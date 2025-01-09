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تم سحب ترخيص منتجع الغوص الماليزي

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لم يعد هناك غوص من جزيرة لايانج لايانج الماليزية
لم يعد هناك غوص من لايانج لايانج

تشتهر جزيرة لايانج لايانج الماليزية المعزولة منذ فترة طويلة برياضة الغوص حولها، ولكن تم سحب ترخيص تشغيل المنتجع الوحيد فيها رسميًا، وفقًا لبيان حكومي.

تشتهر الجزيرة، التي تعد جزءًا من مجموعة جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزيرة بورنيو الماليزية، أيضًا بكونها ملاذًا للطيور البحرية. يضم المنتجع الواقع على شعاب سولاو 86 غرفة ضيوف ومركزًا للغوص، كما يحتوي على مهبط طائرات خاص به لربطه بمدينة كوتا كينابالو، التي تبعد 80 دقيقة.

ألغت وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية ترخيص تشغيل منتجع جزيرة ليانج ليانج اعتبارًا من 6 يناير، مشيرة إلى انتهاك تشريعات السياحة رغم أنها لم تحدد السبب الدقيق لإجراءها. 

صرح مفوض السياحة في وزارة السياحة الماليزية رسلان عبد الرحمن، بأن الوزارة تتعامل بجدية مع "أي خرق للقانون من قبل مشغلي السياحة المرخص لهم، وذلك لحماية رفاهية ومصالح الشعب".

سياسة عدم استرداد الأموال

أبريل الماضي غواص وذكرت أن السلطات الحكومية حذر المنتجع حول فشلها في إعادة 50% من الودائع التي دفعها أكثر من 100 غواص من الخارج وماليزيا والذين مُنعوا من الزيارة بسبب إغلاقات كوفيد-19. لم يُحرموا من أموالهم فحسب، بل لم يتلقوا أي ردود على اتصالاتهم.

في نوفمبر 2023، أعلن المنتجع أنه لم يعد قادرًا على العمل لأنه لم يتم منحه ترخيصًا، وبالتالي، نظرًا لـ "سياسة عدم الاسترداد"، فلن يعيد أي ودائع. وقيل إن ممثلي المنتجع تجنبوا كل الجهود لتقديم المطالبات القانونية إليهم، وتجاهلوا إشعارًا من المحكمة بالامتثال صدر في مارس 2024.

وفقا لمخرج الأخبار ماليزيا حرة اليوم وقد واجهت ثلاث وكالات سياحية محلية على وجه الخصوص، وهي Dreamy Island Holidays وKudat Scuba Resorts وKekung، خسائر مالية كبيرة بسبب الوضع.

وقيل إنهما دفعا للمنتجع ما يزيد على 272,000 ألف رينغيت ماليزي (حوالي 48,500 جنيه إسترليني) مقابل الحجوزات التي أجريت بين عامي 2020 و2022. 

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
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تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:00 زعانف بدون استخدام اليدين
02:10 اترك الحلقات
03:34 الذراعين والساقين
04:56 سكوبا.كوم
05:56 القناع والقواعد
06:55 انظر إلى BP/W
07:56 مفاصل إضافية
09:20 أختام البرد
10:05 اختبار الغوص
11:19 ملصقات التروس
12:22 سحابات الشمع
13:41 حلقات O سهلة
14:34 أداة تثبيت البراغي اليدوية
15:21 ارتداء الجوارب
16:07 سلسلة ديزي

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xQzNEQjU3NzFFNzQ1M0Q0

نصائح وحيل مفيدة للغوص #غوص_الغوص #حيل

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة.

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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مواقعنا الإلكترونية

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
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الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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