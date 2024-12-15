المسافة ليست عائقًا للحوت الأحدب الباحث عن رفيقة

قام فريق دولي من الباحثين بمساعدة علماء المواطنين بتوثيق واحدة من أطول الهجرات المعروفة لأي حيوان ثديي، والتي كانت مفاجئة حتى بمقاييس الحيتان الحدباء واسعة النطاق.

الحوت الأحدب (Megaptera novaeangliae) ومن المعروف أن طرق الهجرة تمتد لمسافات طويلة بين الشمال والجنوب، من مناطق التكاثر الاستوائية إلى مناطق التغذية الأكثر برودة، ولكن السكان يميلون إلى البقاء منفصلين طوليًا، ومخلصين للغاية لمناطق التغذية المعتادة.

في نصف الكرة الجنوبي، هناك سبع مجموعات معروفة للتكاثر، وحتى الآن لم يكن من المعتقد أن هناك تداخلاً كبيراً بينها.

شركة الإناث

وقد سجل الفريق الآن ما يقول إنه أطول مسافة موثقة بين مشاهدات لذكر الحوت الأحدب الناضج، والتي شوهدت في مناطق الشتاء في حوضين محيطيين مختلفين.

وقد تم رصده لأول مرة في شرق المحيط الهادئ قبالة كولومبيا في عامي 2013 و2017، ثم بعد خمس سنوات بالقرب من زنجبار في جنوب غرب المحيط الهندي، وكان يعتقد أنه كان يبلغ من العمر 15 عامًا على الأقل في ذلك الوقت.

وقد حدثت جميع المشاهدات خلال موسم التكاثر، وأظهرت الحوت بصحبة الإناث. وبما أن السلالتين المتكاثرتين تفصل بينهما مسافة 120 درجة من خط الطول، فإن المسافة التي كان على الحوت أن يقطعها بينهما كانت 13,046 كيلومترًا على الأقل.

ساهم المواطنون العلماء وكذلك الباحثون العلميون في الدراسة من خلال الصور المتعددة المقدمة إلى الموقع الإلكتروني هابي ويل، والذي يحدد الحيوانات من خلال ديدانها الفردية ويحتوي على قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 100,000 صورة

يقول العلماء إن الهجرة الاستثنائية ربما تكون ناجمة عن تغير المناخ الذي أدى إلى استنزاف مخزونات الكريل التي تتغذى عليها الحيتان. ومع ذلك، هناك نظرية أخرى مفادها أنه مع استمرار تعافي أعداد الحيتان منذ حظر الصيد في ثمانينيات القرن العشرين الذي فرضته معظم البلدان، ربما أصبح من الصعب على الذكور التنافس للعثور على أنثى مناسبة داخل أراضيهم المعتادة.

باحثة الحيتان إيكاترينا كلاشينكوفا

الدكتورة إيكاترينا كلاشينكوفا برنامج الحيتانيات في تنزانيا وقد قادت الدراسة، وتقول إن رحلة الحوت تمثل أطول مسافة تم تسجيلها على الإطلاق لسفر حوت أحدب.

وقيل إن الدراسة تؤكد على أهمية "جهود البحث عبر الحدود والعلوم المدنية لفهم العوامل المحتملة والتأثير السكاني لحركات الحيتان الحدباء بين المحيطات". وقد نُشرت في المجلة العلم الملكي المجتمع المفتوح.

أيضا على ديفرنيت: تم التقاط لقاء مثلي الجنس بين الحدباء بالكاميرا, صيادو الكائنات الفضائية يلهمون المحادثة الأولى في العالم مع الحيتان, بحار المملكة المتحدة "محطة خدمة" لحيتان الحدباء, أغاني هومباك هيت: أغاني جذابة قد تجوب العالم