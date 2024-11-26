نمر يعض رأس غواص في Shark Tank بجزر المالديف

ذكرت تقارير أن غواصًا صينيًا كان يرتدي غطاء رأس زاهي الألوان تعرض لعضة في مؤخرة رأسه من قبل سمكة قرش النمر في أحد مواقع الغوص الشهيرة في جزر المالديف.

وذكرت التقارير أن الغواص احتاج إلى أكثر من 40 غرزة في الجرح، لكن حالته غير معروفة.

وقعت الحادثة في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني في الموقع المعروف باسم Shark Tank في جزيرة هولهومالي المستصلحة بالقرب من العاصمة مالي. ولم تكن المجموعة السياحية تغوص مع أحد مراكز الغوص المحلية التي تقدم خدمات الغوص في الموقع، ويُعتقد أنها وصلت على متن قارب سريع من جزيرة مافوشي السياحية في كافو أتول إلى الجنوب.

يُقال إن المرشدين استخدموا الطُعم للمساعدة في جذب أسماك القرش. يُعد إطعام أسماك القرش أمرًا غير قانوني في جزر المالديف، وقد أدى تجاهل هذا القيد إلى وقوع عدة حوادث تعرض فيها الغواصون للعض.

النمر والثور والغزلان وأسماك القرش والشفنين الأخرى تزور Shark Tank (دانييل برينكمان)

وكان الغواص يرتدي غطاء رأس على شكل سمكة "نيمو" برتقالي اللون مصنوع من مادة النيوبرين، وهو ما قد يربك القرش في المعركة التي قد تنشأ عندما يكون الطُعم في الماء.

اعتادت أسماك القرش زيارة الموقع للتغذية. يقع Shark Tank على الجانب الآخر من الجدار حيث ترسو السفن السياحية ويقوم طاقم قوارب الصيد بتفريغ صيدهم قبل معالجته. وبسبب قربه من العاصمة، هناك أيضًا قدر كبير من حركة القوارب.

لقد أصبح هذا الموقع مشهوراً بين الغواصين في السنوات الأخيرة ولكن هناك تقارير تفيد بأنه يشكل خطراً بسبب عدد المشغلين الذين يعملون وفقاً لقواعدهم الخاصة هناك. ويقال إن بعض القوارب تستخدم الموقع للغوص، على الرغم من أن عدداً من المشغلين الأكبر حجماً استبعدوا اصطحاب الضيوف إلى هناك لأسباب تتعلق بالسلامة.

قال المصور الصحفي دانييل برينكمان، الذي التقط الصور هنا: "كانت الظروف مروعة عندما غطست في المكان". ديفرنت"يمكنك رؤية نفايات التونة تغرق مباشرة من السطح، حيث يقوم العمال بدفعها في الماء، مما يؤدي فعليًا إلى إنشاء دوامة طُعم.

"إذا اقترب الغواصون كثيرًا أو لم ينتبهوا وبقوا خارج التيار، فقد ينتهي بهم الأمر بسهولة إلى الوقوع في مشاكل."

يمكن رؤية ما يصل إلى 200 من أسماك الراي اللساع في الموقع (دانييل برينكمان)

"عند دخول المياه، ستقابل على الفور عددًا كبيرًا من أسماك القرش الدوارة الضخمة القادمة من القاع، وتتوقع بفارغ الصبر أن يتم إطعامها"، هذا ما قاله غواص آخر على دراية بالموقع ديفرنت"في العام الماضي كان هناك أكثر من 50 سمكة شيطان البحر الوردية، ولكن يبدو أنها تحركت إلى مكان آخر.

"ثم تواجه العديد من أنواع أسماك الراي الأخرى، وبمجرد الاقتراب من القاع، غالبًا ما تكون أسماك القيثارة وأسماك القرش الثور موجودة. وأبرز ما في الأمر هو مشاهدة سمكة قرش المطرقة الكبيرة و/أو سمكة قرش النمر.

"هذه ليست غوصًا للمبتدئين - وبالتأكيد ليست غوصًا اختباريًا."

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