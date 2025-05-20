غواص من سيبادان يموت بعد القفز من البندقية

توفي غواص قفز إلى البحر دون موافقة أو علم متخصصي الغوص المتواجدين على ما يبدو، قبالة جزيرة سيبادان في ماليزيا صباح أمس (19 مايو).

وكان الرجل الصيني البالغ من العمر 37 عامًا منتجعات مميزة مع زوجته، التي ذُكر أنها كانت على متن قارب الغوص آنذاك. كان برفقة مجموعة من سبعة غواصين آخرين من جنسيات مختلفة، وفريق من خمسة مدربين ومرشدين، في رحلة بحرية نظمها منتجع إلى موقع الغوص العالمي الشهير.

وقال المشرف محمد صبري زينول من إدارة شرطة سيمبورنا، التي تحقق في الحادث المميت، إن الغواص قفز في البحر "دون إذن من مرشده" حوالي الساعة 10.45 صباحًا، ولم يشهد تصرفه سوى أحد أفراد طاقم القارب.

رأى أحد أفراد الطاقم الرجلَ مذعورًا قبل اختفائه تحت الماء، فأبلغ خبراء الغوص. نزل أحدهم، ووجد الرجل على عمق حوالي 25 مترًا، وأعاده إلى السطح وهو لا يزال يتنفس.

تم انتشال الغواص إلى القارب وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي له. وصرح المشرف زينول: "ظل الضحية فاقدًا للوعي، يتنفس بصعوبة بالغة، وتقيأ عدة مرات".

الموت المفاجئ

بعد تلقيه العلاج في مستشفى سيمبورنا، نُقل الرجل إلى مستشفى تاواو، الذي يبعد أكثر من 100 كيلومتر، مساء ذلك اليوم، ولكن أُعلنت وفاته فور وصوله. في حوالي هذا الوقت، أي بعد ثماني ساعات من الحادث، أبلغ أحد أفراد طاقم الغوص الشرطة بالحادث.

وقال المشرف زينول "لقد صنفنا هذه الحالة على أنها "وفاة مفاجئة"، مضيفًا أن تشريح كان من المقرر إجراء التحقيق اليوم. وطلب من أي شخص يستطيع مساعدة الشرطة في تحقيقاتها أن يتقدم.

يقيم الغواصون الراغبون بزيارة سيبادان في منتجعات الجزر القريبة أو في سيمبورنا على البر الرئيسي. وفي إطار الجهود المبذولة لحماية النظام البيئي الهش للجزيرة، تُمنح حصة يومية قدرها 252 تصريحًا للغوص (وقد تضاعف هذا العدد هذا العام). تُخصص هذه التصاريح للمنتجعات من خلال منظمي الرحلات السياحية المرخصين مسجلة في حدائق صباح.

يقتصر الغواصون على غطستين في اليوم ومن المفترض أن يحملوا شهادة لا تقل عن المياه المفتوحة المتقدمة غواص.

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