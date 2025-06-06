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معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 2025

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معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 2025

ال معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) يعود لـ إصدار 19th, استكشف، تواصل، وحافظ على لغز المحيط.

كوالالمبور، ماليزيا – معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) يعود لـ إصدار 19th، مما يعد بعرض عالمي المستوى لاستكشاف المحيطات والابتكار في الغوص والحفاظ على البيئة البحرية.

نظم بواسطة شركة آسيا إيفنتس إكسيك المحدودة، سيقام معرض MIDE 2025 في الفترة من من 13 إلى 15 يونيو 2025 في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض (MITEC)، كوالالمبور، تحت موضوع مقنع "استكشف، وتواصل، وحافظ على لغز المحيط."

سيكون الحدث رسميا on 13 يونيو الساعة 3:00 مساءً by YB خيرول الفردوس بن أكبر خان, نائب وزير السياحة والفنون والثقافة (MOTAC)، في ال المسرح الرئيسي، القاعة 2، المستوى 1.

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تجربة نمط حياة المحيط الكاملة.

مي 2025 ليس مجرد معرض للغوص، بل هو احتفالٌ بأسلوب حياة المحيط، يجمع بين إثارة غوص، حرية إبحار، وقت الفراغ القوارب، والإثارة رياضات مائيه. مصممة ل محترفي الغوص, دعاة الحفاظ على البيئة البحريةو عشاق الرياضات المائيةتوسعت نسخة هذا العام من المعرض لتشمل جميع جوانب الاستكشاف والترفيه المعتمد على المياه.

  • عروض لا تقبل المنافسة على أحدث معدات ومعدات الغوص، إلى جانب المعروضات التي تسلط الضوء على تقنيات الغوص المبتكرة والمنتجات.
  • اكتشف وجهات الغوص ذات المستوى العالمي و تجارب السفر البحرية، كاملة مع العروض التي تشمل رحلات الإبحار, القوارب الترفيهية, التجديف, الغوص الحر، وغيرها من المغامرات المائية.
  • مناقشات جماعية شيقة وعروض تقديمية بقيادة خبراء تغطي مجموعة واسعة من المواضيع من تقنيات الغوص المتطورة والسلامة إلى استدامة المحيطات وجهود الحفاظ عليها واتجاهات الصناعة.
  • فرص التواصل عالية التأثير للغواصين ومشغلي السياحة ومصنعي المعدات وعلماء الأحياء البحرية ومحترفي الرياضات المائية، مما يخلق منصة للتعاون والإلهام ونمو الأعمال.
  • السفر أصبح أسهل لزوار معرض MIDE 2025 احتفالاً بالشراكة مع KLIA Ekspres، يقدم معرض MIDE 2025 عروضًا حصرية للسفر من وإلى مبنى الركاب 1 و2 في مطار KLIA. يضمن هذا التعاون رحلة مريحة وسلسة للزوار المحليين والدوليين الذين يحضرون هذا المعرض.
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أبرز الأحداث في معرض MIDE 2025

فرص العمل في مجال الغوص
مبادرة جديدة تسمح للمشاركين باستكشاف المسارات المهنية داخل صناعة الغوص من تعليم الغوص إلى البحث البحري وصناعة الأفلام تحت الماء.

عرض لغز المحيط
جلسات موضوعية تضم أصواتًا بارزة في مجال الغوص والحفاظ على المحيط، مع التركيز على الاستدامة وجهود الحفاظ على البيئة ومشهد الغوص المتطور.

المنتدى والحوارات
بقيادة خبراء الصناعة، ستغطي هذه الجلسات سلامة الغوص، التصوير تحت الماء، وعلم الأحياء البحرية، والغوص التقني، والممارسات المستدامة.

منطقة مشاركة الشباب
محتوى تفاعلي وتعليمي للزوار الصغار حول مواضيع مثل التلوث البلاستيكي وحماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي البحري.

منطقة تعليمية للأطفال: مصممة لتثقيف وإلهام الأطفال من خلال أنشطة مثل ورش عمل الشعاب المرجانية، ورواية القصص عن الحياة البحرية، والفنون والحرف اليدوية باستخدام المواد المعاد تدويرها، والتعلم العملي حول الحفاظ على المحيطات والتلوث البلاستيكي.

عدسة ما وراء المحيط (LBO) التصوير تحت الماء عرض 

يضم هذا المعرض صورًا مذهلة تكشف عن الجمال الخفي للعالم تحت الماء من خلال عدسات المصورين المتحمسين.

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التقدير والجوائز

  • جائزة أفضل جناح إبداعي - تقديراً للإبداع والجهد المبذول من قبل العارضين، سيتم تقديم جائزة أفضل جناح خلال حفل الافتتاح الرسمي، احتفالاً بتصميم الجناح المتميز والابتكار ومشاركة الزوار.
  • جائزة تقدير وسائل الإعلام - تكريم التميز الذي حققه شركاؤنا الإعلاميون الذين ساهموا في تعزيز رؤية ثقافة الغوص والحفاظ على البيئة البحرية وأهمية منصة مثل MIDE في الترويج لهذه الصناعة.
  • جائزة تقدير الغوص التكيفي تُكرم هذه الجائزة منظمة مخصصة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الغوص التكيفي، وتقدير جهودهم في كسر الحواجز وإلهام مجتمع الغوص لاحتضان التنوع وإمكانية الوصول.

