دعوى قضائية ضد تيتان: راش رأى نفسه على أنه "العبقري المنشق" في الغوص العميق

قام الغواص الفرنسي بول هنري نارجيوليت بالمزيد من الغطسات إلى البحر جبار أكثر من أي إنسان آخر، لدرجة أنه كان يعرف باسم "السيد تيتانيك".

لذلك عندما مات هو وأربعة آخرين من أفراد الطاقم على متن الطائرة التجريبية عملاق في العام الماضي، كان هناك بعض المفاجأة أنه مع مستوى خبرته تعهد بالعمل كملاح في رحلة OceanGate السياحية إلى الحطام العميق.

الآن تدعي عائلة Nargeolet أن OceanGate ومؤسسها ومديرها التنفيذي الراحل ريتشارد ستوكتون راش، الذي كان يقود السفينة المصنوعة من ألياف الكربون عندما اختفت في 18 يونيو 2023، قد ضللوا عمدا القائد البحري السابق ليعتقد ذلك عملاق كان أكثر أمانا مما كان عليه.

ويقولون أيضًا أنه على عكس التقارير السابقة التي تفيد بأن الشاغلين لم يعرفوا شيئًا متى عملاق لو انفجروا، لكانوا في الواقع قد تلقوا تحذيرًا مسبقًا من خطر وشيك وعانوا من "معاناة نفسية" في لحظاتهم الأخيرة.

أطلقت العائلة الآن دعوى قضائية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي بتهمة القتل الخطأ ضد Rush وOceanGate والكيانات الأخرى المشاركة في التطوير. عملاق، مطالباً بالنظر في ملابسات الحادث المميت أمام هيئة المحلفين.

عملاق فقدت الاتصال بسفينة الدعم الخاصة بها بعد ساعتين من مغادرة السطح، وفي أعماق البحار حظيت بتغطية إعلامية كبيرة مهمة البحث والإنقاذ استمر لمدة أربعة أيام قبل العثور على الحطام على بعد أقل من 300 متر جبارالقوس على عمق 3.8 كيلومتر.

تزعم العائلة في الدعوى القضائية أن راش بدا فخورًا بانتهاك معايير الصناعة، وعمل بنشاط على تنمية صورة لنفسه "كعبقري منشق في عالم الغوص في أعماق البحار".

في الماضي، انتقد التشريع الأمريكي الخاص بسلامة سفن الركاب لأنه "يعطي الأولوية بلا داع لسلامة الركاب على الابتكار التجاري".

• عملاق غاطسة – قبة من التيتانيوم، هيكل من ألياف الكربون (OceanGate)

يُزعم أن أسلوبه قد تم تجسيده باستخدام شركة Logitech الرخيصة الفيديو-جهاز تحكم في اللعبة للقيادة عملاق. تقول العائلة إن "أنظمة الإلكترونيات اللاسلكية الحديثة والمعاصرة" المستخدمة، على عكس تلك المستخدمة في أي غواصة سابقة، تعتمد على بقاء مصدر الطاقة دون انقطاع.

تم رفع الدعوى في 13 أغسطس في المحكمة العليا في واشنطن لمقاطعة كينغ. وكان مقر شركة OceanGate في الولاية قبل تعليق جميع عملياتها في أعقاب الكارثة.

"الإهمال المستمر"

"إن الانهيار الكارثي الذي أودى بحياة نارجوليه كان نتيجة مباشرة للإهمال المستمر والاستهتار والإهمال من جانب شركة OceanGate وRush وغيرهم من المدعى عليهم في تصميمهم وبناءهم وتشغيلهم. عملاق"، يقول المدعين.

ربما تكون نارجوليه قد ماتت وهي تفعل ما كان يحب أن يفعله سوى موتها – وموت الآخر عملاق أفراد الطاقم – كان غير مشروع. ال جبار قام الخبير بـ 37 رحلة هبوط إلى تيتانيك منذ عام 1987، وكان معظمهم يعملون لصالح سفينة الإنقاذ شركة آر إم إس تيتانيك لاستعادة القطع الأثرية لمعارضها.

توفي إلى جانب راش ودفع الركاب الملياردير البريطاني هاميش هاردينج ورجل الأعمال الباكستاني البريطاني شاهزادا داود وابنه سليمان. طلبت منهم شركة OceanGate التوقيع على تنازلات عن المسؤولية تعترف بمخاطر الرحلة الاستكشافية قبل أن تبدأ.

"لقد زعمنا في الدعوى القضائية أن شركة Stockton Rush كانت شفافة بشأن جميع المشاكل التي واجهتها عملاقيقول مات شافير، المحامي الذي يمثل العائلة: "بالإضافة إلى النماذج السابقة المماثلة، لم يكن من الممكن أن يشارك شخص من ذوي الخبرة والمعرفة مثل PH Nargeolet".

يقوم مهندسو السلامة البحرية في خفر السواحل بمسح الغطاء النهائي المصنوع من التيتانيوم الخلفي المسترد من تيتان (المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل)

وقال توني بوزبي، وهو عضو آخر في الفريق القانوني: "أعتقد أنه من الواضح أنه على الرغم من أن جامعة واشنطن وبوينغ كان لهما أدوار رئيسية في تصميم الإصدارات السابقة ولكن المماثلة من الطائرة عملاقوقد نفى كلاهما مؤخرًا أي تورط على الإطلاق في نموذج الغواصة الذي انفجر.

سجل الأمان

تمتعت الغواصات في أعماق البحار بشكل عام بسجل أمان جيد ولكنها عادة ما تكون مصنوعة من التيتانيوم الصلب بدلاً من التيتانيوم المرتبط بجسم خفيف الوزن من ألياف الكربون، كما هو مستخدم في عملاق.

وكان بعض الخبراء والركاب المحتملين انتقد علانية تصميم الغواصة قبل وقت طويل من الرحلة، كما ورد في القصص السابقة على ديفرنت، لكن اعتراضاتهم تم رفضها من قبل راش حيث سعى إلى إقناع سائحي أعماق البحار بدفع ما يصل إلى 250,000 ألف دولار أمريكي لزيارة الجزيرة. جبار موقع.

ويقال إنه ادعى أنه قام بتركيب نظام أمان صوتي متقدم من شأنه أن يحذر عملاقيجب أن يتصدع شاغلو الهيكل تحت الضغط، ولكن آلية مصممة لإسقاط الصابورة وإحضارها عملاق ويقال إن النسخ الاحتياطي في حالات الطوارئ قد فشل.

"بحسب تقديرات الخبراء، كانوا سيواصلون النزول، مع علمهم الكامل بأعطال السفينة التي لا رجعة فيها، وسيعانون من الرعب والمعاناة العقلية قبل الغرق". عملاق تدعي الدعوى القضائية أنها تنفجر في النهاية.

يُستشهد إلى جانب OceanGate وRush كمتهمين، المدير الهندسي السابق للشركة توني نيسن وHydrospace Group وJanicki Industries وElectroimpact، وهي شركات قيل إنها شاركت في التصميم والتصنيع. عملاق.

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