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وفاة أسطورة الغوص في حطام السفن البريطاني جيمي باول

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جيمي باول (لي بيشوب)
جيمي باول (لي بيشوب)

توفي غواص حطام السفن البريطاني ورائد الغاز المختلط جيمي باول، الذي وصفه المعاصرون بأنه "أسطورة الغوص التقني"، بعد غوصة باستخدام جهاز إعادة التنفس في الحرب العالمية الأولى. G42 حطام قارب طوربيد في مضيق دوفر.

خرج باول إلى السطح من الغوص، الذي كان على عمق حوالي 50 مترًا في الموقع النائي، يوم الأربعاء 18 يونيو. غطسته-الكمبيوتر أشار إلى حالةٍ هادئة، حيث تم تخفيف الضغط بشكلٍ كاملٍ كالمعتاد، وفقًا لغواصين آخرين على متن الغواصة. ومع ذلك، بعد فكّ المعدات مباشرةً، أبلغ عن ألمٍ في الكتف، وتمّ إعطاؤه الأكسجين.

لأن حالته الصحية بدت متدهورة، أصدر القبطان نداء استغاثة لإخلائه فورًا. نقلت مروحية تابعة لخفر السواحل باول إلى مستشفى لندن الملكي للاستقرار، قبل نقله إلى غرفة الضغط العالي في مستشفى قريب. مستشفى ويبس كروس لتلقي العلاج من انحناء في الجلد، لكنه لم يتعافى وأعلن عن وفاته. 

بالكامل تشريح ولم يتم إجراء الفحص بعد، ويجري التحقيق، حيث احتفظ خفر السواحل بمعدات الغواص، بما في ذلك جهاز التنفس ذو الدائرة المغلقة.

ظل باول متمسكًا باستخدام الدائرة المفتوحة طوال مسيرته المهنية المرموقة في الغوص حتى هذا العام، عندما تحول إلى استخدام جهاز إعادة التنفس.

أطيب النفوس

قال لي بيشوب، زميله القديم في فريق الغوص وصديقه، والذي وصف باول بأنه كان صديقه المقرب: "كان مجتمع الغوص المتقدم/التقني يعرفه كأحد أساطير هذه الرياضة. عرفه الجميع رجلاً نبيلًا بحق، من أطيب النفوس، مرشدًا وصديقًا، وكان الكثيرون يُعجبون به ليس فقط كغواص، بل كإنسان أيضًا". 

كان باول يمارس الغوص منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره عندما توفي في منتصف الخمسينيات من عمره. كان باول عضوًا في فريق ستارفيش إنتربرايز البريطاني، الذي كان في التسعينيات من القرن العشرين أحد أوائل فرق الغوص في حطام السفن باستخدام الغاز المختلط في العالم، وقد "علم هو والآخرون في المجموعة أنفسهم كيفية استخدام الغاز المختلط لأنه لم تكن هناك دورات تدريبية عندما شرعوا في القيام بما فعلوه"، كما يقول بيشوب.

جيمي باول يغادر دوفر في عام 2024 (لي بيشوب)
جيمي باول يغادر دوفر في عام 2024 (لي بيشوب)

في عام 1994، كان باول عضوًا في مجموعة بولي وسيمون تابسون الرائدة وسيتانيا رحلة استكشافية للغاز المختلط قبالة أيرلندا. كما غاص على عمق 120 مترًا بريتنيك] خلال السنوات الأولى من الدائرة المفتوحة لاستكشاف جباركانت والدته وزوجته تعملان كغواصتين مساعدتين في الرحلة الاستكشافية التي قادها نيك هوب إلى اليونان في عام 1998.

كما شارك في الاستكشاف المبكر لحطام السفن العميقة مثل HMS عفريت، اتش ام اس الملك إدوارد السابع، اتش ام اس أبو قير، اتش ام اس هوغ و HMS Cressy خلال تسعينيات القرن الماضي. يقول بيشوب: "لقد غاص في مئات حطام السفن البكر التي لم يرها أحد من قبل في القناة الإنجليزية". "لم يكن هناك الكثير من الربابنة الذين لم يعرفوه ويحترموه.

"كان غواص بليموث التجاري والمدرب توني هيلجروف يعتبره ربما أفضل غواص عرفه على الإطلاق، وكان غواصو حطام السفن الأمريكيون مثل غاري جينتيل وجون تشاترتون وريتشي كولر يغوصون معه ويحترمونه كثيرًا باعتباره غواص حطام السفن وصديقًا."

وعلق المدرب كيران هاتون قائلاً: "لقد كان جيمي أسطورة طوال حياتي في الغوص"، وأضاف ريك أيرتون: "يا لها من أخبار حزينة - كان جيمي أحد نجوم الحياة في عالم الغوص". 

'الفأر الهادئ'

يصف بيشوب جيمي باول بأنه كان "فأرًا هادئًا" عندما يتعلق الأمر بالتغطية الإعلامية لإنجازاته تحت الماء: "كان عليك أن تُجبره على ذلك. كان يحجز رحلة غوص، ولم يكن أحد ليتخيل خبرة الغوص الواسعة التي يتمتع بها "الغواص الآخر على متن القارب".  

"لقد أحب تاريخ حطام السفن وترميم القطع الأثرية التي صادفها كثيرًا.

في السنوات الأخيرة، اكتشف شغفه باستكشاف حطام السفن في مضيق دوفر مع أصدقاء جدد، وكانت الغطسات الأقل عمقًا تُناسب رغبته في قضاء أوقات أطول في قاع البحر. في الواقع، ربما أحب الغوص في أواخر حياته أكثر من أي وقت مضى.

عاش باول في غرب لندن وعمل في خدمات الشحن التابعة للخطوط الجوية البريطانية بمطار هيثرو لأكثر من 30 عامًا. إلى جانب الغوص، كان يستمتع بصيد السمك، وموسيقى الثراش ميتال الإسكندنافية، والبيرة البلجيكية، وكان معروفًا بشاربه المميز الذي كان يتماشى مع عادته في ارتداء ملابس أنيقة كرجل ريفي إنجليزي.

ترك جيمي باول زوجته بيكي وابنتيه - الذين كانوا جميعًا يستمتعون بالغوص معًا كعائلة.

أيضا على ديفرنيت: أسئلة وأجوبة: الغواص التقني ومصور حطام السفن العميقة لي بيشوب, الغوص بمليون دولار, صدمة لوسيتانيا

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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