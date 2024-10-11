بوابة مميزة إلى العالم تحت الماء!

• معرض ماليزيا الدولي التاسع عشر للغوص (MIDE) 19 من المقرر أن يحدث موجات من من 13 إلى 15 يونيو 2025 في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض (MITEC) في كوالالمبور. يعد هذا الحدث الرائد في تقويم الغوص، وقد لفت الانتباه العالمي مرة أخرى إلى ازدهار قطاع السياحة تحت الماء في جميع أنحاء العالم.

تم الإعلان عن موعد معرض ماليزيا الدولي للغوص 2025 5

منصة أساسية

خلال ثمانية عشر عامًا من وجودها، استقطبت MIDE أكثر من 250,000 ألف زائر إلى المعرض، مما عزز مكانتها كمنصة أساسية لمجتمع الغوص وعشاق الرياضات المائية. ومن المتوقع أن يكون المعرض هذا العام احتفالًا رائعًا لمجتمع الغوص، لجذب جمهور متنوع من الغواصين وعشاق الرياضات المائية والقوارب، ومحترفي الصناعة من جميع أنحاء العالم.

تم الإعلان عن موعد معرض ماليزيا الدولي للغوص 2025 6

مركز لعشاق الغوص

سيواصل معرض MIDE 2025 تقاليد جمع محترفي الصناعة ومشغلي الغوص والمصنعين والغواصين المتحمسين وعشاق الرياضات المائية والقوارب تحت سقف واحد. من الغواصين المخضرمين الذين يبحثون عن أحدث المعدات والوجهات إلى المبتدئين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الرياضة، سيقدم المعرض مجموعة كبيرة من الخيارات للجميع.

يعد المعرض بمثابة مركز شامل لكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء، بما في ذلك المعدات والدورات والسفر والحفاظ على البيئة والرياضات المائية المختلفة. سيحظى الزوار بفرصة التفاعل مع العلامات التجارية المحلية والدولية، في حين يمكن للعارضين الاستفادة من الحدث لزيادة ظهور العلامة التجارية وزيادة المبيعات.

سيستمر معرض MIDE 2025 في كونه منارة للابتكار والتعليم والحفاظ على البيئة، مما يضمن أن تظل عجائب العالم الموجود فوق وتحت الماء متاحة ومذهلة ومحمية من خلال الحوار/المنتدى في المعرض.

تم الإعلان عن موعد معرض ماليزيا الدولي للغوص 2025 7

تم فتح باب تسجيل العارضين

تمت دعوة العارضين من جميع أنحاء العالم للتسجيل لعرض معدات الغوص من الدرجة الأولى، وتكنولوجيا الغوص المتطورة، ومواقع الغوص الفريدة من نوعها، لخلق تجربة غامرة للحضور.

يُنصح بالتسجيل المبكر لضمان مكان لتجنب خيبة الأمل. لمزيد من التفاصيل، يمكن للأطراف المهتمة التواصل مع فريق التنظيم على معلومات@mide.com.my.

يمكن العثور على التحديثات المنتظمة على الموقع الرسمي على www.mide.com.my وعبر قنوات التواصل الاجتماعي، تابعونا على الفيسبوك والانستغرام @MIDEEXPO.

تم الإعلان عن موعد معرض ماليزيا الدولي للغوص 2025 8

عن المنظم:

تعد شركة AsiaEvents Exsic (AEE) الجهة المنظمة ذات الخبرة في تنظيم معرض MIDE، ولديها خبرة واسعة في إدارة الفعاليات والمعارض والخدمات الإعلامية وإدارة المشاريع. تأسست شركة AsiaEvents Exsic في ماليزيا، ولديها 28 عامًا من الخبرة في مشاريع الترفيه والضيافة، بالإضافة إلى المعارض والندوات والمؤتمرات الدولية والمحلية. وقد حصلت شركة AsiaEvents Exsic على العديد من الجوائز لجهودها المتميزة في تنظيم معرض MIDE والفعاليات التجارية.