إطلاق منتجع مالديفز ماستر في عام 2025

أعلنت شركة Master Liveaboards عن وصول سفينتها الجديدة إلى جزر المالديف في أوائل عام 2025، وهي Maldives Master - والتي تحل محل السفينة المحبوبة Blue Voyager التي احترقت للأسف أثناء وجودها في رصيف الصيانة.

تشير سيد جزر المالديف هي سفينة سكنية بطول 42 مترًا تتميز بكابينتين مزدوجتين ثابتتين وثماني كابينات مزدوجة/توأم قابلة للتحويل وكابينتين فرديتين، تستوعب 26 ضيفًا. تتميز بمنطقة طعام داخلية وبار وصالة سماوية وجاكوزي خارجي. يمكن العثور على منطقة صالة خارجية مظللة في منتصف السطح، بالإضافة إلى أربعة طوابق شمسية مختلفة - سطح عرض يقع في مقدمة كل من الطابق الأوسط والطابق العلوي، وسطح مفتوح في الهواء الطلق على السطح العلوي، وسطح محيطي في مؤخرة القارب، وكلها توفر مقاعد وكراسي مريحة.

كبائن واسعة في سفينة المالديف ماستر

يُعد سطح المحيط ميزة فريدة تسمح للضيوف بالاسترخاء في الهواء الطلق أثناء وجودهم بالقرب من الماء. في العديد من الأمسيات، تضيء الأضواء الكاشفة المياه قبالة سطح المحيط مباشرةً لجذب العوالق التي تجذب أسماك مانتا وقرش الحوت. كانت هناك العديد من المشاهدات القريبة لأسماك مانتا وقرش الحوت وهي تتغذى.

من أبرز مميزات سفينة Maldives Master هي قارب الدوني (سفينة دعم الغوص) Blue Shadow المصمم خصيصًا. يبلغ طول هذا القارب 19 مترًا وهو واسع وسريع ومجهز بجميع وسائل الراحة الحديثة التي يريدها الغواصون. يتمتع كل غواص بمحطة خاصة به مع مساحة كبيرة لتخزين معداته ومستلزماته، وطاقم القارب جاهز للمساعدة. أثناء الرحلات من وإلى مواقع الغوص، يمكنك صعود الدرج الصغير إلى السطح العلوي للاستمتاع بالشمس والمناظر الخلابة. يوجد مرحاض مع دش يقع داخل السطح الرئيسي بالإضافة إلى دشين محمولين باليد على السطح الخلفي وخزانات منفصلة لشطف الكاميرا والمعدات. يعني المحرك السريع والمولدان والضاغطان بنظام غشاء النيتروكس أنك ستستمتع بتجربة غوص من الدرجة الأولى في جزر المالديف.