لوحان غوص حيان مشهوران يشتعلان

تعرضت سفينتان سياحيتان معروفتان للغواصين، إحداهما تعمل في البحر الأحمر بمصر والأخرى في جزر المالديف، لحريقين وصفتا بأنهما كارثيتان.

ثلاثة طوابق نوران، التي تديرها مستكشفو البحر الأحمر, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

كانت السفينة التي يبلغ طولها 36 مترًا مصنوعة من خشب الماهوجني، وتم بناؤها في عام 2006، تجوب رحلات شمال وجنوب البحر الأحمر من الغردقة، مع رحلات جنوبية منتظمة تستمر لمدة أسبوع تشمل سفن Brothers وDaedalus وElphinstone. كانت تستوعب ما يصل إلى 24 ضيفًا، مع مرافق للغواصين الفنيين.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv نوران.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV نوران is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv نوران for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

وفي الوقت نفسه، في جزر المالديف، يبلغ طول القارب المصنوع من الفولاذ 37 مترًا. المسافر الأزرق، التي تديرها ماستر ليفيبوردساندلع حريق في القارب البخاري "يو بي إس" في الساعات الأولى من صباح اليوم (7 نوفمبر) أثناء توقف للصيانة في ميناء هولهومالي بالقرب من العاصمة ماليه - لذلك لم يشارك أي غواصين ضيوف ولم تقع إصابات أخرى.

الحائز على جائزة المسافر الأزرق تم بناؤها في عام 2001 وكانت قادرة على حمل 26 ضيفًا في أجنحتها الثلاثة و10 كبائن. كانت السفينة الوحيدة في أسطول السفن السياحية العاملة في جزر المالديف.

صرحت شركة ماستر لايف بوردز قائلة: "بعد محاولة السيطرة على الحريق، تم إخلاء جميع أفراد الطاقم من القارب بأمان. نقوم بالفعل بتقييم المشكلات التي تسبب فيها الحريق في الرحلات القادمة. سيتم الاتصال بالضيوف الذين من المحتمل أن يتأثروا في الوقت المناسب.

"نحن نشعر بالارتياح لأن هذا الحادث لم يكن أكثر خطورة وأن جميع من كانوا على متن الطائرة آمنون".

This article has been updated to include Red Sea Explorers’ statement.

