معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 2025

ال معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) يعود لـ إصدار 19th, استكشف، تواصل، وحافظ على لغز المحيط.

كوالالمبور، ماليزيا – معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) يعود لـ إصدار 19th، مما يعد بعرض عالمي المستوى لاستكشاف المحيطات والابتكار في الغوص والحفاظ على البيئة البحرية.

نظم بواسطة شركة آسيا إيفنتس إكسيك المحدودة، سيقام معرض MIDE 2025 في الفترة من من 13 إلى 15 يونيو 2025 في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض (MITEC)، كوالالمبور، تحت موضوع مقنع "استكشف، وتواصل، وحافظ على لغز المحيط."

سيكون الحدث رسميا on 13 يونيو الساعة 3:00 مساءً by YB خيرول الفردوس بن أكبر خان, نائب وزير السياحة والفنون والثقافة (MOTAC)، في ال المسرح الرئيسي، القاعة 2، المستوى 1.

معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 2025 5

تجربة نمط حياة المحيط الكاملة.

مي 2025 ليس مجرد معرض للغوص، بل هو احتفالٌ بأسلوب حياة المحيط، يجمع بين إثارة غوص، حرية إبحار، وقت الفراغ القوارب، والإثارة رياضات مائيه. مصممة ل محترفي الغوص, دعاة الحفاظ على البيئة البحريةو عشاق الرياضات المائيةتوسعت نسخة هذا العام من المعرض لتشمل جميع جوانب الاستكشاف والترفيه المعتمد على المياه.

عروض لا تقبل المنافسة على أحدث معدات ومعدات الغوص، إلى جانب المعروضات التي تسلط الضوء على تقنيات الغوص المبتكرة والمنتجات.

على أحدث معدات ومعدات الغوص، إلى جانب المعروضات التي تسلط الضوء على والمنتجات. اكتشف وجهات الغوص ذات المستوى العالمي و تجارب السفر البحرية ، كاملة مع العروض التي تشمل رحلات الإبحار , القوارب الترفيهية , التجديف , الغوص الحر ، وغيرها من المغامرات المائية.

و ، كاملة مع العروض التي تشمل , , , ، وغيرها من المغامرات المائية. مناقشات جماعية شيقة وعروض تقديمية بقيادة خبراء تغطي مجموعة واسعة من المواضيع من تقنيات الغوص المتطورة والسلامة إلى استدامة المحيطات وجهود الحفاظ عليها واتجاهات الصناعة.

تغطي مجموعة واسعة من المواضيع من تقنيات الغوص المتطورة والسلامة إلى استدامة المحيطات وجهود الحفاظ عليها واتجاهات الصناعة. فرص التواصل عالية التأثير للغواصين ومشغلي السياحة ومصنعي المعدات وعلماء الأحياء البحرية ومحترفي الرياضات المائية، مما يخلق منصة للتعاون والإلهام ونمو الأعمال.

للغواصين ومشغلي السياحة ومصنعي المعدات وعلماء الأحياء البحرية ومحترفي الرياضات المائية، مما يخلق منصة للتعاون والإلهام ونمو الأعمال. السفر أصبح أسهل لزوار معرض MIDE 2025 احتفالاً بالشراكة مع KLIA Ekspres، يقدم معرض MIDE 2025 عروضًا حصرية للسفر من وإلى مبنى الركاب 1 و2 في مطار KLIA. يضمن هذا التعاون رحلة مريحة وسلسة للزوار المحليين والدوليين الذين يحضرون هذا المعرض.

معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 2025 6

أبرز الأحداث في معرض MIDE 2025

فرص العمل في مجال الغوص

مبادرة جديدة تسمح للمشاركين باستكشاف المسارات المهنية داخل صناعة الغوص من تعليم الغوص إلى البحث البحري وصناعة الأفلام تحت الماء.

عرض لغز المحيط

جلسات موضوعية تضم أصواتًا بارزة في مجال الغوص والحفاظ على المحيط، مع التركيز على الاستدامة وجهود الحفاظ على البيئة ومشهد الغوص المتطور.

المنتدى والحوارات

بقيادة خبراء الصناعة، ستغطي هذه الجلسات سلامة الغوص، التصوير تحت الماء، وعلم الأحياء البحرية، والغوص التقني، والممارسات المستدامة.

منطقة مشاركة الشباب

محتوى تفاعلي وتعليمي للزوار الصغار حول مواضيع مثل التلوث البلاستيكي وحماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي البحري.

منطقة تعليمية للأطفال: مصممة لتثقيف وإلهام الأطفال من خلال أنشطة مثل ورش عمل الشعاب المرجانية، ورواية القصص عن الحياة البحرية، والفنون والحرف اليدوية باستخدام المواد المعاد تدويرها، والتعلم العملي حول الحفاظ على المحيطات والتلوث البلاستيكي.

