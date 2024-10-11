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الإعلان عن موعد معرض ماليزيا الدولي للغوص 2025

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الإعلان عن موعد معرض ماليزيا الدولي للغوص 2025

بوابة مميزة إلى العالم تحت الماء!

معرض ماليزيا الدولي التاسع عشر للغوص (MIDE) 19 من المقرر أن يحدث موجات من من 13 إلى 15 يونيو 2025 في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض (MITEC) في كوالالمبور. يعد هذا الحدث الرائد في تقويم الغوص، وقد لفت الانتباه العالمي مرة أخرى إلى ازدهار قطاع السياحة تحت الماء في جميع أنحاء العالم.

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منصة أساسية

خلال ثمانية عشر عامًا من وجودها، استقطبت MIDE أكثر من 250,000 ألف زائر إلى المعرض، مما عزز مكانتها كمنصة أساسية لمجتمع الغوص وعشاق الرياضات المائية. ومن المتوقع أن يكون المعرض هذا العام احتفالًا رائعًا لمجتمع الغوص، لجذب جمهور متنوع من الغواصين وعشاق الرياضات المائية والقوارب، ومحترفي الصناعة من جميع أنحاء العالم.

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مركز لعشاق الغوص

سيواصل معرض MIDE 2025 تقاليد جمع محترفي الصناعة ومشغلي الغوص والمصنعين والغواصين المتحمسين وعشاق الرياضات المائية والقوارب تحت سقف واحد. من الغواصين المخضرمين الذين يبحثون عن أحدث المعدات والوجهات إلى المبتدئين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الرياضة، سيقدم المعرض مجموعة كبيرة من الخيارات للجميع.

يعد المعرض بمثابة مركز شامل لكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء، بما في ذلك المعدات والدورات والسفر والحفاظ على البيئة والرياضات المائية المختلفة. سيحظى الزوار بفرصة التفاعل مع العلامات التجارية المحلية والدولية، في حين يمكن للعارضين الاستفادة من الحدث لزيادة ظهور العلامة التجارية وزيادة المبيعات.

سيستمر معرض MIDE 2025 في كونه منارة للابتكار والتعليم والحفاظ على البيئة، مما يضمن أن تظل عجائب العالم الموجود فوق وتحت الماء متاحة ومذهلة ومحمية من خلال الحوار/المنتدى في المعرض.

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تم فتح باب تسجيل العارضين

تمت دعوة العارضين من جميع أنحاء العالم للتسجيل لعرض معدات الغوص من الدرجة الأولى، وتكنولوجيا الغوص المتطورة، ومواقع الغوص الفريدة من نوعها، لخلق تجربة غامرة للحضور.

يُنصح بالتسجيل المبكر لضمان مكان لتجنب خيبة الأمل. لمزيد من التفاصيل، يمكن للأطراف المهتمة التواصل مع فريق التنظيم على معلومات@mide.com.my.

يمكن العثور على التحديثات المنتظمة على الموقع الرسمي على www.mide.com.my  وعبر قنوات التواصل الاجتماعي، تابعونا على الفيسبوك والانستغرام @MIDEEXPO.

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عن المنظم:

تعد شركة AsiaEvents Exsic (AEE) الجهة المنظمة ذات الخبرة في تنظيم معرض MIDE، ولديها خبرة واسعة في إدارة الفعاليات والمعارض والخدمات الإعلامية وإدارة المشاريع. تأسست شركة AsiaEvents Exsic في ماليزيا، ولديها 28 عامًا من الخبرة في مشاريع الترفيه والضيافة، بالإضافة إلى المعارض والندوات والمؤتمرات الدولية والمحلية. وقد حصلت شركة AsiaEvents Exsic على العديد من الجوائز لجهودها المتميزة في تنظيم معرض MIDE والفعاليات التجارية.

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@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

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رابط موقع Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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