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متطوعون يحررون حوتًا مقيدًا في جزيرة سكاي

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الحوت الأحدب المتشابك (أنتوني ريجيل)
الحوت الأحدب المتشابك (أنتوني ريجيل)

تمكن متطوعون من خدمة الإنقاذ البحري التابعة للغواصين البريطانيين من تحرير حوت أحدب كان متشابكًا في الحبال في مزرعة أسماك في جزيرة سكاي.

سمعت BDMLR لأول مرة عن محنة الحيوان في الساعة السابعة صباحًا يوم 7 يناير، وبحلول منتصف بعد الظهر كان أول أعضاء فريقها الكبير لفك تشابك الحيتان قد وصلوا بالفعل إلى جزيرة غرب اسكتلندا من جميع أنحاء المملكة المتحدة، وانضم إليهم المزيد خلال الليل.

وكان المسعفون المحليون في BDMLR يراقبون الحوت الذي يبلغ طوله 9 أمتار ويعملون على ضمان عدم اقتراب أفراد الجمهور منه، في حين علقت مزرعة سمك السلمون Organic Sea Harvest عملياتها وأعادت تعيين الموظفين للمساعدة في جهود الإنقاذ.

أظهرت لقطات تحت الماء تم التقاطها بعد الظهر أن ما اعتقده أعضاء الفريق في البداية أنه حلقة واحدة من الحبل كان في الواقع لفافة مزدوجة، بطول واحد حول رأس الحوت وآخر يحاصر زعنفته الصدرية اليسرى. 

ويبدو أن هذا من شأنه أن يجعل المهمة الصعبة أكثر تحديًا، لأنه سيتعين قطع الحبال بالترتيب لمنع الحوت من السباحة بعيدًا مع بقاء الخط متصلًا به. 

وصل المتطوعون إلى الموقع في قارب صغير عند ضوء النهار الأول في اليوم التالي، وتوصلوا إلى أن حجم الحوت وقوته ومستويات التوتر المحتملة لديه قد تجعل الاقتراب غير الحذر أمرًا خطيرًا. 

حوت يتحرر بعد أن حوصر في مزرعة سمك السلمون OSH في سكاي (OSH)
مزرعة سمك السلمون OSH قبالة جزيرة سكاي (OSH)

لكنهم تمكنوا من قطع أجزاء الحبل كما كان مخططا له، مما أدى إلى تحرير الزعنفة ثم الرأس، على الرغم من أن الأمر استغرق حتى الساعة 10.30 صباحا لإكمال العمل.

في البداية، بدا الحوت منهكًا للغاية بحيث لم يعد قادرًا على الاستجابة لحرية جديدة اكتسبها. ثم انطلق شمالًا، "يسبح بقوة ويغوص ثم يعود إلى السطح".

"أثناء عملية الإنقاذ، اتضح أن الحوت كان متشابكًا سابقًا وكان يحمل حبالًا قديمة من النوع الذي لا تستخدمه مزرعة الأسماك العضوية،" ذكرت مزرعة الأسماك. "كان هذا الحبل المتشابك الموجود هو الذي علق بمراسي المزرعة أثناء السباحة. 

"لحسن الحظ، لم يتمكن فريق BDMLR من تحرير الحوت من مزرعة السلمون فحسب، بل تمكنوا أيضًا من تحريره من الحبال الأخرى التي كان يحملها.

"تعد الثدييات البحرية، بما في ذلك الدلافين والحيتان، مشهدًا شائعًا بالقرب من مزارع السلمون، ولكن من النادر للغاية أن تتواصل مع مواقعنا."

BDMLR كما أشاد بخفر السواحل، مخطط إنقاذ الحيوانات البحرية الاسكتلندية وشكر الطاقم الطبي ومشغل الطائرات بدون طيار أنتوني ريجيل على دعمهم خلال ما وصفه بـ "عملية الإنقاذ الصعبة".

أيضا على ديفرنيت: عودة الحوت الأحدب إلى البحر بعد جنوحه إلى اسكتلندا, يشهد شهر يوليو مشاهدات نادرة وغير عادية للحيتان, BDMLR جاهز لشواطئ الدلافين في كورنوال, جنوح جماعي للدلافين في جزيرة أنجليسي

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #غوص #غوص_سكوبي #غواص_سكوبي كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

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https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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تقرير دامغ عن سلطات البحر الأحمر #غوص #بودكاست #أخبار

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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