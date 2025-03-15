حصلت مارغو بيتون، مديرة مخيم الأطفال البحري، على لقب رائدة العام من Beneath the Sea

مارغو بيتون، القوة الدافعة وراء مخيم البحر للأطفالليست غريبة على الجوائز، والآن سيكون لديها "جائزة" أخرى لإضافتها إلى مجموعتها المتنامية مع الإعلان عن تسميتها رائدة العام 2025 من قبل Beneath the Sea.

بعد أن تم إدخاله إلى قاعة مشاهير الغوص الدولية في عام 2024، تأتي هذه الجائزة الأخيرة في أعقاب العديد من الجوائز الأخرى، وأبرزها جائزة PADI Lifetime Achievement Award في عام 2020، وجائزة Reaching Out من DEMA وجائزة غواص العام من Beneath the Sea في عام 2018، وتم إدخاله إلى قاعة مشاهير الغواصات في عام 2009.

كانت مارغو في طليعة الترويج للغوص للجيل القادم على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، حيث ألهمت أكثر من 25 غواص شاب وعائلاتهم، وقدمت مساهمات ملحوظة في مجال الاستكشاف والتعليم تحت الماء.