أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

دعوى قضائية ضد تيتان: راش رأى نفسه على أنه "العبقري المنشق" في الغوص العميق

1 العضو قراءة هذا المنشور.
اتبع Divernet على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
ريتشارد ستوكتون راش
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OceanGate ستوكتون راش

قام الغواص الفرنسي بول هنري نارجيوليت بالمزيد من الغطسات إلى البحر جبار أكثر من أي إنسان آخر، لدرجة أنه كان يعرف باسم "السيد تيتانيك".

لذلك عندما مات هو وأربعة آخرين من أفراد الطاقم على متن الطائرة التجريبية عملاق في العام الماضي، كان هناك بعض المفاجأة أنه مع مستوى خبرته تعهد بالعمل كملاح في رحلة OceanGate السياحية إلى الحطام العميق.

الآن تدعي عائلة Nargeolet أن OceanGate ومؤسسها ومديرها التنفيذي الراحل ريتشارد ستوكتون راش، الذي كان يقود السفينة المصنوعة من ألياف الكربون عندما اختفت في 18 يونيو 2023، قد ضللوا عمدا القائد البحري السابق ليعتقد ذلك عملاق كان أكثر أمانا مما كان عليه. 

ويقولون أيضًا أنه على عكس التقارير السابقة التي تفيد بأن الشاغلين لم يعرفوا شيئًا متى عملاق لو انفجروا، لكانوا في الواقع قد تلقوا تحذيرًا مسبقًا من خطر وشيك وعانوا من "معاناة نفسية" في لحظاتهم الأخيرة.

أطلقت العائلة الآن دعوى قضائية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي بتهمة القتل الخطأ ضد Rush وOceanGate والكيانات الأخرى المشاركة في التطوير. عملاق، مطالباً بالنظر في ملابسات الحادث المميت أمام هيئة المحلفين.

عملاق فقدت الاتصال بسفينة الدعم الخاصة بها بعد ساعتين من مغادرة السطح، وفي أعماق البحار حظيت بتغطية إعلامية كبيرة مهمة البحث والإنقاذ استمر لمدة أربعة أيام قبل العثور على الحطام على بعد أقل من 300 متر جبارالقوس على عمق 3.8 كيلومتر.

تزعم العائلة في الدعوى القضائية أن راش بدا فخورًا بانتهاك معايير الصناعة، وعمل بنشاط على تنمية صورة لنفسه "كعبقري منشق في عالم الغوص في أعماق البحار". 

في الماضي، انتقد التشريع الأمريكي الخاص بسلامة سفن الركاب لأنه "يعطي الأولوية بلا داع لسلامة الركاب على الابتكار التجاري".

الغواصة تيتان (OceanGate)
عملاق غاطسة – قبة من التيتانيوم، هيكل من ألياف الكربون (OceanGate)

يُزعم أن أسلوبه قد تم تجسيده باستخدام شركة Logitech الرخيصة الفيديو-جهاز تحكم في اللعبة للقيادة عملاق. تقول العائلة إن "أنظمة الإلكترونيات اللاسلكية الحديثة والمعاصرة" المستخدمة، على عكس تلك المستخدمة في أي غواصة سابقة، تعتمد على بقاء مصدر الطاقة دون انقطاع.

تم رفع الدعوى في 13 أغسطس في المحكمة العليا في واشنطن لمقاطعة كينغ. وكان مقر شركة OceanGate في الولاية قبل تعليق جميع عملياتها في أعقاب الكارثة. 

"الإهمال المستمر"

"إن الانهيار الكارثي الذي أودى بحياة نارجوليه كان نتيجة مباشرة للإهمال المستمر والاستهتار والإهمال من جانب شركة OceanGate وRush وغيرهم من المدعى عليهم في تصميمهم وبناءهم وتشغيلهم. عملاق"، يقول المدعين.

ربما تكون نارجوليه قد ماتت وهي تفعل ما كان يحب أن يفعله سوى موتها – وموت الآخر عملاق أفراد الطاقم – كان غير مشروع. ال جبار قام الخبير بـ 37 رحلة هبوط إلى تيتانيك منذ عام 1987، وكان معظمهم يعملون لصالح سفينة الإنقاذ شركة آر إم إس تيتانيك لاستعادة القطع الأثرية لمعارضها.

توفي إلى جانب راش ودفع الركاب الملياردير البريطاني هاميش هاردينج ورجل الأعمال الباكستاني البريطاني شاهزادا داود وابنه سليمان. طلبت منهم شركة OceanGate التوقيع على تنازلات عن المسؤولية تعترف بمخاطر الرحلة الاستكشافية قبل أن تبدأ.

