مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

بدافع الضوء الأزرق: تعرف على الشعاب المرجانية المتحركة

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
المرجان المتحرك Cycloseris cyclolites (QUT)
المرجان المتحرك Cycloseris cyclolites (QUT)

يميل الغواصون إلى التفكير في الشعاب المرجانية باعتبارها "غير متحركة" ــ فهي تبقى ثابتة، وبالتالي تعرف بالضبط أين تجدها. ومع ذلك، سلطت دراسة جديدة الضوء على قدرة الشعاب المرجانية الفطرية على التجول في قاع البحر بحثًا عن موطنها المثالي ــ وإن كان بوتيرة مريحة.

كانت الشعاب المرجانية المتنقلة معروفة، لكن الطريقة التي تتحرك بها وتتنقل بها ظلت "غامضة إلى حد كبير"، وفقًا لفريق علمي أسترالي بقيادة بريت لويس من جامعة كوين ماري في لندن. جامعة كوينزلاند للتكنولوجياقام الباحثون بفحص الحيوانات الصغيرة ذات الروح الحرة سيكلوليتات سيكلوسيريس لتعلم كيف ولماذا يذهب في نزهة. 

وقد أشارت التجارب إلى استجابة ضوئية إيجابية قوية للضوء الأزرق، وهو النوع الذي تتوقع الشعاب المرجانية أن تجده في أحواض الرمال ذات المياه العميقة. ولكنها أظهرت قدراً أقل كثيراً من الحماس للنوع من الضوء الأبيض الموجود في المياه السطحية الضحلة، والذي قد يشير إلى تهديد التبييض.

اتجهت نسبة ساحقة تبلغ 86.7% من الشعاب المرجانية الفطرية نحو الضوء الأزرق عندما أضاء أحد طرفي حوض السمك في المختبر، في حين أظهرت نسبة 20% فقط أي اهتمام بالضوء الأبيض. 

مرجان الفطر في الحركة (جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا)

تتحرك الشعاب المرجانية لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين لتغطية مسافات تصل إلى 22 سم في تجارب الضوء الأزرق، ولكن لا يجوز لها أن تغطي أكثر من 8 مم باتجاه الضوء الأبيض. وإذا تم تسليط الضوء الأزرق والأبيض في وقت واحد على كل طرف من طرفي الحوض، فسوف تنجذب الشعاب المرجانية دائمًا نحو اللون الأزرق.

كشفت صور عالية الدقة بتقنية التصوير الفاصل الزمني عن مجموعة من الآليات التي يستخدمها المرجان لإدارة حركته. فمن خلال تضخيم أنسجته، يمكنه تقليل الاحتكاك، وزيادة قدرته على الطفو لرفع قلبه عن قاع البحر، وتعزيز مساحة سطحه لالتقاط التيارات، مثل شراع السفينة.

وعندما تنقبض الأنسجة بدورها، تساهم الوسادات البطنية أو "الأقدام" في ضبط التفاعل أو الاحتكاك مع الركيزة، مما يسمح للمرجان بالتقدم ببطء إلى الأمام. 

وأخيرا، أصبح قادرا أيضا على تقليص ولف أنسجته الطرفية الجانبية، ودفع نفسه إلى الأمام بأسلوب مرتبط بحركة السباحة النابضة لقنديل البحر.

سيكلوليتات سيكلوسيريس يبدو أن الشعاب المرجانية تستغل هذه القدرة عندما تتركها عوامل مثل الجاذبية أو التيارات أو الأمواج في موقع غير مواتٍ وربما ضحل بشكل خطير وترغب في تحسين مظهرها - مما دفع الباحثين إلى استنتاج أن الشعاب المرجانية أكثر "تطورًا عصبيًا" مما كان يُعتقد سابقًا. لقد تم نشر الدراسة للتو in بلوس واحد.

الشعاب المرجانية الضعيفة تكافح من أجل التكاثر

تفريخ المرجان على الشعاب المرجانية في بالاو (بيتر مومبي)
تفريخ المرجان على الشعاب المرجانية في بالاو (بيتر مومبي)

وفي الوقت نفسه ، في جامعة كوينزلاندفي دراسة أجراها فريق دولي، قام بقياس نجاح حدث التكاثر الطبيعي للمرجان في عام 2024، وكانوا قلقين من اكتشاف أن المرجان الفردي يحتاج إلى أن يكون موجودًا في أماكن قريبة للتكاثر بنجاح.

وقال البروفيسور بيتر مومبي، قائد الفريق: "لقد وجدنا أن الشعاب المرجانية يجب أن تكون على مسافة 10 أمتار من بعضها البعض، ويفضل أن تكون أقرب من ذلك حتى تتم عملية الإخصاب. كنا نعلم أن الشعاب المرجانية لا يمكن أن تكون بعيدة عن بعضها البعض كثيرًا، لكننا وجدنا أنها بحاجة إلى أن تكون أقرب مما توقعنا".

