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وفاة غواص الكهوف الشهير بيل جافين

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غواص الكهوف بيل جافين (WKPP)
غواص الكهوف بيل جافين (WKPP)

تم الإعلان عن وفاة غواص الكهوف الأمريكي بيل جافين، المؤسس المشارك لمشروع وودفيل كارست بلين (WKKP) البارز الذي تم إنشاؤه في منتصف الثمانينيات لاستكشاف ما تحت منطقة الكارست في شمال فلوريدا بين تالاهاسي وخليج المكسيك.

"كان بيل مبتكرًا عالميًا يعمل بجد لمساعدة بيل ماين في إتقان تكوين معدات هوغارثيان، واستخدام دراجات بخارية من شركة تيكنا مع حزام سحب للاستكشاف، وتنفيذ معايير خلط الغاز لاستخدام WKPP لمزيج التريميكس، ووضع جداول الضغط المبكرة التي سيستخدمها الفريق في أواخر الثمانينيات"، كما قال WKPP.

حصل جافين، وهو مهندس في البحرية الأمريكية، على شهادة الكهوف في عام 1979، واكتشف مع صديقه ماين ميزة الغرف الكبيرة في منطقة وودفيل كارست بلين في أوائل الثمانينيات. 

وسرعان ما انضم إلى الغواصين الآخرين مثل باركر تيرنر، ولامار إنجليش، وبيل ماكفادين، حيث أرادوا من مجموعتهم البحثية والاستكشافية التركيز على ربط أنظمة الكهوف المغمورة في المنطقة، كما استشار جافين خبير الغاز الدكتور بيل هاملتون حول استخدام الهيليوم لتسهيل عمليات الغوص الأكثر طموحاً. 

كان الغواصون قد بدأوا بالفعل في التحرك نحو توحيد معايير تكوين معداتهم وتقنياتهم، وقد صاغ جافين وماين مصطلح "هوجارثيان" للنظام (استنادًا إلى الاسم الأوسط لماين). وقد تطور هذا النهج لاحقًا إلى فلسفة "القيام بالأمر بشكل صحيح" (DIR).

سكوتر جافين

قام الرجلان بإنشاء اتصال بين مغسلتي سوليفان وشيريل في يناير 1988، وقاما مع تيرنر وإنجليش بالغوص العرضي بين هذين المغسلتين في يونيو من ذلك العام، مسجلين بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا في ذلك الوقت. 

يقول WKPP إن جافين "واصل استكشاف حوض إينيسفري المصب ثم دفع باتجاه حوض تورنر في أوائل التسعينيات". كما اخترق أيضًا حوالي 1990 كيلومترًا في نفق A في Wakulla Spring.

في عام 1991، طوَّر جافين نموذجًا أوليًا لـ "دراجة جافين البخارية"، وهي دراجة بخارية مصممة للتنقل عبر ممرات الكهوف. واستمر استخدام هذه الدراجة لفترة طويلة، مع إدخال تعديلات مختلفة عليها، من قِبَل غواصي WKPP.

في نفس العام كان جافين يرسم خرائط الكهوف في ممر ضيق في إنديان سبرينجز مع تيرنر عندما انخفض منسوب المياه وانخفضت الرؤية فجأة بشكل حاد ووجدوا أن مخرجهم مسدود. تمكن جافين من شق طريقه للخروج، ولم يتبق سوى القليل من الغاز، لكن تيرنر غرق في الحادث.

وقد ألهمت هذه التجربة أبحاثًا علمية خلصت إلى أن فقاعات الغاز التي أطلقها الغواصون كانت قادرة على إسقاط الحجر الجيري السائب الذي كان يسد طريق خروجهم.

ملل السياسة

في عام 1995 تولى الغواص المثير للجدل جورج إيرفين مسؤولية WKKP، وبحلول نهاية ذلك العام توقف جافين عن الغوص في الكهوف.

وبعد سنوات، أوضح أنه توقف عن الاستمتاع بهذه الهواية بسبب "الملل الناجم عن السياسة، وقضايا الوصول إلى الموقع، والإزعاج الناجم عن الشتائم والانتقاد عبر البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. ولم يعد الأمر يستحق الوقت والجهد والمخاطرة الكبيرة".

"كان بيل رائدًا في استكشاف الكهوف تحت الماء. وكان يحظى باحترام كبير في مجتمع الغوص، وقد نفذ العديد من المعايير المبكرة التي لا يزال WKPP يستخدمها حتى يومنا هذا"، وفقًا لما ذكره موقع WKPP. دبليو كي بي بي"نشكرك على مساهماتك في إطالة عمر الغوص لدينا. قلوبنا مع عائلته وأصدقائه."

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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