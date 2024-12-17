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المملكة المتحدة تعرب عن "قلقها الشديد" بشأن سلامة قوارب الغوص في البحر الأحمر

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إعصار على النار (فوزي تمير)
إعصار على النار (فوزي تمير)

لم تفلت سلسلة الكوارث الأخيرة لقوارب الغوص في البحر الأحمر من اهتمام محققي الحكومة البريطانية.

تشير فرع التحقيق في الحوادث البحرية أعلنت (MAIB) للتو عن مخاوفها، حيث كتب كبير مفتشي الحوادث البحرية الكابتن أندرو مول إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (EAMS) لتوضيح مخاوفه وطلب المشاركة الكاملة في تحقيقاتها. 

وجاء في بيان الفرع: "من الأدلة التي حصلت عليها هيئة مكافحة الفساد المصرية حتى الآن، هناك سبب يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة بعض قوارب الغوص المصرية العاملة في البحر الأحمر".

يتولى مول، الذي انضم إلى وحدة التحقيقات البحرية من البحرية الملكية في عام 2005 وقاد الوحدة كمفتش رئيسي منذ عام 2018، مهمة البحث في أسباب الحوادث البحرية ونشر التقارير مع توصيات السلامة والهدف هو زيادة الوعي بكيفية وقوع الحوادث البحرية.

ومن بين عدد من الحوادث الأخيرة التي شملت قوارب الغوص المصرية العاملة في البحر الأحمر، تركز هيئة التحقيقات البحرية على ثلاثة حوادث وقعت خلال العشرين شهرًا الماضية وشملت مواطنين بريطانيين.

وهذه تتعلق بـ كارلتون كوين، التي انقلبت في 24 أبريل 2023، مما أدى إلى التخلي عن السفينة التي كانت على متنها ولكن تم إنقاذ جميع الركاب وأفراد الطاقم؛ اعصار، الذي اشتعلت فيه النيران في 11 يونيو 2023 مما أدى إلى وفاة ثلاثة مواطنين من المملكة المتحدة؛ ومؤخرًا، قصة البحر، التي انقلبت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام. 

وذكرت هيئة التحقيقات البحرية أن الغرق الأخير أسفر عن مقتل ما يصل إلى 18 شخصًا أو اختفاء بعضهم، بما في ذلك مواطنان بريطانيان. ديفرنت وقد علمت اللجنة في وقت سابق أن قائمة الضحايا الأخيرة تضمنت 11 قتيلاً، مع العثور على أربع جثث وسبعة أشخاص في عداد المفقودين، وطلبت توضيحاً من مكتب التحقيقات في جرائم القتل.

سفينة سي ستوري للعيش على متنها في البحر الأحمر (محافظة البحر الأحمر)
قصة البحر (محافظة البحر الأحمر)

وبناءً على البروتوكولات الواردة في قانون التحقيق في الحوادث البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية، سجلت هيئة التحقيقات البحرية المملكة المتحدة رسميًا باعتبارها "دولة مهتمة بشكل كبير" بالتحقيقات المصرية المتعلقة بالسلامة في هذه الحوادث.   

حوادث أخرى مماثلة في البحر الأحمر المصري من النصف الثاني من عام 2024 والتي تم الإبلاغ عنها أيضًا ديفرنت تشارك في نوران, التي اشتعلت فيها النيران في 6 نوفمبر؛ إغراء البحر, التي غرقت في 24 أكتوبر؛ و إكسوست, الذي ضرب الشعاب المرجانية في 25 يونيو. 

تقول MAIB إنها تقوم حاليًا بإعداد نشرة أمان للنشر، تحدد مجالات القلق التي قد يواجهها الأفراد الذين يعتزمون القيام برحلة غوص على متن قارب. منتجعات مميزة في منطقة البحر الأحمر يجب أخذ ذلك في الاعتبار قبل الحجز.

أيضا على ديفرنيت: "انقلب لوح الغوص الخاص بنا: ماذا الآن؟", غرق سفينة البحر الأحمر في أبو نحاس, مات غواصو الإعصار - وحادث آخر على متن النجاة, الكشف عن هوية الغواصين البريطانيين المفقودين في حادثة "سي ستوري"

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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ستيف
ستيف
قبل 57 دقيقة

كيف تفتح علبة الديدان؟.. تعرف على صناعة الغوص في مصر

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