انضم إلى مونتي هولز في جزر المالديف

مقدم برامج تلفزيونية ومؤلف و عرض GO Diving سينضم مونتي هولز المخضرم إلى Scuba Dive Adventures لـأفضل ما في جزر المالديف"رحلة على متن سفينة Emperor Serenity الحية في مارس 2025 - ويمكنك الانضمام إليه في الرحلة.

رحلة الغوص الحية "أفضل ما في جزر المالديف" هي التجربة المثالية للغواصين الذين يرغبون في استكشاف أشهر مواقع الغوص المذهلة في ماليه وأري أتول. ستتاح لك الفرصة لاكتشاف أفضل المواقع للغوص في القنوات والانجراف والغوص على القمة حيث ستتاح لك الفرصة لمواجهة مجموعة من الحياة البحرية المذهلة، بما في ذلك المانتا وأسماك القرش الحوتية والعديد من الأنواع الأخرى.

تستوعب سفينة Emperor Serenity بشكل مريح ما يصل إلى 26 ضيفًا عبر 13 كابينة. يتميز الطابق السفلي بثمانية كابينات ذات أسرة مزدوجة، بينما يضم الطابق الرئيسي والعلوي جناحين بسرير بحجم كينج وسرير مفرد وإطلالات خلابة على المحيط. توفر كل كابينة تكييفًا يتم التحكم فيه بشكل فردي وحمامات داخلية خاصة ومساحة تخزين واسعة ومنافذ شحن مريحة.

شاطئ المالديف المثالي

مونتي هولز

مونتي هولز هو مذيع ومتحدث وعالم طبيعة وضابط سابق في البحرية الملكية وعالم أحياء بحرية وكاتب رحلات ومتخصص في القيادة. وتغطي خبرته أكثر من عقدين من الزمان في قيادة فرق في بعض أكثر البيئات النائية على وجه الأرض، وتقديم أفلام وثائقية عن الحياة البرية والمغامرات، والعمل مع شركات رائدة في المملكة المتحدة وخارجها.

خلال رحلة جزر المالديف، سيقدم مونتي عروضًا مسائية على متن السفينة، وستتاح لك الفرصة للدردشة على المستوى الشخصي والاستماع مباشرة إلى قصص الغوص التي يرويها مونتي من جميع أنحاء العالم.

تبلغ تكلفة الرحلة، التي تستمر من 16 إلى 23 مارس، 2,699 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، بناءً على الإشغال المزدوج في كابينة قياسية. تتوفر ترقيات. تتضمن الحزمة إقامة كاملة لمدة سبع ليالٍ على متن السفينة، ونقل داخلي، وجميع الغوص، وأسطوانة واحدة سعة 12 لترًا، وأوزانًا من الرصاص، والشاي والقهوة، والآتر. كما يتم تضمين النيتروكس أيضًا.

ملاحظة: لا يشمل السعر الرحلات الجوية الدولية والأنشطة غير المحددة والإكراميات. قد يتم تطبيق إضافات فردية. يرجى العلم بأن جميع الأنشطة وأوقات الإطلاق والمتحدثين الضيوف قد تخضع للتغيير بسبب الظروف البيئية المحلية، وقد يتغير أيضًا ترتيب إجرائها.