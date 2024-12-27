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حوت قاتل يظهر على السطح مع عجل جديد

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أوركا J35 مع J61 (مايا سيرز / NMFS / NOAA)
أوركا J35 مع J61 (مايا سيرز / NMFS / NOAA)

تم رصد حوت قاتل تصدر عناوين الأخبار في عام 2018 عندما استمر في حمل صغيره الميت لمسافة حوالي 1,600 كيلومتر في عرض حداد واضح لمدة 17 يومًا مع صغير جديد قبالة ساحل المحيط الهادئ في الولايات المتحدة.

باحثون من مركز أبحاث الحيتان ومقره واشنطن (CWR) يقولون إن الحوت القاتل، المسمى J35 رغم أنه معروف بشكل غير رسمي باسم Tahlequah، أنجب أنثى لكنهم يضيفون أن سلوك الزوج أثار قلق مجتمع البحث.

شوهدت J35 وصغيرها - والذي تم تصنيفه بالفعل باسم J61، باعتباره أحدث عضو في مجموعة J من الحيتان القاتلة في شمال غرب المحيط الهادئ - لأول مرة معًا في مضيق بوغيت قبالة ولاية واشنطن في 20 ديسمبر. 

وبعد ثلاثة أيام، تمكن فريق من العلماء من مركز علوم شمال غرب المحيط الهادئ التابع لإدارة مصايد الأسماك الوطنية في الولايات المتحدة من إجراء عمليات رصد أكدت العلاقة بين J35 وJ61، وتصوير الجزء السفلي من العجل لتأكيد جنسها. 

وتشير منظمة الأقارب البرية للماشية إلى أن "الحياة المبكرة تشكل دائمًا خطرًا على العجول الجديدة، مع ارتفاع معدل الوفيات في العام الأول. إن J35 أم متمرسة، ونأمل أن تتمكن من إبقاء J61 على قيد الحياة خلال هذه الأيام المبكرة الصعبة".

يتعين على J61 الآن أن تمر بالفترة المبكرة الصعبة من حياتها (مايا سيرز / NMFS / NOAA)
يتعين على J61 الآن أن يتجاوز الأيام الأولى الصعبة من حياته (مايا سيرز / NMFS / NOAA)

وأشارت تامارا كيلي، مديرة التطوير في هيئة أخرى مقرها واشنطن، إلى أنه "من الصعب تحديد صحة الحيتان القاتلة حديثة الولادة، لأنها تبدو متكتلة ومتكتلة عند ولادتها لأول مرة". محمية أوركا"ولكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من المفترض أن يبدأ حجم العجل في النمو، وعندها سيكون لدى الباحثين فكرة أكثر وضوحًا عن الحالة الصحية."

"لا يبدو حيويا"

وبحسب إدارة مصايد الأسماك التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تجري عمليات التصوير الضوئي وقياسات الجسم لسكان الحيتان القاتلة، فمن المرجح أن يكون العجل قد ولد قبل أوانه. كما تعتقد الإدارة أن حالة جسم الحوت القاتل J35 كانت أقل من الطبيعي عندما تم فحصه آخر مرة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت منظمة أوركا للحفاظ على البيئة: "من الناحية المثالية، يجب أن تكون الأمهات قويات، مع تخزين كمية كبيرة من الدهون للمساعدة في تلبية متطلبات الرضاعة، وهو أمر مثير للقلق".

وكان الباحثون قد شاهدوا العجل يظل تحت الماء لفترات من الزمن، مما يشير إلى الرضاعة أو محاولة الرضاعة، كما شاهدوا دفعه على رأس J35 وهو "لا يبدو نشيطا". 

وعلقت منظمة الحفاظ على الحياة البرية قائلة: "إن سكان الحيتان القاتلة في الجنوب يحتاجون إلى قدر كبير من الوصول إلى إمداداتهم الغذائية، وخاصة سمك السلمون، للبقاء على قيد الحياة والازدهار. كل ولادة واحدة مهمة، وهذه الحيتان تحتاج إلى ما يكفي من الأسماك لتكون قادرة على إعالة نفسها وصغارها. 

"نحن نواصل الدعوة إلى تعافي سمك السلمون من خلال استعادة الموائل وإزالة السدود والإدارة العقلانية لمصايد الأسماك في شمال غرب المحيط الهادئ." 

وأكدت منظمة "أوركا" للحفاظ على البيئة على أن "مخزون سمك السلمون يحتاج إلى التعافي إلى مستويات تساعد في دعم النمو السكاني". 

أيضا على ديفرنيت: هل اختطفت أوركا عجل الحوت الطيار؟, Orca تحطم الرقم القياسي - ولكن بأي ثمن؟, إن شراهة الغواص في الأوركا تحقق رقمًا قياسيًا جيدًا, الحيتان القاتلة "مثل الأطفال في الحفلة"

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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