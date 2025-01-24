وفاة غواص الكهف الإسباني تثير دعوات لوضع ضوابط

قالت بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف المياه في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير.

وقعت الحادثة في كهف يبلغ طوله 7 كيلومترات في جزيرة إيسلا بلانا بالقرب من قرطاجنة على ساحل مورسيا، وهي واحدة من أطول شبكات المياه الحرارية النشطة في البلاد.

كانت المرأة، وهي معلمة اللغة الإنجليزية لورينا جارسيا مارتن، تستكشف الكهف مع زميل لها في الغوص فقد الاتصال بها في ظل ظروف غامضة على ما يبدو. وأبلغ الرجل خدمات الطوارئ عندما خرج بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً بقليل.

وشمل المستجيبون مجموعة الأنشطة الخاصة تحت الماء التابعة للحرس المدني (جياس) إلى جانب رجال الإطفاء والشرطة المحلية والمسعفين. تم العثور على جثة مارتن بعد حوالي ساعتين في حوالي الساعة 1.45 صباحًا وتم إخراجها. تشريح وكان الفحص يجري كجزء من التحقيق.

نظام الكهوف الذي رسمته مجموعة Cueva del Agua على الخريطة

وهذه هي الوفاة الخامسة التي يتم الإبلاغ عنها خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية في متاهة كهف أغوا، والتي يشار إليها أحيانًا في المنطقة باسم "طريق الإرهاب".

تم استكشاف الكهف كمشروع مستمر على مدار الخمسين عامًا الماضية. ويتميز بسلسلة من الممرات الضيقة المليئة بالرواسب، وسجلت أحدث خريطة طبوغرافية رسمتها مجموعة Cueva del Agua في ديسمبر امتداده بـ 50 مترًا.

العمل المحلي

بعد وقوع الحادث، أغلق الحرس المدني مدخل الكهف الواقع على أرض تابعة للبلدية. ويقال إن ما يصل إلى 20 غوصة تجري هناك يوميًا كل صيف، على الرغم من أنه من المفترض أن يقوم فقط غواصو الكهف المؤهلون باستكشاف أقسامه المغمورة بالمياه.

وقال مجلس مدينة قرطاجنة، الذي يصف النظام بأنه "مغناطيس للغواصين الخبراء لأن حجمه يشكل تحديًا"، إنه يتشاور الآن مع الخبراء حول طرق تحسين تدابير السلامة، بما في ذلك التحكم في وصول الغواصين و"وضع سلسلة من متطلبات الكفاءة".

لم تكن مستويات تأهيل مارتن للغوص في الكهوف واضحة. أخبر أحد الأصدقاء المقربين الصحافة أنها تتمتع بخبرة كبيرة في الغوص: "كانت تمارسه في المياه المفتوحة، وقد أخذت العديد من الدورات، بعضها مع مدربي GEAS من الحرس المدني.

"لم تكن لورينا من النوع الذي يخاطر بحياته، فقد كان بإمكانها القيام بأي نشاط، ولكن دائمًا وفقًا لبروتوكولات السلامة. لا أعرف ما الذي كان يمكن أن يحدث في ذلك الكهف".

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