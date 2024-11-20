مخادع عميق: عري غريب في منطقة منتصف الليل

تمكن باحثون من معهد أبحاث الأحياء المائية في خليج مونتيري (MBARI) في كاليفورنيا من وصف أول نوع من الرخويات البحرية المعروفة بأنها تعيش في منطقة الأعماق العميقة أو منطقة منتصف الليل في المحيط، بعيدًا عن متناول أشعة الشمس.

باثيدفيوس كوداكتيلوس - أو "المخادع العميق" - هو مضيء حيويًا وله هيكل كبير مغطى يمكنه إطلاق نفثات من الماء من أحد طرفيه، وذيل مسطح محاط بزوايا تشبه الأصابع أو دكتيلات على الجانب الآخر، والأعضاء الداخلية ذات الألوان الزاهية بينهما.

وبناءً على قدمه التي تشبه الحلزون، أطلق علماء الأحياء البحرية على هذا المخلوق في البداية اسم "الرخويات الغامضة".

تم رصده لأول مرة منذ ما يقرب من ربع قرن، في فبراير 2000، أثناء غوص باستخدام MBARI ROV تيبورون خارج خليج مونتيري على عمق 2,614 مترًا. ومع ذلك، لم يتم رصد أكثر من 150 مركبة تعمل بالتحكم عن بعد إلا الآن. وصف تفصيلي قد تم النشر.

الرخويات الغامضة لا توجد إلا في أعماق المحيط (MBARI)

وعلق كبير العلماء في المعهد ورئيس الفريق بروس روبيسون قائلاً: "بفضل تكنولوجيا معهد موريس بيه آر آي المتقدمة تحت الماء، تمكنا من إعداد الوصف الأكثر شمولاً لحيوان أعماق البحار على الإطلاق. لقد استثمرنا أكثر من 20 عامًا في فهم التاريخ الطبيعي لهذا النوع الرائع من الرخويات البحرية".

غطاء هلامي

في حين تتحرك معظم نطاطيات البحر على الأسطح الصلبة باستخدام قدمها العضلية، يستخدم هذا الحلزون البحري غطاءه الجيلاتيني لدفع نفسه عبر الماء، ويسبح في تموجات صعودًا وهبوطًا بجسمه بالكامل، من الغطاء إلى الذيل.

وإذا تعرضت للتهديد، فإن أطراف ذيلها المتشعب تتوهج بفعل التلألؤ الحيوي، ويمكنها أيضًا الانفصال - ربما كتكتيك لتشتيت انتباه الحيوانات المفترسة، كما يتكهن العلماء.

قال ستيفن هادوك، كبير العلماء في معهد أبحاث المحيطات والغلاف الجوي بميانمار: "عندما صورنا لأول مرة هذا المشهد المتوهج باستخدام المركبة التي تعمل عن بعد، أطلق الجميع في غرفة التحكم صرخة عالية "أوه!" في نفس الوقت". "لقد سُحرنا جميعًا بهذا المشهد.

التلألؤ الحيوي، مع الضوء القادم من سطح الغطاء والأصابع (MBARI)

"لقد أصبحت الكاميرات قادرة مؤخرًا على تصوير التلألؤ الحيوي بدقة عالية وبالألوان الكاملة. ويُعد معهد مهاراشترا لأبحاث المحيطات العميقة أحد الأماكن الوحيدة في العالم التي استخدمنا فيها هذه التكنولوجيا الجديدة في أعماق المحيط."

التحليل الجيني

كما تم اصطياد ثمانية عشر فردًا للتحليل الجيني. وقد كشف هذا عن أن المخلوق كان من نوع نوديبرانش، ولكنه قريب جدًا من الأنواع المعروفة لدرجة أنه اعتُبر ينتمي إلى عائلة خاصة به.

تم إطلاق اسم علمي عليه استنادًا إلى Deep Deceiver بسبب هويته الغامضة وأطراف ذيله التي تشبه الأصابع. يبلغ الطول النموذجي 14.5 سم، بينما يمكن أن يصل طول غطاء الرأس المرن إلى 9 سم.

العضو الأحمر الذي يمكن رؤيته في الصور هو المعدة، والعضو البرتقالي هو الغدة الهضمية والبقعة البيضاء الصغيرة هي الدماغ. كشف تحليل محتويات معدة كل نوديبرانش عن بقايا روبيان ميسيد، والتي يبدو أنها تم اصطيادها باستخدام غطاء الرأس، على الرغم من أن هذه العملية لم يتم ملاحظتها بعد.

مثل غيرها من الرخويات البحرية، فإن سمكة المخادع العميق خنثى ويبدو أنها تنزل إلى قاع البحر للتكاثر، وتظل متصلة بقدمها أثناء إطلاق بيضها. وقد نُشر التقرير الكامل للتو في مجلة أبحاث أعماق البحار الجزء الأول.

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