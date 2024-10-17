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عودة الحوت الأحدب إلى البحر بعد جنوحه في اسكتلندا

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الحوت الأحدب

يبدو أن حوتًا أحدبًا يبلغ طوله تسعة أمتار قد نجح في العودة إلى البحر بعد جنوحه على الساحل الاسكتلندي يوم الثلاثاء.

حوالي الساعة 3.30 مساءً يوم 15 أكتوبر، الغواصون البريطانيون لإنقاذ الحياة البحرية (BDMLR) تم تنبيه إلى وجود حوت كبير تقطعت به السبل على قيد الحياة قبالة ساحل سوذرنيس، في دومفريز وجالواي.

الشاطئ في هذه المنطقة مسطح تقريبًا، مما يعني أن حوالي كيلومترين من الرمال والصخور تُترك جافة تمامًا عند انخفاض المد. أظهرت الصور الأولية أن الحوت كان يقع بعيدًا عن الشاطئ، مما يجعل من الصعب تحديد النوع ومعرفة حالة الحوت. ومع ذلك، أفاد أفراد من الجمهور أنهم سمعوا أصوات الحوت وهو يضرب ذيله، محاولًا يائسًا المناورة بعيدًا عن الرمال مع انخفاض المياه حوله. 

تم إرسال تنبيه إلى أطباء الثدييات البحرية المحليين للحضور وتقييم الموقف. وفي الوقت نفسه، سار زوجان مقيمان، على دراية كبيرة بالركيزة في المنطقة، بأمان إلى الحوت لجمع المزيد من الصور لـ BDMLR في انتظار وصول الأطباء وخفر السواحل. 

وقد أظهرت صورهم حوتًا أحدبًا يبلغ طوله حوالي تسعة أمتار. وكان الحوت يبتلع (كما لو كان يتغذى من خلال صفائح البالين) ويلوح بذيله في الهواء، مما دفعه إلى عمق الرمال. وأبلغ الزوجان BDMLR أن المد القادم يندفع بسرعة إلى حد ما عندما يتحول، لذا كانت منظمة الإنقاذ تأمل أن يظل الحوت عالقًا لبضع ساعات فقط قبل أن تتمكن المياه من إعادته إلى الطفو دون أي تدخل. 

الحوت الأحدب
حوت أحدب تقطعت به السبل في اسكتلندا

بدا الحوت في حالة متوسطة، باستثناء علامات الإجهاد التي كان يظهرها، ولكن عندما بدأ يشعر بالتعب، بدا أنه هدأ وبدأ تنفسه يسترخي. وبحلول هذا الوقت، كان الحوت يجذب بعض الاهتمام من السكان المحليين، ولكن تم السيطرة على الحشود مع وصول المسعفين وخفر السواحل، مما سمح لـ BDMLR باتخاذ القرار بشأن أفضل مسار للعمل. 

من المعروف أن التعامل مع الحيتان البالينية الكبيرة أمر صعب للغاية بسبب حجمها ووزنها الهائلين مما يجعل من المستحيل تحريكها بأمان، لذلك كل ما كان بإمكان BDMLR القيام به هو التأكد من أن الحوت مريح قدر الإمكان مع توفير الإسعافات الأولية. لحسن الحظ، كان الحوت قد جنحت قبل ساعتين فقط من انخفاض المد، لذلك لم يكن عليه الانتظار طويلاً حتى تغمر المد المنطقة لإعادة تعويمه عندما كانت المياه عميقة بما يكفي. بحلول ذلك الوقت، تراجع الفريق إلى الشاطئ بحثًا عن الأمان حيث كان الضوء يختفي أيضًا وأصبح من المستحيل تحديد مكان الحوت، لذلك توقف BDMLR وأرسل مسعفًا عند أول ضوء في 16 أكتوبر لمعرفة ما إذا كانت آمال الجميع قد تحققت.

ولحسن الحظ، لم تظهر أي علامة على وجود الحوت على طول الساحل أو على بعد ميل واحد من الشاطئ، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه لن يظهر مرة أخرى. وسوف يراقب الأطباء الساحل على مدى الأيام المقبلة للتحقق مما إذا كان قد عاد إلى الشاطئ.

إن حالات جنوح الحيتان الحدباء في المملكة المتحدة قليلة للغاية ومتباعدة، حيث استجابت BDMLR لعدد قليل منها فقط. وعادة ما كانت حالات جنوح الحيتان في السابق لا تنطوي على جنوح كامل للحيتان إلى الشاطئ بل على رسوها في المياه الضحلة قبل أن تتمكن من تحرير نفسها مرة أخرى.  

تود BDMLR أن تقدم شكرها الجزيل لخفر السواحل البريطاني على دعمهم، وبالطبع لأطباء الثدييات البحرية المخلصين لاستجابتهم لهذا الحادث. تأمل BDMLR أن يتعافى الحوت الأحدب تمامًا وأن يكون قد وقع في الفخ بسبب المد والجزر الهائل في هذه المنطقة.

حقوق الصورة: BDMLR

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
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02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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