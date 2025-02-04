متطوعون يحررون حوتًا مقيدًا في جزيرة سكاي

تمكن متطوعون من خدمة الإنقاذ البحري التابعة للغواصين البريطانيين من تحرير حوت أحدب كان متشابكًا في الحبال في مزرعة أسماك في جزيرة سكاي.

سمعت BDMLR لأول مرة عن محنة الحيوان في الساعة السابعة صباحًا يوم 7 يناير، وبحلول منتصف بعد الظهر كان أول أعضاء فريقها الكبير لفك تشابك الحيتان قد وصلوا بالفعل إلى جزيرة غرب اسكتلندا من جميع أنحاء المملكة المتحدة، وانضم إليهم المزيد خلال الليل.

وكان المسعفون المحليون في BDMLR يراقبون الحوت الذي يبلغ طوله 9 أمتار ويعملون على ضمان عدم اقتراب أفراد الجمهور منه، في حين علقت مزرعة سمك السلمون Organic Sea Harvest عملياتها وأعادت تعيين الموظفين للمساعدة في جهود الإنقاذ.

أظهرت لقطات تحت الماء تم التقاطها بعد الظهر أن ما اعتقده أعضاء الفريق في البداية أنه حلقة واحدة من الحبل كان في الواقع لفافة مزدوجة، بطول واحد حول رأس الحوت وآخر يحاصر زعنفته الصدرية اليسرى.

ويبدو أن هذا من شأنه أن يجعل المهمة الصعبة أكثر تحديًا، لأنه سيتعين قطع الحبال بالترتيب لمنع الحوت من السباحة بعيدًا مع بقاء الخط متصلًا به.

وصل المتطوعون إلى الموقع في قارب صغير عند ضوء النهار الأول في اليوم التالي، وتوصلوا إلى أن حجم الحوت وقوته ومستويات التوتر المحتملة لديه قد تجعل الاقتراب غير الحذر أمرًا خطيرًا.

مزرعة سمك السلمون OSH قبالة جزيرة سكاي (OSH)

لكنهم تمكنوا من قطع أجزاء الحبل كما كان مخططا له، مما أدى إلى تحرير الزعنفة ثم الرأس، على الرغم من أن الأمر استغرق حتى الساعة 10.30 صباحا لإكمال العمل.

في البداية، بدا الحوت منهكًا للغاية بحيث لم يعد قادرًا على الاستجابة لحرية جديدة اكتسبها. ثم انطلق شمالًا، "يسبح بقوة ويغوص ثم يعود إلى السطح".

"أثناء عملية الإنقاذ، اتضح أن الحوت كان متشابكًا سابقًا وكان يحمل حبالًا قديمة من النوع الذي لا تستخدمه مزرعة الأسماك العضوية،" ذكرت مزرعة الأسماك. "كان هذا الحبل المتشابك الموجود هو الذي علق بمراسي المزرعة أثناء السباحة.

"لحسن الحظ، لم يتمكن فريق BDMLR من تحرير الحوت من مزرعة السلمون فحسب، بل تمكنوا أيضًا من تحريره من الحبال الأخرى التي كان يحملها.

"تعد الثدييات البحرية، بما في ذلك الدلافين والحيتان، مشهدًا شائعًا بالقرب من مزارع السلمون، ولكن من النادر للغاية أن تتواصل مع مواقعنا."

BDMLR كما أشاد بخفر السواحل، مخطط إنقاذ الحيوانات البحرية الاسكتلندية وشكر الطاقم الطبي ومشغل الطائرات بدون طيار أنتوني ريجيل على دعمهم خلال ما وصفه بـ "عملية الإنقاذ الصعبة".

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