"لقد زعمنا في الدعوى القضائية أن شركة Stockton Rush كانت شفافة بشأن جميع المشاكل التي واجهتها عملاقيقول مات شافير، المحامي الذي يمثل العائلة: "بالإضافة إلى النماذج السابقة المماثلة، لم يكن من الممكن أن يشارك شخص من ذوي الخبرة والمعرفة مثل PH Nargeolet". 

يقوم مهندسو السلامة البحرية في خفر السواحل بمسح الغطاء النهائي المصنوع من التيتانيوم من تيتان (المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل)
يقوم مهندسو السلامة البحرية في خفر السواحل بمسح الغطاء النهائي المصنوع من التيتانيوم الخلفي المسترد من تيتان (المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل)

وقال توني بوزبي، وهو عضو آخر في الفريق القانوني: "أعتقد أنه من الواضح أنه على الرغم من أن جامعة واشنطن وبوينغ كان لهما أدوار رئيسية في تصميم الإصدارات السابقة ولكن المماثلة من الطائرة عملاقوقد نفى كلاهما مؤخرًا أي تورط على الإطلاق في نموذج الغواصة الذي انفجر.

سجل الأمان

تمتعت الغواصات في أعماق البحار بشكل عام بسجل أمان جيد ولكنها عادة ما تكون مصنوعة من التيتانيوم الصلب بدلاً من التيتانيوم المرتبط بجسم خفيف الوزن من ألياف الكربون، كما هو مستخدم في عملاق

وكان بعض الخبراء والركاب المحتملين انتقد علانية تصميم الغواصة قبل وقت طويل من الرحلة، كما ورد في القصص السابقة على ديفرنت، لكن اعتراضاتهم تم رفضها من قبل راش حيث سعى إلى إقناع سائحي أعماق البحار بدفع ما يصل إلى 250,000 ألف دولار أمريكي لزيارة الجزيرة. جبار موقع. 

ويقال إنه ادعى أنه قام بتركيب نظام أمان صوتي متقدم من شأنه أن يحذر عملاقيجب أن يتصدع شاغلو الهيكل تحت الضغط، ولكن آلية مصممة لإسقاط الصابورة وإحضارها عملاق ويقال إن النسخ الاحتياطي في حالات الطوارئ قد فشل.

"بحسب تقديرات الخبراء، كانوا سيواصلون النزول، مع علمهم الكامل بأعطال السفينة التي لا رجعة فيها، وسيعانون من الرعب والمعاناة العقلية قبل الغرق". عملاق تدعي الدعوى القضائية أنها تنفجر في النهاية.

يُستشهد إلى جانب OceanGate وRush كمتهمين، المدير الهندسي السابق للشركة توني نيسن وHydrospace Group وJanicki Industries وElectroimpact، وهي شركات قيل إنها شاركت في التصميم والتصنيع. عملاق

أيضا على ديفرنيت: استدعاء الغوص: 8 الذين غابوا TITANالنسب النهائي, TITAN الأجزاء المستردة – AS TITANIC تم وضع الإنقاذ الراديوي على الرف, TITAN كارثة: يُظهر التاريخ أن الغوص في أعماق البحار بعيد عن المخاطرة, السقوط من TITAN كارثة, LOST TITAN طاقم غاطس اسمه

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@allanwilliams6259 #askmark مرحبًا، كنت أشاهد مؤخرًا فيلمًا على Netflix عن غواص وغواص محاصر (الغوص) سؤالي هو هل يمكنك بالفعل إزالة المنظم تحت الماء لوضعه على أسطوانة جديدة؟ #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- -------------------------------------------------- ----------------------- مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير الفوتوغرافي تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص موقع الويب: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:// www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------- -------------------------------------------- تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك : https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps //www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات المعدات الخاصة بك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

@allanwilliams6259
#askmark
مرحبًا، كنت أشاهد مؤخرًا فيلمًا على Netflix حول أ
الغوص والغواص المحاصر (الغوص) سؤالي هو هل يمكنك ذلك
في الواقع قم بإزالة المنظم الخاص بك تحت الماء لوضعه
على اسطوانة جديدة؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5DM0UwMkNDRTIwQUNDMjE2

