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كورنوال تدخل في روح الأسبوع البحري الوطني

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نجم البحر الدموي هنري بالقرب من تريفوس هيد، كورنوال (مات سلاتر)
نجم البحر الدموي هنري بالقرب من تريفوس هيد، كورنوال (مات سلاتر)

وتقول مؤسسة كورنوال للحياة البرية (CWT) إن موضوع الأسبوع البحري الوطني القادم لعام 2025 هو "قاع البحر تحت الأمواج".

تم تنظيم عدد من الأنشطة الخارجية من اليوم (26 يوليو) حتى الأحد 3 أغسطس لمساعدة الناس على الاستمتاع وفهم الحياة البرية البحرية في كورنوال.

تم تصميم هذه الأنشطة لتناسب العائلات والأشخاص من جميع الأعمار، وتشمل الرحلات حول حمامات السباحة الصخرية، ورحلات السفاري بالغطس فوق مروج الأعشاب البحرية، ومراقبة الدلافين من قمم المنحدرات وتنظيف الشاطئ - بما في ذلك واحدة على الأقل مع ديسكو صامت.

تقول منظمة CWT: "بمشاركتكم، ستساعدوننا في مراقبة وتسجيل الحياة البرية في كورنوال. كورنوال موطنٌ لبعضٍ من أغنى أنواع الحياة البرية البحرية في المملكة المتحدة، من الشعاب المرجانية الصغيرة الملونة النادرة إلى أسماك القرش العملاقة المتشمسة". 

البحث عن شاطئ خليج ستاكهاوس (مات سلاتر)
البحث عن شاطئ خليج ستاكهاوس (مات سلاتر)

تتعرض البيئة البحرية، للأسف، لضغوط متزايدة نتيجة ممارسات الصيد الضارة، والتنمية البحرية، والتلوث الناجم عن الزراعة، ومياه الصرف الصحي، والبلاستيك. وتأمل مؤسسة كورنوال للحياة البرية، من خلال أسبوعها البحري الوطني، أن تُلهم جيلًا جديدًا من حُماة البيئة البحرية والمتطوعين للمساهمة في حماية الطبيعة.

تقول كاتي بيلمان، مسؤولة المشاركة البحرية في CWT: "يُتيح أسبوع البحرية الوطني للجميع فرصة استكشاف سواحلهم المحلية والتفاعل مع مجموعات "شاطئك" الرائعة في جميع أنحاء كورنوال. هناك ما يُرضي الجميع، مع أكثر من 25 فعالية تُقام في جميع أنحاء المقاطعة".

CWT هي واحدة من 46 مؤسسة في المملكة المتحدة تُشكل مجتمعةً الجمعية الملكية لمؤسسات الحياة البرية. قائمة بـ فعاليات الأسبوع البحري الوطني تتوفر معلومات خاصة بكورنوال على موقع CWT.

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الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
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أضواء للتصوير تحت الماء 🎥✨

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