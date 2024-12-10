ساعد Fathoms Free في إحياء Stingray

Fathoms Free هي مجموعة من الغواصين المتطوعين الذين يحمون الحياة البرية البحرية والبيئة لصالح الجميع من خلال إزالة "ALDFG" (معدات الصيد المهجورة أو المفقودة أو المهملة) والحطام البحري الآخر من المياه الساحلية في كورنوال وديفون، وهم الآن البحث عن التبرعات للمساعدة في تمويل إحياء قارب الغوص الكورنيشي الأسطوري ستينغراي.

تُعرف "ALDFG" أيضًا باسم "ghost gear" أو "ghost fishing equipment"، حيث تستمر في "صيد" الحيوانات البرية وتشابكها واحتجازها وقتلها دون تمييز. ستموت هذه الحيوانات المحاصرة وتعمل كطُعم، مما يجذب المزيد من الحيوانات البرية في حلقة مفرغة من الموت حتى يتم إزالة معدات الصيد الشبحية من البيئة.

تريد شركة Fathoms Free إحياء Stingray وإعادتها إلى مجدها السابق لزيادة قدرة المنطقة على الحفاظ على البيئة البحرية، ومواصلة إرث القبطان الكورنوولي المحبوب مارك ميلبورن. إنهم يريدون قاربًا يسمح لهم بإزالة المزيد من المعدات المهجورة والحطام البحري أكثر من أي وقت مضى.

وسوف يساعدهم ترميم سفينة ستينغراي أيضًا على تزويد المنظمات البحرية المحلية الأخرى بقارب أكبر وأسرع، والذي، جنبًا إلى جنب مع قادتهم المتطوعين، من شأنه أن يزيد من أنشطتهم في مجال الحفاظ على البيئة البحرية ويسهل مشاركة المجتمع المحلي على نحو أكبر.

بالنظر إلى الحالة الحالية للقارب والمقطورة، قدرت شركة Fathoms Free أن الأمر سيستغرق أكثر من 10,000 آلاف جنيه إسترليني لإعادته إلى الماء ووصوله إلى المستوى المطلوب. وقد يرتفع هذا التقدير بسرعة إلى 15,000 ألف جنيه إسترليني أو حتى 20,000 ألف جنيه إسترليني إذا لم يتمكنوا من تشغيل المحرك بشكل موثوق واضطروا إلى البحث عن بديل أو شراء مقطورة جديدة.

ستينغراي في حالة يرثى لها حاليا

يحتاج الهيكل إلى الإصلاح، ويحتاج المقطورة إلى الاستبدال بشكل مثالي، ولا يعمل محرك Mercury Optimax بقوة 200 حصان. لا يحتوي القارب على إلكترونيات أو معدات ملاحية أو معدات أمان. إنه هيكل عارٍ به أنابيب. يخطط فريق Fathoms Free للقيام بكل العمل بأنفسهم للحفاظ على تكاليف المشروع عند الحد الأدنى. وعلى الرغم من هذه التكاليف والعمل المطلوب، لم يكن هناك خيار أفضل من Stingray لأسباب مختلفة (انظر قصة Stingray أدناه).

لمساعدة Fathoms Free في تحقيق التمويل المطابق المحتمل، فقد حددوا هدفهم عند 5,000 جنيه إسترليني، على أمل أن يحصلوا على تمويل مطابق ليأخذهم إلى الحد الأدنى المطلوب المقدر بـ 10,000 جنيه إسترليني.

قصة ستينغراي

تم تصميم Stingray منذ البداية كقارب غوص سريع وتم شراؤه من Barnet Marine قبل عامين من بداية القرن بواسطة Looe Divers، وتم تسميته Looe Diver 1. كان جوليان، أمين الصندوق وأعلى ربان مؤهل في Fathoms Free، ربانًا منتظمًا عليه بين عامي 2000 و2005، بما في ذلك إغراق Scylla في عام 2004. خلال ذلك الوقت، تقدم جوليان في تطويره كقائد للقارب، وأكمل Advanced Powerboat و مدير المشاريع الدورات.

