افتتاح أكبر مشتل للأعشاب البحرية في العالم لتعزيز استعادة النظم البيئية للحاجز المرجاني العظيم

سيتم تعزيز استعادة الأعشاب البحرية في الحاجز المرجاني العظيم بشكل كبير بفضل مشتل استعادة الأعشاب البحرية الذي تم بناؤه خصيصًا في العالم والذي تم الكشف عنه اليوم في غلادستون.

يتم تمويل مشتل SeaGrow التابع لجامعة CQUniversity من خلال الشراكة بين مؤسسة Great Barrier Reef Foundation وColes Group وهو أول مشتل للأعشاب البحرية على نطاق واسع في العالم تم تطويره بالتعاون مع باحثين رائدين في مجال الأعشاب البحرية ومالكي الشعاب المرجانية التقليديين.

وقال ويل هاميل، مدير استعادة الموائل الساحلية في مؤسسة الحاجز المرجاني العظيم: "إن دور الأعشاب البحرية في الحفاظ على الحاجز المرجاني العظيم ودعم صحة الموائل الساحلية أمر بالغ الأهمية.

افتتاح أكبر مشتل للأعشاب البحرية في العالم 6

"باعتبارها موطنًا لأكبر نظام بيئي للأعشاب البحرية في العالم، توفر مروج الشعاب المرجانية مشاتل ومصادر غذائية للأنواع المهددة بالانقراض مثل السلاحف والأطوم، بينما تعمل كمرشحات طبيعية عن طريق إزالة الملوثات مثل الرواسب الدقيقة والعناصر الغذائية الزائدة من الماء.

"ولكن لديهم أيضًا مهمة أخرى بالغة الأهمية - التخفيف من تغير المناخ من خلال تخزين 400 مليون طن من الكربون وهو ما يعادل وزن ثمانية جسور في ميناء سيدني.

"ومع ذلك، فإن هذا النظام البيئي مهدد بسبب تأثيرات تغير المناخ، وهناك مناطق تكافح للتعافي من العواصف الشديدة والمتكررة والفيضانات والأعاصير مثل إعصار جاسبر وكيرلي الذي أثر على الشعاب المرجانية في الصيف الماضي.

افتتاح أكبر مشتل للأعشاب البحرية في العالم 7

"إن تدمير النظام البيئي هذا هو سلاح ذو حدين. فليس فقط أننا نفقد القدرة على تخزين الكربون في المستقبل، بل إن فقدان هذه الأنظمة البيئية يؤدي أيضًا إلى إطلاق رواسب الكربون التاريخية، مما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات.

"بينما يسعى العالم جاهدا إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات العاجلة، فإننا نتطلع بشكل متزايد إلى المحيط وأنظمته البيئية الساحلية ــ التي تخزن الكربون بكفاءة أكبر بنحو 30 إلى 50 مرة من الغابات المطيرة ــ من أجل إيجاد حلول مؤقتة.

"ستشهد مشتل الأعشاب البحرية الموسع الجديد هذا توسعًا كبيرًا في عملية الاستعادة باستخدام طريقة مبتكرة تعتمد على البذور تم تطويرها في المنشأة، للمساعدة في إصلاح النظم البيئية الحرجة مع إطلاق العنان لإمكانات الحاجز المرجاني العظيم للتخفيف من آثار تغير المناخ."

افتتاح أكبر مشتل للأعشاب البحرية في العالم 8

وقالت مديرة مركز CMERC البروفيسور إيما جاكسون إن الحضانة استغرق إنشاؤها ثلاث سنوات وستكون بمثابة تحول في تحسين مروج الأعشاب البحرية المتدهورة والمساعدة في بناء قدرتها على الصمود في مواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ.

"تُستخدم البذور التي يتم جمعها من المشاتل لإعادة زراعة المروج التالفة أو المجزأة، مما يساعد على تحسين حالتها العامة وقدرتها على الصمود.

"ستعمل مشتلنا الجديد - والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم - على تعزيز قدرتنا على استعادة الأعشاب البحرية مع توفير المزيد من إمكانية الوصول للمجتمع المحلي والمدارس لزيارة هذا الموئل المهم والتعرف عليه."

في أكتوبر 2023، شاركت GBRF وCQU وColes وGladstone Port Corporation في حدث قطف زهور الأعشاب البحرية في جزيرة كورتيس مع إيما جاكسون وويل هاميل.

يتم تمويل مشتل SeaGrow من خلال شراكة مجموعة Coles مع الحاجز المرجاني العظيم وقد حصلت المؤسسة أيضًا على الدعم من خلال برنامج استعادة الشعاب المرجانية الساحلية الذي تموله مؤسسة الشعاب المرجانية التابعة للحكومة الأسترالية.

قالت آنا ستيوارت، رئيسة قسم حوكمة الاستدامة والمشاركة في شركة كولز: "يمثل اليوم علامة فارقة رئيسية في شراكة كولز مع مؤسسة الحاجز المرجاني العظيم ونحن سعداء للغاية لأننا لعبنا دورًا في إطلاق أكبر مشتل للأعشاب البحرية في العالم. نحن نعلم أن مروج الأعشاب البحرية ضرورية لمرونة الشعاب المرجانية - فهي أرض تغذية للحيوانات البحرية، كما أنها تساعد في زيادة التنوع البيولوجي وتحسين جودة المياه وحماية الشواطئ.

"إننا نتطلع إلى الدروس التي سيتم استخلاصها في هذا الموقع المتطور، والذي نأمل أن يساعد في ضمان إمكانية الاستمتاع بالشعاب المرجانية للأجيال القادمة."

افتتاح أكبر مشتل للأعشاب البحرية في العالم 9

وقال البروفيسور جاكسون إن التأثير المتزايد لتغير المناخ وجودة المياه قد أثر على مروج الأعشاب البحرية في جميع أنحاء العالم.

"تلعب المبادرات مثل هذه دورًا مهمًا في بناء الصحة والمرونة لهذه البيئات البحرية المهمة على مستوى العالم، وتعد الحضانة جزءًا من شبكة مشاتل الأعشاب البحرية العالمية."