"إن تأثيرات تغير المناخ مثل التبييض تقتل الشعاب المرجانية وتقلل من كثافتها، لذا فإننا نشعر بالقلق من أن الأفراد قد ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا بعيدين جدًا عن بعضهم البعض بحيث لا يتمكنون من التكاثر بنجاح."

أثناء العمل في بالاو في ميكرونيسيا، وضع الباحثون حاويات فوق 26 مستعمرة مرجانية على الشعاب المرجانية بينما كانت الشعاب المرجانية الخنثوية في الغالب تطلق بيضها وحيواناتها المنوية.

حامل البيض (بيتر مومبي)
أحد حاملي البيض (بيتر مومبي)

وقال البروفيسور مومبي "لقد احتجزت الحاويات بعضًا من بيض كل مرجان وانجرفت إلى السطح حيث تبعت المد والجزر". "ورغم أن البيض لم يتمكن من الهروب، إلا أن الحيوانات المنوية تمكنت من دخول الحاوية وتخصيب البيض.

"بعد ساعة من الانجراف، تم ملاحظة نسبة البيض المخصب لكل نوع من أنواع المرجان بالإضافة إلى المسافة إلى المرجان المماثل."

بلغ متوسط ​​التسميد 30% عندما كانت الشعاب المرجانية قريبة جدًا، لكنه انخفض إلى أقل من 10% عند مسافة 10 أمتار. وبحلول 20 مترًا كان التسميد صفرًا تقريبًا.

وعلق الدكتور كريستوفر دوروبولوس، أحد المشاركين في الدراسة من وكالة العلوم الوطنية الأسترالية CSIRO، قائلاً: "في المستقبل قد نحتاج إلى مساعدة الشعاب المرجانية في مواصلة هذا الجزء الرئيسي من حياتها". 

موقع الدراسة – الشعاب المرجانية على الشعاب المرجانية الضحلة في بالاو (بيتر مومبي)
موقع الدراسة – الشعاب المرجانية على الشعاب المرجانية الضحلة في بالاو (بيتر مومبي)

"إن فهم أهمية الأحياء المحلية يوفر أهدافًا ملموسة للتدخلات مثل استعادة الشعاب المرجانية. ومن الناحية المثالية، سيتم مراقبة كثافة الشعاب المرجانية في المواقع المهمة وتنفيذ عمليات الاستعادة لإعادة الكثافة إلى المستويات المطلوبة للتكاثر الناجح."

إنّ بحث تم نشره في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم الولايات المتحدة الأمريكية (PNAS).

أيضا على ديفرنيت: تفريخ المرجان على طريقة سانت لوسيا, طفرة المواليد في الحاجز المرجاني العظيم, الحمض النووي للمرجان يكشف من هو الأب, اكتشاف المرجان في إلكهورن يثير الآمال

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #غوص #غوص_سكوبي #غواص_سكوبي كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xRUU4M0JFMUQ4QTA2MjVB

تقرير دامغ عن سلطات البحر الأحمر #غوص #بودكاست #أخبار

إضافات رحلة الغوص في تايلاند مع @AggressorAdventures #scubadiving #thailand رابط الشريك التابع لـ Aggressor: https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

إضافات رحلة الغوص في تايلاند مع @AggressorAdventures #scubadiving #thailand

رابط الشريك الخاص بالمعتدي:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq


#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRkU3NjdFNDBDMjFBNTlF

إضافات رحلة الغوص في تايلاند مع @AggressorAdventures #scubadiving #thailand

@fredr1 #AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزّن؟ شكرًا! #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS45MTRCQjE3QzVGNDREODIz

كيف تصنع النيتروكس؟ #اسأل_مارك

اشترك الان !

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشترك الان !
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
سيمون والش: موت المرجان في منطقة البحر الكاريبي
ريكس هارغريف: الغوص المجتمعي: الأندية الكورنوالية بحاجة إلى المساعدة
جيف: الغوص المجتمعي: الأندية الكورنوالية بحاجة إلى المساعدة
جون غرينوود: عيادة الغوص في بول ستغلق أبوابها قريبًا
بيل غيتس: خرطوم منفصل يتسبب في وفاة غواص سكابا
أخبار حديثة
بدافع الضوء الأزرق: تعرف على الشعاب المرجانية المتحركة بدافع الضوء الأزرق: تعرف على الشعاب المرجانية المتحركة
حطام السفن المصنوعة من الليغو يتجه إلى تشاتام حطام السفن المصنوعة من الليغو يتجه إلى تشاتام
باني الكبسولة يكمل 120 يومًا تحت سطح البحر باني الكبسولة يكمل 120 يومًا تحت سطح البحر
وفاة غواص الكهف الإسباني تثير دعوات لوضع ضوابط وفاة غواص الكهف الإسباني تثير دعوات لوضع ضوابط
غوص عبر 7 قارات يحقق رقما قياسيا عالميا غوص عبر 7 قارات يحقق رقما قياسيا عالميا
عيادة الغوص في بول ستغلق أبوابها قريبًا عيادة الغوص في بول ستغلق أبوابها قريبًا
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا