الفرصة الأخيرة للفوز بجائزة كبيرة مع Bite-Back

غدا هو الفرصة الأخيرة لك للحصول على فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز، بما في ذلك رحلة على متن قارب في البحر الأحمر، أو مشاهدة الغوص، أو الإقامة في فندق في لندن، أو حتى فرصة مقابلة المتحدث الرئيسي في معرض GO Diving Show، ستيف باكشال، في سحب جوائز جمع التبرعات بمناسبة الذكرى العشرين لـ Bite-Back.

وتضم قائمة الشركاء المتميزين في الجوائز Master Liveaboards وBSAC وMidlands Diving Chamber وGo Freediving وBlue Shark Snorkel، بالإضافة إلى المصور الشهير Alex Mustard والفنانين Scott Gleed وOlivier Leger. بالإضافة إلى ذلك، قدمت Fourth Element وNodus منتجات لكل منهما، كما أضاف Bankside Hotel وLongleat Safari Park تجارب برية إلى جوائز الجوائز.

قال جراهام باكنجهام، مدير حملة Bite-Back: "لقد جمعنا مجموعة رائعة من الجوائز للاحتفال وجمع الأموال لجهودنا في عامنا العشرين".th "نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية ونأمل أن يدرك الغواصون هذه الفرصة الرائعة لدعم حملاتنا لعام 2025. نشجع كل غواص واجه سمكة قرش وكل غواص يريد مواجهة سمكة قرش على شراء تذكرة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية والاستثمار في مبادراتنا للحفاظ على أسماك القرش."

تتوفر التذاكر هنا حتى منتصف ليل غدًا (الجمعة 28 نوفمبر). سيتم إخطار الفائز في كل فئة في 1 ديسمبر 2024.