بدأت شركة Stingray باسم Looe Divers 1

بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان منذ أن اشترت شركة Looe Divers القارب، باعته إلى شركة Starfish Divers، وأُعيدت تسميته إلى Starfish. لسوء الحظ، توقفت شركة Starfish Divers عن العمل بعد بضع سنوات. تم إهمال القارب وتدهورت حالته. لسنا متأكدين مما حدث له في السنوات القليلة التالية قبل أن يجده ويشتريه مارك ميلبورن في عام 2015 كمشروع ترميم.

وبسبب مشاريع مارك المتنوعة الأخرى وعدم وجود وقت فراغ لإكمال العمل المطلوب، ظلت سفينة ستارفيش مهملة حتى أتاحت جائحة كوفيد-19 لمارك الوقت الكافي للبدء في النظر إليها. وحتى هذا الوقت، لم يكن هناك أي تقدم آخر نحو جعل القارب صالحًا للإبحار باستثناء مقطورة غير مناسبة ذات إطار من الألومنيوم تحتاج إلى تجديد ومحرك مستعمل بديل لم ير أحد أنه يعمل.

سمكة الراي اللاسعة خلال سنواتها القليلة القصيرة مع شركة Starfish Divers

بعد غسيل القارب بالماء، وإزالة المحرك المعيب وبيعه، وتجريد القارب من هيكله العاري، كانت الخطوة الأولى هي إعادة تركيب أنابيبه، والتي تمت في يوليو 2022. في هذا الوقت، أطلق على Starfish اسم Stingray الجديد، والذي سمي على اسم أول قارب مستأجر لمارك، والذي كان أساس شركته لتأجير القارب للغوص، Stingray Charters. للأسف، توفي مارك في العام التالي، وتم إهمال القارب غير المكتمل، Stingray، مرة أخرى.

مارك ميلبورن يمنح ستينجراي غسيلًا جيدًا

لم يكن مارك مجرد مدرسة للغوص ومتجر غوص ومشغل رحلات غوص؛ بل كان من أشد المدافعين عن جهود الحفاظ على البيئة البحرية في كورنوال لعقود من الزمان حتى وفاته. دعم مارك جميع مجموعات الحفاظ على البيئة البحرية في كورنوال وما حولها من خلال عمله وقاد عمليات استعادة معداته المهجورة وتنظيف ما تحت الماء في كورنوال قبل عقود من وجود بعض المجموعات. غالبًا ما تسمع عن مارك وهو يمنح أسعارًا تفضيلية لمجموعات الحفاظ على البيئة البحرية لضمان قدرتها على التأثير قدر الإمكان على الميزانيات المحدودة التي تعمل بها جميعها.

في الواقع، كانت شركة Fathoms Free آخر عميل لـ Mark في رحلات الغوص قبل وفاته. قضى أعضاء الفريق يوم الأحد بالكامل مع Mark في تنظيف حطام سفينة من المعدات المهجورة والحطام البحري في مصب Falmouth، وهي ذكرى سيظلون يعتزون بها إلى الأبد.

عندما علمت منظمة Fathoms Free أن Stingray كان يجلس في سياج على بعد ميل من مركز الغوص القديم لمارك، عرفوا أنه لم يكن هناك سوى خيار واحد لزيادة قدرة كورنوال على الحفاظ على البيئة البحرية ومواصلة إرث مارك. تحدث الفريق مع عائلته واختاروا مواصلة ما بدأه.

صرح أحد المتحدثين باسم الشركة قائلًا: "بمساعدتكم، تستطيع Fathoms Free تكريم إرث مارك ميلبورن وضمان استمرار اسم Stingray في التأثير بشكل كبير على الحفاظ على البيئة البحرية لسنوات. وبغض النظر عن مدى صغر حجم التبرع، فإن كل تبرع يقربنا من هدفنا".