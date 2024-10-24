هو هو هو! يعود Vobster Santas في ديسمبر

ارتدِ زي بابا نويل، أو زين نفسك بزي الجان، أو أحد حيوانات الرنة، أو حتى رجل الثلج المرح - فوبستر سانتاس لقد عاد الحدث، ومن المتوقع أن يكون أكبر من أي وقت مضى!

انضم إلى فريق Vobster Quay في 15 ديسمبر وعشرات الغواصين الآخرين الذين يرتدون ملابس تنكرية - الرقم القياسي هو 185 غواصًا من سانتا ينزلون إلى الماء في وقت واحد - لجمع الأموال لقضيتين جديرتين بالاهتمام، مؤسسة قوارب النجاة الوطنية الملكية ومؤسسة Help for Heroes. منذ إنشائها في عام 2007، جمع غواصو سانتا في Vobster أكثر من 52,000 جنيه إسترليني.

"لقد مر أكثر من 17 عامًا منذ أول غوص خيري في Vobster Quay، وفي كل عام يصبح الحدث أكبر وأفضل"، هكذا صرحت مالكة Vobster Quay، إيمي ستانتون. "Vobster Santas هي طريقة رائعة للغواصين لتقديم الشكر الجزيل لكل من RNLI وHelp For Heroes - وهما مؤسستان خيريتان تستحقان كل التقدير على قلوبنا.

"نحن فخورون للغاية بكل ما حققه Vobster Santas ونأمل أن ينضم المزيد من الغواصين إلى حدث هذا العام يوم الأحد 15 ديسمبر. أنا واثق من أننا نستطيع أن نجعل Vobster Santas 2024 الأكبر على الإطلاق!".

ستفتح البوابات في الساعة 7.30 صباحًا، وسيكون هناك تدريب موجز للغوص في الساعة 9.30 صباحًا، وبعد ذلك سينزل جميع الغواصين إلى الماء في الساعة 10 صباحًا.