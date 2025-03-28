IANTD وSEI يعتمدان برامج الإسعافات الأولية "مدعومة من DAN"

وقد اعتمدت وكالتان أخريان لتدريب الغوص منهج DAN لدورات الإسعافات الأولية الخاصة بهما، حيث انضمت الرابطة الدولية للغواصين بالنيتروكس والغواصين الفنيين (IANTD) ومنظمة مدربي الغوص الدولية (SEI) إلى NAUI في تبني برنامج Powered By DAN.

من خلال Powered By DAN، تقوم وكالات تدريب الغوص بدمج مهارات ومعايير دعم الحياة الأساسي لدى DAN، والإنعاش القلبي الرئوي، وإدارة الأكسجين، وغيرها من الدورات في تدريب الإسعافات الأولية الخاصة بهم.

قالت جوان بيري، مديرة التدريب في DAN: "هدف DAN هو توفير مقدمي إسعافات أولية مؤهلين في كل موقع غوص، ومنهجنا هو الأكثر شمولاً في صناعة الغوص، حيث يغطي مهارات أكثر من أي دورات أخرى لمقدمي الخدمات غير المتخصصين".

فيما يتعلق بالغوص والتعليم تحت الماء، تُعدّ وكالات تدريب الغوص الخبراء. أما فيما يتعلق بالإسعافات الأولية لإصابات الغوص، فيعتمد الكثيرون في قطاعنا على DAN كخبراء في هذا المجال.

توفر DAN التعليم الإلكتروني والألواح، بينما تستضيف وكالات تدريب الغوص المحتوى على منصاتها وتعتمد المدربين ومدربي المدربين من خلال أنظمتها.

قال جيم غونديرسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة SEI: "بالتأكيد، كان بإمكان SEI تطوير برنامج إسعافات أولية خاص بها، ولكن لماذا نعيد اختراع العجلة بينما تقدم DAN بالفعل البرنامج الأكثر شمولاً في هذا المجال؟ تفخر SEl بشراكتها مع DAN في برنامج SEI للإسعافات الأولية - بدعم من DAN. ستمكّن هذه الشراكة مدربينا وورش الغوص لدينا من تقديم برنامج إسعافات أولية ممتاز لطلابهم ومجتمعاتهم المحلية بطريقة فعالة من حيث التكلفة."

قال لويس أوغوستو بيدرو، الرئيس التنفيذي لـ IANTD: "نحن على ثقة بأن محترفينا وغواصينا سيستفيدون من هذا التعاون مع DAN". وأضاف: "برامج IANTD، من مستوى المبتدئين فما فوق، مصممة لتزويد الغواصين بالمهارات والمعارف اللازمة ليكونوا آمنين ومسؤولين ومكتفين ذاتيًا، ولا شك أن الشراكة مع DAN في مجال تعليم الإسعافات الأولية ستساهم في تحقيق هذا الهدف".

قال بيل زيفل، الرئيس التنفيذي لشبكة DAN: "تُتيح لنا بيانات أبحاث وخدمات DAN الطبية وبيانات المطالبات رؤىً جوهرية حول وتيرة وشدة الحوادث المختلفة التي تقع أثناء الغوص. ولدينا فريق متخصص لمراقبة معايير الإسعافات الأولية الدولية ومواكبة مناهجنا لأحدث الأبحاث. ويسعدنا الاستفادة من هذه الخبرة لصالح مجتمع الغوص بأكمله من خلال برنامجنا "مدعوم من DAN"."