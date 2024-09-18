وفاة امرأة بلدغة سمكة قرش قبالة سواحل الصحراء الغربية

توفيت امرأة ألمانية كانت تسبح من قارب كاتاماران يحمل العلم البريطاني بعد أن تسببت لدغة سمكة قرش في بتر إحدى ساقيها. وقعت الحادثة في المياه الدولية قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا بعد ظهر أمس (17 سبتمبر).

يُعتقد أن المرأة، التي يُعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها، كانت تعمل ضمن طاقم السفينة داليانس تشيتشيستروذكرت تقارير صحفية إسبانية أن القارب الترفيهي الذي يبلغ طوله 17 مترا أبحر جنوبا من جران كناريا قبل ثلاثة أيام.

وفي وقت وقوع الحادث، كانت تقع على بعد أكثر من 500 كيلومتر جنوب غرب الجزيرة و180 كيلومترا قبالة مدينة الداخلة في الصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها تقع جنوب غرب المغرب.

تم إرسال مكالمة طوارئ تطلب إخلاء أحد أفراد الطاقم المصابين من السفينة قبل الساعة الرابعة مساءً بقليل وتم التقاطها بواسطة الوكالة الإسبانية للسلامة البحرية والإنقاذ.

وأخطرت بدورها السفن التجارية القريبة، التي تمكنت إحداها من توفير الإمدادات الطبية. كما تم تنبيه خفر السواحل المغربي، لكنه رفض تنفيذ عملية النقل المطلوبة إلى جزر الكناري بسبب نقص الموارد المتاحة.

وبناء على ذلك، تم استدعاء القوات الجوية الإسبانية، التي نشرت مروحية للبحث والإنقاذ مع طائرة دعم لإعادة المرأة إلى جران كناريا.

وقد وصلوا إلى القارب بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل، لكن الضحية أصيب بسكتة قلبية أثناء النقل الجوي، وأعلن عن وفاته لدى وصوله إلى مستشفى الدكتور نيجرين بعد الساعة الحادية عشرة مساءً بقليل.

القناة البيضاء العظيمة

لم يتم تسجيل سوى ستة حوادث لأسماك القرش حول جزر الكناري نفسها منذ بدء تسجيلها في القرن السادس عشر - أربعة منها قبالة جران كناريا، وواحدة قبالة تينيريفي، والأخرى غير معروفة. لم يتم تسجيل أي حالات في المنطقة التي وقع فيها الحادث.

أكرم بارماكسيس، مصور صحفي لأسماك القرش و ديفرنت ويقول مراسلنا، الذي يعرف البحر بالقرب من جزر الكناري جيدا، إن أسماك القرش الموجودة هناك، مثل سمك الحرير، "لا تصبح عدوانية أبدا".

"وقع هذا الهجوم قبالة الساحل الجنوبي، بعيدًا جدًا عن جزر الكناري. إن الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي هو الذي يوفر ممرًا عبر القناة لأسماك القرش الأبيض الكبير نحو البحر الأبيض المتوسط، لذا فمن المرجح جدًا أن يكون هذا القرش الأبيض الكبير."

وتعد هذه الحادثة الآن موضوع تحقيق قضائي في جران كناريا.

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