بدافع الضوء الأزرق: تعرف على الشعاب المرجانية المتحركة

يميل الغواصون إلى التفكير في الشعاب المرجانية باعتبارها "غير متحركة" ــ فهي تبقى ثابتة، وبالتالي تعرف بالضبط أين تجدها. ومع ذلك، سلطت دراسة جديدة الضوء على قدرة الشعاب المرجانية الفطرية على التجول في قاع البحر بحثًا عن موطنها المثالي ــ وإن كان بوتيرة مريحة.

كانت الشعاب المرجانية المتنقلة معروفة، لكن الطريقة التي تتحرك بها وتتنقل بها ظلت "غامضة إلى حد كبير"، وفقًا لفريق علمي أسترالي بقيادة بريت لويس من جامعة كوين ماري في لندن. جامعة كوينزلاند للتكنولوجياقام الباحثون بفحص الحيوانات الصغيرة ذات الروح الحرة سيكلوليتات سيكلوسيريس لتعلم كيف ولماذا يذهب في نزهة.

وقد أشارت التجارب إلى استجابة ضوئية إيجابية قوية للضوء الأزرق، وهو النوع الذي تتوقع الشعاب المرجانية أن تجده في أحواض الرمال ذات المياه العميقة. ولكنها أظهرت قدراً أقل كثيراً من الحماس للنوع من الضوء الأبيض الموجود في المياه السطحية الضحلة، والذي قد يشير إلى تهديد التبييض.

اتجهت نسبة ساحقة تبلغ 86.7% من الشعاب المرجانية الفطرية نحو الضوء الأزرق عندما أضاء أحد طرفي حوض السمك في المختبر، في حين أظهرت نسبة 20% فقط أي اهتمام بالضوء الأبيض.

مرجان الفطر في الحركة (جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا)

تتحرك الشعاب المرجانية لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين لتغطية مسافات تصل إلى 22 سم في تجارب الضوء الأزرق، ولكن لا يجوز لها أن تغطي أكثر من 8 مم باتجاه الضوء الأبيض. وإذا تم تسليط الضوء الأزرق والأبيض في وقت واحد على كل طرف من طرفي الحوض، فسوف تنجذب الشعاب المرجانية دائمًا نحو اللون الأزرق.

كشفت صور عالية الدقة بتقنية التصوير الفاصل الزمني عن مجموعة من الآليات التي يستخدمها المرجان لإدارة حركته. فمن خلال تضخيم أنسجته، يمكنه تقليل الاحتكاك، وزيادة قدرته على الطفو لرفع قلبه عن قاع البحر، وتعزيز مساحة سطحه لالتقاط التيارات، مثل شراع السفينة.

وعندما تنقبض الأنسجة بدورها، تساهم الوسادات البطنية أو "الأقدام" في ضبط التفاعل أو الاحتكاك مع الركيزة، مما يسمح للمرجان بالتقدم ببطء إلى الأمام.

وأخيرا، أصبح قادرا أيضا على تقليص ولف أنسجته الطرفية الجانبية، ودفع نفسه إلى الأمام بأسلوب مرتبط بحركة السباحة النابضة لقنديل البحر.

سيكلوليتات سيكلوسيريس يبدو أن الشعاب المرجانية تستغل هذه القدرة عندما تتركها عوامل مثل الجاذبية أو التيارات أو الأمواج في موقع غير مواتٍ وربما ضحل بشكل خطير وترغب في تحسين مظهرها - مما دفع الباحثين إلى استنتاج أن الشعاب المرجانية أكثر "تطورًا عصبيًا" مما كان يُعتقد سابقًا. لقد تم نشر الدراسة للتو in بلوس واحد.

الشعاب المرجانية الضعيفة تكافح من أجل التكاثر

تفريخ المرجان على الشعاب المرجانية في بالاو (بيتر مومبي)

وفي الوقت نفسه ، في جامعة كوينزلاندفي دراسة أجراها فريق دولي، قام بقياس نجاح حدث التكاثر الطبيعي للمرجان في عام 2024، وكانوا قلقين من اكتشاف أن المرجان الفردي يحتاج إلى أن يكون موجودًا في أماكن قريبة للتكاثر بنجاح.

وقال البروفيسور بيتر مومبي، قائد الفريق: "لقد وجدنا أن الشعاب المرجانية يجب أن تكون على مسافة 10 أمتار من بعضها البعض، ويفضل أن تكون أقرب من ذلك حتى تتم عملية الإخصاب. كنا نعلم أن الشعاب المرجانية لا يمكن أن تكون بعيدة عن بعضها البعض كثيرًا، لكننا وجدنا أنها بحاجة إلى أن تكون أقرب مما توقعنا".

"إن تأثيرات تغير المناخ مثل التبييض تقتل الشعاب المرجانية وتقلل من كثافتها، لذا فإننا نشعر بالقلق من أن الأفراد قد ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا بعيدين جدًا عن بعضهم البعض بحيث لا يتمكنون من التكاثر بنجاح."

أثناء العمل في بالاو في ميكرونيسيا، وضع الباحثون حاويات فوق 26 مستعمرة مرجانية على الشعاب المرجانية بينما كانت الشعاب المرجانية الخنثوية في الغالب تطلق بيضها وحيواناتها المنوية.

أحد حاملي البيض (بيتر مومبي)

وقال البروفيسور مومبي "لقد احتجزت الحاويات بعضًا من بيض كل مرجان وانجرفت إلى السطح حيث تبعت المد والجزر". "ورغم أن البيض لم يتمكن من الهروب، إلا أن الحيوانات المنوية تمكنت من دخول الحاوية وتخصيب البيض.

"بعد ساعة من الانجراف، تم ملاحظة نسبة البيض المخصب لكل نوع من أنواع المرجان بالإضافة إلى المسافة إلى المرجان المماثل."

بلغ متوسط ​​التسميد 30% عندما كانت الشعاب المرجانية قريبة جدًا، لكنه انخفض إلى أقل من 10% عند مسافة 10 أمتار. وبحلول 20 مترًا كان التسميد صفرًا تقريبًا.

وعلق الدكتور كريستوفر دوروبولوس، أحد المشاركين في الدراسة من وكالة العلوم الوطنية الأسترالية CSIRO، قائلاً: "في المستقبل قد نحتاج إلى مساعدة الشعاب المرجانية في مواصلة هذا الجزء الرئيسي من حياتها".

موقع الدراسة – الشعاب المرجانية على الشعاب المرجانية الضحلة في بالاو (بيتر مومبي)

"إن فهم أهمية الأحياء المحلية يوفر أهدافًا ملموسة للتدخلات مثل استعادة الشعاب المرجانية. ومن الناحية المثالية، سيتم مراقبة كثافة الشعاب المرجانية في المواقع المهمة وتنفيذ عمليات الاستعادة لإعادة الكثافة إلى المستويات المطلوبة للتكاثر الناجح."

إنّ بحث تم نشره في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم الولايات المتحدة الأمريكية (PNAS).

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