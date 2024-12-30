مصرع سائح في حادثة سمكة قرش بالبحر الأحمر

لقي سباح أو غواص حتفه وأصيب آخر في مواجهة مع سمكة قرش بالقرب من منتجع مرسى علم على البحر الأحمر أمس (29 ديسمبر).

وقالت وزارة البيئة المصرية إن الضحيتين سائحان، وإن الحادث وقع قبالة رصيف "في المياه العميقة خارج المنطقة المخصصة للسباحة"، والتي يعتقد أنها قريبة من منتجع بين مرسى علم وبورت غالب.

وأكدت الوزارة أن السباحة إلى ما هو أبعد من الرصيف محظورة، وأن الهيكل سيظل مغلقًا حتى الأول من يناير على الأقل أثناء تقييم الوضع. وستكون الإرشادات العامة بشأن البقاء بالقرب من الأرصفة في المنطقة مرتبطة بالتيارات.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول السائحين المتورطين في الحادث، على الرغم من أن ا ف ب وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن مصدرا في وزارة الخارجية قال إن القتيلين رجلان إيطاليان، وأن القتيل رجل يبلغ من العمر 48 عاما من روما والآخر يبلغ من العمر 69 عاما. ووفقا لتقارير غير مؤكدة فإن القتيلين أب وابنه.

وتم انتشال الجثتين من المياه ونقلهما إلى أحد مستشفيات بورت غالب.

مثل هذه الحوادث غير عادية نسبيًا في البحر الأحمر، وحادث أمس هو الأول الذي يتم الإبلاغ عنه منذ وفاة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا غطاس روسي في الغردقة في يونيو 2023. ويقال إن هذا اللقاء كان مع سمكة قرش النمر، ولكن لا توجد معلومات عن النوع المتورط في الحادث الأخير.

في عام 2022 توفي سائح نمساوي وسائح روماني في ما كان أيضًا خلصت إلى أن تكون لقاءات مع سمكة قرش النمر وقعت الحادثة على بعد 200 متر من شاطئ الغردقة.

وقالت وزارة البيئة إنه تم تشكيل لجنة طوارئ للتحقيق في حادث مرسى علم، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر.

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