هل يمكنك إزالة واستبدال المنظم الخاص بك تحت الماء؟ #الغوص #علامة السؤال

هذا الأسبوع في البودكاست، تم إنقاذ زوج من الغواصين المفقودين بفضل أضواء الغوص الخاصة بهم، ومقطع فيديو من منظور شخصي لسمكة قرش متشمس يصطدم بقارب، وهناك موقع غوص معروض للبيع إذا كان لديك بعض النقود الاحتياطية https://divernet. com/scuba-news/health-safety/dive-lights-saved-couple-on-38hr-drift/ https://divernet.com/scuba-news/capernwray-put-up-for-sale-again/ https: //divernet.com/scuba-news/marine-biology/basking-shark-boat-strike-captured-under-water/ https://www.scubadivermag.com/women-dive-together-on-padis-landmark- day/ كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------- -------------------------------------------------- ------------------ مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير الفوتوغرافي تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص: https:/ /www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------- --------------------------------------- تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: https:// www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www. mikesdivestore.com لجميع أساسيات العتاد الخاصة بك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

هذا الأسبوع في البودكاست، تم إنقاذ زوج من الغواصين المفقودين بفضل أضواء الغوص الخاصة بهم، ومقطع فيديو من منظور شخصي لسمكة قرش متشمس يصطدم بقارب، وهناك موقع للغوص معروض للبيع إذا كان لديك بعض النقود الاحتياطية

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/dive-lights-saved-couple-on-38hr-drift/
https://divernet.com/scuba-news/capernwray-put-up-for-sale-again/
https://divernet.com/scuba-news/marine-biology/basking-shark-boat-strike-captured-under-water/
https://www.scubadivermag.com/women-dive-together-on-padis-landmark-day/


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRjZBRjlFMTZFQkZCNzE5

بحيرة الغوص للبيع #غوص #أخبار #بودكاست

اكتشف الغواصون فأسًا من العصر البرونزي #scuba #news #podcast هذا الأسبوع في البودكاست، الكثير من القطع الأثرية تحت الماء بما في ذلك فأس العصر البرونزي المحطم للأرقام القياسية والكثير من جنوح الحيتان مؤخرًا، مرت الحيتان بأسبوع صعب إلى حد ما https://www. scubadivermag.com/norwegian-celt-axe-dive-site-sparks-speculation/ https://www.scubadivermag.com/divers-big-glass-haul-in-bulgaria/ https://www.scubadivermag.com/ this-is-huge-worlds-rarest-whale-washes-ashore/ https://www.scubadivermag.com/mass-pilot-whale-stranding-in-orkney-islands/ كن من المعجبين: https://www. scubadivermag.com/join شراء العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------- -------------------------------------------------- ------ مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء ، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------ -------------------------------------------------- --------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

اكتشف الغواصون الفأس الشمالي من العصر البرونزي

هذا الأسبوع في البودكاست، الكثير من القطع الأثرية تحت الماء بما في ذلك فأس العصر البرونزي الذي حطم الرقم القياسي والكثير من جنوح الحيتان مؤخرًا، مرت الحيتان بأسبوع صعب إلى حد ما


https://www.scubadivermag.com/norwegian-celt-axe-dive-site-sparks-speculation/
https://www.scubadivermag.com/divers-big-glass-haul-in-bulgaria/

https://www.scubadivermag.com/this-is-huge-worlds-rarest-whale-washes-ashore/
https://www.scubadivermag.com/mass-pilot-whale-stranding-in-orkney-islands/


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44MjZDNDYzQjgwQzkzQzkz

اكتشف الغواصون الفأس الشمالي من العصر البرونزي

حمل أكثر... اشتراك

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشتراك
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
أنا ققققق: الدلفين الأسير "يُلقى خارجًا بماء الاستحمام"
ستيف وينمان: حل لغز "ميض" تيتانيك
عدي: حل لغز "ميض" تيتانيك
عدي: حل لغز "ميض" تيتانيك
بيتر مان: أضواء الغوص أنقذت الزوجين في الانجراف لمدة 38 ساعة
أخبار حديثة
حطام سفينة دورست مع حماية روابط وردزورث حطام سفينة دورست مع حماية روابط وردزورث
يوسع جرانت نطاق تدريب نادي الغوص في مانكس يوسع جرانت نطاق تدريب نادي الغوص في مانكس
الأمم المتحدة تؤيد مشروع WreckLife في مالطا الأمم المتحدة تؤيد مشروع WreckLife في مالطا 
يستمتع الغواص بلقاء سمكة قرش نادرة في كولومبيا البريطانية يستمتع الغواص بلقاء سمكة قرش نادرة في كولومبيا البريطانية
بيانات بحر المرجان على مدى 400 عام تتحدى موقف الأمم المتحدة بيانات بحر المرجان على مدى 400 عام تتحدى موقف الأمم المتحدة
سفينة الكنز: كولومبيا تتحدث عن المسمار وليس الذهب سفينة الكنز: كولومبيا تتحدث عن المسمار وليس الذهب

اتصل بنا

فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب

الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.

Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.

0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x