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نادي: كيف يمتص الجمبري السرعوف موجات الصدمة الخاصة به

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روبيان سرعوف الطاووس - عصي الدكتيل هي البيضاويات الخضراء الداكنة (ستيف وينمان)
روبيان صرصور الطاووس - أنديته القاتلة هي البيضاويات الخضراء الداكنة (ستيف وينمان)

لقد أصبحت جمبري السرعوف العدواني الذي يتم اصطيادها من جحورها منذ فترة طويلة موضوعات شائعة للمصورين تحت الماء - على الرغم من أن معظمهم يعرفون أنهم يخاطرون بحدوث فتحة قبة متصدعة إذا اقتربوا كثيرًا.

تتمتع هذه الروبيانات الضخمة بقوة هائلة يمكنها استخدامها لقتل الفريسة أو الدفاع عن أراضيها ضد المنافسين. ويقول العلماء في جامعة نورث وسترن في إلينوي إن هذه القوة الهائلة قادرة على تحطيم صدفة الرخويات أو تحطيم زجاج حوض السمك، وهي تعادل قوة رصاصة عيار 22.

ما أرادوا معرفته هو كيف تستطيع الأعصاب والأنسجة الحساسة للروبيان البقاء على قيد الحياة في مواجهة الموجات الصادمة المكثفة التي تنشأ أثناء العملية - ويعتقدون الآن أنهم توصلوا إلى الإجابة.

يتم توجيه الضربة من خلال "هراوات الداكتيل" التي تشبه المطرقة في شكلها، والتي اتضح أنها مغطاة بأنماط متعددة الطبقات تعمل على حجب اهتزازات معينة وتشكل درعًا.

ويعتقد الفريق أن المبادئ المستخدمة هنا يمكن تطبيقها لتطوير مواد اصطناعية لتصفية الصوت، أو الحماية من الإصابات المرتبطة بالانفجارات.

موجات الضغط والفقاعات

يقول البروفيسور هوراسيو دي إسبينوزا، الخبير في المواد المستوحاة من المواد البيولوجية في نورث وسترن والمؤلف المشارك في دراسة "مدى قوة تأثير النادي" التي نشرت في مجلة "العلوم البيولوجية": "ركزت معظم الأعمال السابقة على صلابة النادي [الدكتيل] ومقاومته للتشقق، ومعاملة الهيكل كدرع مقوى للصدمات". دراسة نشرت للتو in علوم.

"لقد وجدنا أن هذه المخلوقات تستخدم "آليات صوتية" - وهي هياكل تعمل على تصفية موجات الضغط بشكل انتقائي. وهذا يمكّن الروبيان من الحفاظ على قدرته على الضرب على الرغم من التأثيرات المتعددة ومنع تلف الأنسجة الرخوة."

روبيان الطاووس (ريكارد زيرب)
روبيان الطاووس القوي (ريكارد زيرب)

تخزن هراوات الداكتيل طاقتها في هياكل تشبه الزنبرك مقيدة بأوتار تشبه المزلاج. وعندما يتم تحرير المزلاج، تدفع الطاقة المخزنة الهراوة إلى الأمام بقوة متفجرة.

يقول إسبينوزا: "عندما تضرب جمبري السرعوف، فإن التأثير يولد موجات ضغط على هدفه. كما أنه يخلق فقاعات تنهار بسرعة لإنتاج موجات صدمة في نطاق ميغا هرتز. 

"يؤدي انهيار هذه الفقاعات إلى إطلاق دفعات قوية من الطاقة، والتي تنتقل عبر هراوة الروبيان. إن تأثير موجة الصدمة الثانوية هذه، إلى جانب قوة التأثير الأولية، يجعل ضربة الروبيان أكثر تدميراً."

قام الفريق بتحليل البنية الدقيقة لجمبري صرصور الطاووس (Odontodactylus scylarus) وحدد منطقتين متميزتين داخل النادي.

تتكون منطقة التأثير التي تسدد الضربات من ألياف معدنية مرتبة في نمط متعرج معزز. وتحت هذا، تتكون المنطقة الدورية من حزم ألياف ملتوية تشبه الحلزون، حيث تدور كل طبقة بشكل تدريجي بالنسبة لجاراتها. 

دور حاسم

يقول إسبينوزا: "تلعب المنطقة الدورية دورًا حاسمًا في تصفية موجات القص عالية التردد بشكل انتقائي، والتي تضر بشكل خاص بالأنسجة البيولوجية. وهذا يحمي الروبيان بشكل فعال من موجات الإجهاد الضارة الناجمة عن التأثير المباشر وانهيار الفقاعات".

وقام الباحثون بتحليل محاكاة ثنائية الأبعاد لسلوك الموجة، ولكن من المرجح أن تركز الأبحاث المستقبلية على "محاكاة ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيدًا لالتقاط كيفية تفاعل بنية النادي مع موجات الصدمة بشكل كامل"، كما يقول إسبينوزا. 

"وعلاوة على ذلك، فإن تصميم التجارب المائية باستخدام أحدث الأجهزة من شأنه أن يسمح لنا بالتحقيق في كيفية عمل الخصائص الفونونية في الظروف المغمورة بالمياه." بقيادة نيكولاس ألديريت من نورث وسترن، تم دعم الدراسة من قبل مكتب البحوث العلمية التابع للقوات الجوية ومكتب البحوث البحرية والمؤسسة الوطنية للعلوم.

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@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
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القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

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00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

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عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

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سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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