تم سحب ترخيص منتجع الغوص الماليزي

تشتهر جزيرة لايانج لايانج الماليزية المعزولة منذ فترة طويلة برياضة الغوص حولها، ولكن تم سحب ترخيص تشغيل المنتجع الوحيد فيها رسميًا، وفقًا لبيان حكومي.

تشتهر الجزيرة، التي تعد جزءًا من مجموعة جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزيرة بورنيو الماليزية، أيضًا بكونها ملاذًا للطيور البحرية. يضم المنتجع الواقع على شعاب سولاو 86 غرفة ضيوف ومركزًا للغوص، كما يحتوي على مهبط طائرات خاص به لربطه بمدينة كوتا كينابالو، التي تبعد 80 دقيقة.

ألغت وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية ترخيص تشغيل منتجع جزيرة ليانج ليانج اعتبارًا من 6 يناير، مشيرة إلى انتهاك تشريعات السياحة رغم أنها لم تحدد السبب الدقيق لإجراءها.

صرح مفوض السياحة في وزارة السياحة الماليزية رسلان عبد الرحمن، بأن الوزارة تتعامل بجدية مع "أي خرق للقانون من قبل مشغلي السياحة المرخص لهم، وذلك لحماية رفاهية ومصالح الشعب".

سياسة عدم استرداد الأموال

أبريل الماضي غواص وذكرت أن السلطات الحكومية حذر المنتجع حول فشلها في إعادة 50% من الودائع التي دفعها أكثر من 100 غواص من الخارج وماليزيا والذين مُنعوا من الزيارة بسبب إغلاقات كوفيد-19. لم يُحرموا من أموالهم فحسب، بل لم يتلقوا أي ردود على اتصالاتهم.

في نوفمبر 2023، أعلن المنتجع أنه لم يعد قادرًا على العمل لأنه لم يتم منحه ترخيصًا، وبالتالي، نظرًا لـ "سياسة عدم الاسترداد"، فلن يعيد أي ودائع. وقيل إن ممثلي المنتجع تجنبوا كل الجهود لتقديم المطالبات القانونية إليهم، وتجاهلوا إشعارًا من المحكمة بالامتثال صدر في مارس 2024.

وفقا لمخرج الأخبار ماليزيا حرة اليوم وقد واجهت ثلاث وكالات سياحية محلية على وجه الخصوص، وهي Dreamy Island Holidays وKudat Scuba Resorts وKekung، خسائر مالية كبيرة بسبب الوضع.

وقيل إنهما دفعا للمنتجع ما يزيد على 272,000 ألف رينغيت ماليزي (حوالي 48,500 جنيه إسترليني) مقابل الحجوزات التي أجريت بين عامي 2020 و2022.

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