هل يؤدي انخفاض عدد الأواني الإنجليزية بنسبة 25% إلى تعزيز الخدمة للغواصين؟

حادثة وقعت مؤخرا والتي تنطوي على علاج مرض تخفيف الضغط في مالطا وأفادت عن ديفرنت وقد لفت انتباه الغواصين إلى احتمالية أن مجرد الوصول إلى غرفة الضغط العالي قد لا يضع بالضرورة خطًا تحت حالة الطوارئ.

وفي إنجلترا، تتطلع هيئة الخدمات الصحية الوطنية حالياً إلى تعزيز خدمات العلاج بالضغط العالي، وذلك على نحو يخالف المنطق من خلال تقليل عدد المراكز المكلفة بتقديم العلاج للغواصين المنحرفين.

وتقترح الشركة تقليص العدد الإجمالي من ثمانية إلى ستة، كجزء من التغييرات التي تطرأ على مواصفات خدمات العلاج بالأكسجين عالي الضغط وترتيبات تكليف مقدم الخدمة. وتبلغ تكاليف صيانة شبكتها حاليًا 8.2 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إنه باستثناء غرف لندن وميدلاندز فإن مراكز العلاج بالضغط العالي الحالية تقع جميعها بالقرب من الساحل، وإن إرشادات الممارسة الجيدة تحدد الوقت الأمثل للعلاج منذ ظهور الأعراض في غضون ست ساعات، وهو أمر مهم بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من الانسداد الغازي.

ويقال إن الاقتراح من شأنه تمكين المرضى من الوصول إلى أقرب مركز في مدة لا تزيد على أربع ساعات عن طريق البر.

الاستمرار في الممارسة

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن بعض مقدمي الخدمات يعالجون حاليًا أعدادًا منخفضة نسبيًا من المرضى، مما يعني أنه قد يكون من الصعب على كل عضو من أعضاء الفريق إكمال الحد الأدنى من عدد العلاجات الحقيقية (على عكس المحاكاة) اللازمة للحفاظ على كفاءتهم السريرية. كما أن جميع مقدمي الخدمات الحاليين غير مجهزين لعلاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

أطلقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا مشاورات، سعياً للحصول على آراء المرضى وعامة الناس على نطاق أوسع فيما يتعلق بالتغييرات المقترحة، والتي تقول إنها سيكون لها تأثير تحسين التوقيت للوصول إلى العلاج للمرضى، والحد من التباين في الوصول إلى الرعاية للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، ومن خلال إجراءات المتابعة الجديدة، ضمان مراقبة ومراجعة النتائج طويلة الأجل للمرضى.

باعتبارها الهيئة الحاكمة للغوص، نادي Sub-Aqua البريطاني وتقول الجمعية البريطانية لرياضة الغوص إنها تلقت دعوة لتمثيل وجهات نظر ومصالح الغواصين وسترد رسميًا على الاستشارة. وتقول الرئيسة التنفيذية للجمعية البريطانية لرياضة الغوص ماري تيتلي: "نحن نتحدث إلى أطراف أخرى مشاركة في هذه الاستشارة من أجل الحصول على أفضل النتائج التي يمكننا تحقيقها نيابة عن أعضائنا".

يمكن لأي غواص فردي أو مجموعات ترغب في تقديم ملاحظاتها الخاصة أن تفعل ذلك، على الرغم من ضرورة استكمال التقديم بحلول 13 أكتوبر. توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا بقراءة المنشورات العامة إرشادات الاستشارة، تقييم تأثير المساواة على الصحة ومواصفات الخدمة المنقحة قبل استكمال مسح التشاور.

أيضا على ديفرنيت: حث الغواصين على دعم إرجاء غرفة أوبان, شهر إضافي لآراء الغواصين حول تخفيضات القدر, بول روز: لا نزال نغوص بفضل Hyperlite 1, شركة التأمين تسحب الغطاء التأميني للغواصين في غيرنسي