عدسة ما وراء المحيط (LBO) التصوير تحت الماء عرض

يضم هذا المعرض صورًا مذهلة تكشف عن الجمال الخفي للعالم تحت الماء من خلال عدسات المصورين المتحمسين.

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التقدير والجوائز

جائزة أفضل جناح إبداعي - تقديراً للإبداع والجهد المبذول من قبل العارضين، سيتم تقديم جائزة أفضل جناح خلال حفل الافتتاح الرسمي، احتفالاً بتصميم الجناح المتميز والابتكار ومشاركة الزوار.

- تقديراً للإبداع والجهد المبذول من قبل العارضين، سيتم تقديم جائزة أفضل جناح خلال حفل الافتتاح الرسمي، احتفالاً بتصميم الجناح المتميز والابتكار ومشاركة الزوار. جائزة تقدير وسائل الإعلام - تكريم التميز الذي حققه شركاؤنا الإعلاميون الذين ساهموا في تعزيز رؤية ثقافة الغوص والحفاظ على البيئة البحرية وأهمية منصة مثل MIDE في الترويج لهذه الصناعة.

- تكريم التميز الذي حققه شركاؤنا الإعلاميون الذين ساهموا في تعزيز رؤية ثقافة الغوص والحفاظ على البيئة البحرية وأهمية منصة مثل MIDE في الترويج لهذه الصناعة. جائزة تقدير الغوص التكيفي تُكرم هذه الجائزة منظمة مخصصة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الغوص التكيفي، وتقدير جهودهم في كسر الحواجز وإلهام مجتمع الغوص لاحتضان التنوع وإمكانية الوصول.

جوائز مثيرة يوميًا

مع أكثر من جوائز بقيمة 100,000 رينغيت ماليزي يمكن للزوار الفوز بعروض غوص، وعروض سفر، ومعدات، ودورات تدريبية، والمزيد برعاية سخية من قبل العارضين لدينا.

أبرز الأحداث المتوقعة لـ MIDE 2025

عدد الشركات العارضة : 200

: 200 إجمالي الأكشاك : 330

: 330 الزوار المتوقعون: 17,000

17,000 الحضور المحترفون : 10,000

: 10,000 المبيعات المقدرة :30 مليون رينغيت ماليزي

:30 مليون رينغيت ماليزي الندوات/المنتديات: 40 جلسة | 70 متحدثًا

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الميزات والأنشطة الخاصة

شبكات B2B :مستضافة بواسطة السياحة ماليزيا ، ربط مشغلي الغوص مع وكلاء السفر الدوليين.

:مستضافة بواسطة ، ربط مشغلي الغوص مع وكلاء السفر الدوليين. الاستقبال والترحيب :تم تنظيمه بواسطة وزارة السياحة الفلبينية للشبكات الإقليمية.

:تم تنظيمه بواسطة للشبكات الإقليمية. حفل توقيع مذكرة التفاهم: بين آسيا إيفنتس إكسيك (منظم MIDE) و RHB Ocean Harmoni، تعزيز التعاون المستدام.

التأييدات والشركاء الاستراتيجيين

التي أقرتها :مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (MATRADE)

:مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (MATRADE) تمت الموافقة عليه من قبل :وزارة السياحة والفنون والثقافة

:وزارة السياحة والفنون والثقافة شركاء الصناعة الاستراتيجيون : مجلس ترويج السياحة الماليزي (MTPB) مجلس الترويج السياحي الفلبيني مجلس صباح للسياحة السياحة Terengganu هيئة تنمية لانكاوي (LADA) هيئة تنمية تيومان (TDA) استئجار لابوان جامعة تيرينجانو الماليزية (UMT) أوشن هارموني من RHB

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الشركاء الإعلاميون الرسميون

الأشعة مدونة - الدنمارك

دايف لوج أسترالاسيا – أستراليا

غواص مدونة - المملكة المتحدة

ماليزيا آسيا حقا - ماليزيا

AmLeisure Media Sdn Bhd – ماليزيا

أدلستون ميديا ​​– ماليزيا

GoTraz – ماليزيا

جوم دو إت ناو – ماليزيا

دليل السفر – ماليزيا

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🌐 الموقع الإلكتروني: www.asiaevents.com.my

عن المنظمآسيا إيفنتس إكسيك (AEE) هي القوة وراء MIDE، مع أكثر من 28 عاما من الخبرة في المعارض، والإعلام، والترفيه، والضيافة. تتمتع AEE بسجل حافل في تنظيم المعارض التجارية المحلية والدولية الناجحة، وقد حازت على العديد من الجوائز تقديرًا لمساهماتها في فعاليات الأعمال والسياحة في ماليزيا.