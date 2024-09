وفاة "الحوت الجاسوس" الشهير وسط خلاف بين المتابعين من البشر 

توفي الحوت الأبيض الشهير هفالديمير، الذي كان يُعتقد في السابق أن روسيا استخدمته لأغراض استخباراتية عسكرية، وكان الشعب النرويجي يتابعه عن كثب على مدى السنوات الخمس الماضية، فجأة.

وتأتي وفاته، التي لا تزال أسبابها غير معروفة، عشية نقله إلى مكان آخر، في خطة أدت إلى انقسام دعاة حماية البيئة الذين دافعوا عن قضيته على مر السنين.

وبما أن هيئات دعم الحيتان OneWhale ومؤخرا Marine Mind تتبع عادة تحركات هفالديمير، فقد شوهد آخر مرة على قيد الحياة، في حالة جيدة على ما يبدو، ويغوص على فترات منتظمة، صباح أمس (30 أغسطس) قبالة ساحل جنوب غرب النرويج بالقرب من ستافانجر.

وقد تم إبلاغ خفر السواحل للتأكد من أن حركة الملاحة البحرية على علم بوجود هفالديمير، ولكن تم رؤية الحوت الأبيض في وقت لاحق عائما على السطح لفترة طويلة، ووصل قارب دورية حوالي الساعة 2.30 بعد الظهر ليجد أنه ميت.

الحوت الأبيض الودود (العقل البحري)

تم سحب هفالديمير بواسطة قارب صيد إلى ميناء ريسافيكا، حيث تم رفعه من الماء وتحميله على شاحنة بواسطة سلطات الميناء في انتظار الترتيبات اللازمة لتشريح الجثة. كان طول هفالديمير أكثر من 4 أمتار ووزنه أكثر من 1,200 كيلوجرام.

ولم يتضح سبب الوفاة، وفقًا لسيباستيان ستراند، عالم الأحياء البحرية الذي أسس مشروع "العقل البحري". وقال إن هناك علامات على الجثة، لكن من الممكن أن تكون ناجمة عن كائنات برية أخرى بعد الوفاة.

"معدات سانت بطرسبرغ"

اكتسب هفالديمير شهرة كبيرة عندما عثر عليه الصيادون في هامرفست في شمال النرويج في أبريل 2019. وكان يرتدي حزامًا ضيقًا مكتوبًا عليه "معدات سانت بطرسبرغ"، والذي يبدو أنه مصمم لحمل كاميرا، وكان من المفترض أنه تم تجهيزه ليكون جاسوسًا تحت الماء للجيش الروسي.

يبدو أن الحوت الأبيض الودود، الذي كان مرتاحًا مع الناس، قضى معظم حياته في الأسر. أُطلق عليه اسم هفالديمير، على الرغم من أنه أُشير إليه لاحقًا بشكل عام في الدول الاسكندنافية باسم هفالدي (هفال (تعني الحوت باللغة النرويجية) لتجنب أي اتصال مع الرئيس الروسي، وتم إزالة الحزام.

وتوجد الحيتان البيضاء عادة في منطقة القطب الشمالي النائية، لكن هفالديمير بدا راضيا بالبقاء في مياه بحر الشمال الأكثر ازدحاما ودفئا، وفي العام الماضي ذهب إلى الجنوب حتى جنوب غرب السويد، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن سلامته.

هفالديمير الحوت الأبيض الودود (OneWhale)

الجمعية الخيرية حوت واحد تم تشكيلها في وقت مبكر لحماية هفالديمير، بهدف إنشاء محمية آمنة للحيتان له وللثدييات الأسيرة المحررة الأخرى.

وفي يوليو/تموز من هذا العام أعلنت إدارة الثروة السمكية النرويجية أنها أعطت الإذن بنقل هفالديمير إلى المياه القطبية الشمالية في فارانجرفيورد، فينمارك، بالقرب من مجموعة برية قد يتم دمجه معها في وقت لاحق. وقيل إن الرحلات الجوية كانت قد تم ترتيبها بالفعل عندما تم الإعلان عن وفاة هفالديمير.

ومع ذلك، زعم عدد من علماء الأحياء البحرية في وقت سابق أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعرض رفاهية الحوت للخطر، وانفصلوا لتشكيل العقل البحريوقد انعكس هذا الخلاف في الصحافة النرويجية.

"ليس موتا طبيعيا"

وقالت ريجينا هاوج مؤسسة OneWhale في أعقاب أنباء وفاة هفالديمير: "لا نعرف طريقة الوفاة حتى الآن، لكنه كان في مياه مزدحمة للغاية... لذلك نتوقع أنها لم تكن وفاة طبيعية".

The charity, which carried out annual health-checks on the beluga, had described Hvaldimir as “a healthy young whale with no signs of illness”. The usual life-expectancy of a beluga whale is reckoned to be 35 to 50 years. “We have asked the Norwegian authorities to provide a necropsy and they have stepped up to do this,” said Haug.

"إننا نشعر بالحزن الشديد. كما نشعر بالغضب لأننا اضطررنا إلى النضال بكل قوة ولفترة طويلة لمساعدته على الخروج من الخطر. وفي النهاية أصبح قريبًا جدًا من الحصول على حياة أفضل.

"لكننا غاضبون من أولئك الذين عملوا على منع انتقاله ونشر معلومات مضللة... هناك حفنة من البشر أرادوا إبقاءه محاصرًا، ومنع هذا الحيوان اللطيف من الحصول على المساعدة في وقت أقرب".

سيباستيان ستراند من Marine Mind ومتطوعون آخرون مع Hvaldimir (Marine Mind)

"لم يكن هفالديمير مجرد حوت أبيض؛ بل كان منارة أمل ورمزًا للتواصل وتذكيرًا بالرابطة العميقة بين البشر والعالم الطبيعي"، وفقًا لما ذكره موقع ستراند التابع لمؤسسة مارين مايند.

"على مدى السنوات الخمس الماضية، لامس حياة عشرات الآلاف من الناس، وجمع الناس معًا في رهبة من عجائب الطبيعة.

"لقد علمنا حضوره أهمية الحفاظ على المحيطات، ومن خلال القيام بذلك، علمنا أيضًا المزيد عن أنفسنا.. ارقد في سلام يا هفالديمير. سنفتقدك بشدة، ولكننا لن ننساك أبدًا."