جوائز مثيرة يوميًا
مع أكثر من جوائز بقيمة 100,000 رينغيت ماليزي يمكن للزوار الفوز بعروض غوص، وعروض سفر، ومعدات، ودورات تدريبية، والمزيد برعاية سخية من قبل العارضين لدينا.

أبرز الأحداث المتوقعة لـ MIDE 2025

  • عدد الشركات العارضة: 200
  • إجمالي الأكشاك: 330
  • الزوار المتوقعون: 17,000
  • الحضور المحترفون: 10,000
  • المبيعات المقدرة:30 مليون رينغيت ماليزي
  • الندوات/المنتديات: 40 جلسة | 70 متحدثًا
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 الميزات والأنشطة الخاصة

  • شبكات B2B:مستضافة بواسطة السياحة ماليزيا، ربط مشغلي الغوص مع وكلاء السفر الدوليين.
  • الاستقبال والترحيب :تم تنظيمه بواسطة وزارة السياحة الفلبينية للشبكات الإقليمية.
  • حفل توقيع مذكرة التفاهم: بين آسيا إيفنتس إكسيك (منظم MIDE) و RHB Ocean Harmoni، تعزيز التعاون المستدام.

التأييدات والشركاء الاستراتيجيين

  • التي أقرتها:مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (MATRADE)
  • تمت الموافقة عليه من قبل:وزارة السياحة والفنون والثقافة
  • شركاء الصناعة الاستراتيجيون:
    • مجلس ترويج السياحة الماليزي (MTPB)
    • مجلس الترويج السياحي الفلبيني
    • مجلس صباح للسياحة
    • السياحة Terengganu
    • هيئة تنمية لانكاوي (LADA)
    • هيئة تنمية تيومان (TDA)
    • استئجار لابوان
    • جامعة تيرينجانو الماليزية (UMT)
    • أوشن هارموني من RHB

الشركاء الإعلاميون الرسميون

  • الأشعة مدونة - الدنمارك
  • دايف لوج أسترالاسيا – أستراليا
  • غواص مدونة - المملكة المتحدة
  • ماليزيا آسيا حقا - ماليزيا
  • AmLeisure Media Sdn Bhd – ماليزيا
  • أدلستون ميديا ​​– ماليزيا
  • GoTraz – ماليزيا
  • جوم دو إت ناو – ماليزيا
  • دليل السفر – ماليزيا

ابق على تواصل

تابعونا للحصول على آخر التحديثات وإعلانات المتحدثين واللمحات السريعة خلف الكواليس:
📱 فيسبوك | انستقرام | تويتر | ينكدين: @mideexpo
📺 YouTube: معرض ايي اكسبو
🌐 الموقع الإلكتروني: www.asiaevents.com.my

 عن المنظمآسيا إيفنتس إكسيك (AEE) هي القوة وراء MIDE، مع أكثر من 28 عاما من الخبرة في المعارض، والإعلام، والترفيه، والضيافة. تتمتع AEE بسجل حافل في تنظيم المعارض التجارية المحلية والدولية الناجحة، وقد حازت على العديد من الجوائز تقديرًا لمساهماتها في فعاليات الأعمال والسياحة في ماليزيا.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
تم تحديث Gear Affiliate: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark مرحبا! لقد كنت أتعلم عن التركيب الجانبي وأواجه صعوبة في العثور على مثال واضح لكيفية تجهيز الخزانات. أعلم أنه سيتم تناول ذلك في التدريب، ولكنني بحاجة إلى معرفة ما يجب الحصول عليه قبل أن آخذ الدورة، ولا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني. هل يمكنك إظهار كيفية تجهيز الخزانات الجانبية وخزانات الديكور / المرحلة من فضلك؟ يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@جاكتارين
#askmark أهلاً! كنت أتعلم عن التركيب الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الدبابات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

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كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

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@martink72
#askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي أو العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه الأشياء مانعًا للضوء من السقوط للأسفل، مما يحجبه.
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 2025 معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 2025
تم تأكيد حطام السفينة على أنها سفينة الكابتن كوك تم تأكيد حطام السفينة على أنها سفينة الكابتن كوك
وفيات الغواصين في ويلز وكوراساو وفيات الغواصين في ويلز وكوراساو
تتيح تجربة Lady Musgrave للضيوف فرص الحفاظ على الشعاب المرجانية. تتيح تجربة Lady Musgrave للضيوف فرص الحفاظ على الشعاب المرجانية.
غطسات السدود المرعبة: "من فضلك، خذني معك" غطسات السدود المرعبة: "من فضلك، خذني معك"
تمت دعوة الغواصين لحضور عرض Beneath The Waves في غلاسكو تمت دعوة الغواصين لحضور عرض Beneath The Waves في غلاسكو
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