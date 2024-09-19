أيرلندا تحصل على أول شعاب مرجانية اصطناعية

تم غرق سفينة صدئة ذات ماض مظلم للغاية في قاع خليج كيلالا باعتبارها أول منطقة شعاب مرجانية اصطناعية في أيرلندا.

تم ضبط السفينة "إم في شينجل" من قبل مفوضي الإيرادات في عملية مداهمة لتهريب السجائر/التبغ بقيمة 14 مليون يورو قبل عشر سنوات، عندما كانت في طريقها من سلوفينيا إلى دروغيدا وعلى متنها 32 مليون سيجارة وكمية من التبغ، وكانت تقبع في دبلن أولاً، ثم في نيو روس في مقاطعة ويكسفورد، وتراكمت عليها رسوم الرسو وأعمال الإصلاح والصيانة.

كان مايكل لوفتوس، من نادي Grainne Uaile Sub Aqua المحلي، أول من طرح فكرة إنشاء شعاب مرجانية اصطناعية لتعزيز السياحة ودعم الحياة البحرية المحلية منذ سنوات عديدة، والآن، من خلال الاتصال بين لجنته (Killala Bay Ships 2 Reef)، ومفوضي الإيرادات، ومجلس مقاطعة مايو، ومجلس مقاطعة سليجو، حدث ذلك أخيرًا.

رؤوس MV Shingle تحت السطح

أُرسلت السفينة "إم في شينجل" في رحلتها الأخيرة أمس بعد الظهر (الأربعاء 18 سبتمبر)، واستقرت على عمق 29 مترًا بعد حوالي ساعة ونصف أمام أسطول حقيقي من القوارب التي تحمل السائحين، الذين أطلقوا هتافات هائلة عندما اختفت أخيرًا تحت السطح.

بلغت تكلفة المشروع حوالي 2 مليون يورو، ولكن من المؤمل أن يوفر الوافد الجديد دفعة قوية لعدد الزوار إلى المنطقة، فضلاً عن كونه مفيدًا للنباتات والحيوانات البحرية في المناطق المجاورة.

علق مايكل لوفتوس قائلاً: "توجد شعاب مرجانية اصطناعية في العديد من الأماكن الأخرى حول العالم، ولكن لا يوجد أي منها في أيرلندا. لدينا حطام سفن قبالة أيرلندا الشمالية، ولكنها تقع على عمق كبير ولا تناسب سوى الغواصين الفنيين ذوي الخبرة. تقع شعابنا المرجانية على عمق 30 مترًا فقط، وهي ضمن نطاق الغواصين الأقل خبرة وكذلك الغواصين المحترفين".