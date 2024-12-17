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إطلاق منتجع مالديفز ماستر في عام 2025

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سيد جزر المالديف
تصور فني للماجستير في جزر المالديف

أعلنت شركة Master Liveaboards عن وصول سفينتها الجديدة إلى جزر المالديف في أوائل عام 2025، وهي Maldives Master - والتي تحل محل السفينة المحبوبة Blue Voyager التي احترقت للأسف أثناء وجودها في رصيف الصيانة.

تشير سيد جزر المالديف هي سفينة سكنية بطول 42 مترًا تتميز بكابينتين مزدوجتين ثابتتين وثماني كابينات مزدوجة/توأم قابلة للتحويل وكابينتين فرديتين، تستوعب 26 ضيفًا. تتميز بمنطقة طعام داخلية وبار وصالة سماوية وجاكوزي خارجي. يمكن العثور على منطقة صالة خارجية مظللة في منتصف السطح، بالإضافة إلى أربعة طوابق شمسية مختلفة - سطح عرض يقع في مقدمة كل من الطابق الأوسط والطابق العلوي، وسطح مفتوح في الهواء الطلق على السطح العلوي، وسطح محيطي في مؤخرة القارب، وكلها توفر مقاعد وكراسي مريحة.

سيد جزر المالديف
كبائن واسعة في سفينة المالديف ماستر

يُعد سطح المحيط ميزة فريدة تسمح للضيوف بالاسترخاء في الهواء الطلق أثناء وجودهم بالقرب من الماء. في العديد من الأمسيات، تضيء الأضواء الكاشفة المياه قبالة سطح المحيط مباشرةً لجذب العوالق التي تجذب أسماك مانتا وقرش الحوت. كانت هناك العديد من المشاهدات القريبة لأسماك مانتا وقرش الحوت وهي تتغذى.

من أبرز مميزات سفينة Maldives Master هي قارب الدوني (سفينة دعم الغوص) Blue Shadow المصمم خصيصًا. يبلغ طول هذا القارب 19 مترًا وهو واسع وسريع ومجهز بجميع وسائل الراحة الحديثة التي يريدها الغواصون. يتمتع كل غواص بمحطة خاصة به مع مساحة كبيرة لتخزين معداته ومستلزماته، وطاقم القارب جاهز للمساعدة. أثناء الرحلات من وإلى مواقع الغوص، يمكنك صعود الدرج الصغير إلى السطح العلوي للاستمتاع بالشمس والمناظر الخلابة. يوجد مرحاض مع دش يقع داخل السطح الرئيسي بالإضافة إلى دشين محمولين باليد على السطح الخلفي وخزانات منفصلة لشطف الكاميرا والمعدات. يعني المحرك السريع والمولدان والضاغطان بنظام غشاء النيتروكس أنك ستستمتع بتجربة غوص من الدرجة الأولى في جزر المالديف.

سيد جزر المالديف
تصور فني للصالون على متن سفينة جزر المالديف

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك.
#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

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مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

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انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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