غرق مركب سياحي في خليج السويس

انقلبت سفينة سياحية أخرى في البحر الأحمر أثناء توجهها جنوبا من قناة السويس إلى مدينة الغردقة السياحية على البحر الأحمر بعد ظهر يوم 6 فبراير. لم يكن على متن السفينة أي نزلاء في ذلك الوقت ولكن تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من ستة أفراد.

وقعت الحادثة في أمواج عاتية على بعد نحو 100 كيلومتر من وجهة السفينة، بينما كانت قبالة ما يقال إنه أكبر موقع لمزارع الرياح في الشرق الأوسط في جبل الزيت.

وتمكن قاربان تابعان لشركة بترول خليج السويس (جابكو) من إنقاذ السفينة بعد تلقيها نداء استغاثة من سلطات البحر الأحمر. وتمكن أفراد الطاقم من انتشال أربعة من أفراد الطاقم بسرعة، وانتشال الاثنين الآخرين في نفس المساء، بعد عملية بحث وإنقاذ مطولة.

وقد تم تسمية القارب المنكوب بشكل مختلف مثل جرب النغمة تريتون نصف إله عند الإغريقوقيل إنها كانت تخضع للصيانة بالقرب من الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، رغم أنه من المحتمل أيضًا أن تكون سفينة جديدة في طريقها لدخول الخدمة، كما أشارت التقارير الأولية عن الحادث.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القارب مخصصا للغوص، أو ما إذا كان من الممكن انتشاله.

جاءت الأخبار في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المملكة المتحدة فرع التحقيق في الحوادث البحرية (MAIB) عززت المخاوف السابقة التي تم التعبير عنها للسلطات المصرية بشأن سلامة العيش على متن السفن عن طريق إصدار نشرة السلامة لأي شخص يفكر في قضاء عطلة الغوص بالقارب في البحر الأحمر.

وتحذر الوثيقة الغواصين من توخي الحذر عند اختيار سفينة سياحية في البحر الأحمر في ضوء قائمة من العيوب التي حددتها MAIB في السفن التي شاركت في حوادث مميتة في بعض الأحيان في السنوات الأخيرة.

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