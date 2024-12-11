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الحكم على رجل بتهمة حيازة مخدرات أدت إلى مقتل غواص CCR

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جيمي بلي استخدم صفقة الكوكايين لمحاولة إنقاذ الأعمال
جيمي بلي استخدم صفقة الكوكايين لمحاولة إنقاذ الأعمال

حكم على جيمس بليك "جيمي" بلي، الرجل الذي يقف وراء مخطط تهريب الكوكايين الذي أدى إلى وفاة غواص برازيلي وفرار آخر في أستراليا في عام 2022، بالسجن لمدة أقصاها 11 عامًا وثلاثة أشهر.

صدر الحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن أقر بلي بالذنب في استيراد الكوكايين بشكل غير قانوني وتهريب الغواصين البرازيليين إلى البلاد. وكان بلي، 64 عاماً، وهو منسق رحلات اليخوت الفاخرة السابق من كوينزلاند، يمثل أمام القاضي تروي أندرسون في محكمة كوينزلاند. محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلزأكبر محكمة في أستراليا.

تم استيراد المخدرات في هيكل سفينة شحن بضائع سائبة راسية في ميناء نيوكاسل في مايو 2022، كما ورد في ذلك الوقت ديفرنت

كان بلي، من كيرنز، قد رتب لتهريب الغواصين البرازيليين برونو بورجيس مارتينز، 31 عامًا، وجوني فرنانديز دا سيلفا، 32 عامًا، إلى داروين في الإقليم الشمالي بأستراليا بالقارب من إندونيسيا قبل نقلهما جنوبًا إلى نيوكاسل.

التهريب - بورخيس، دا سيلفر و بلي
من اليسار: برونو بورخيس مارتينز وجوني فرنانديز دا سيلفا وجيمي بلي

وأُبلغت المحكمة أن بلي، وهو غواص، اشترى معدات غوص بقيمة 12,000 ألف دولار أسترالي (6,140 جنيهًا إسترلينيًا) بما في ذلك جهاز إعادة التنفس بالدائرة المغلقة للرجال، قبل أن يدرك أنهم لم يتلقوا تدريبًا على استخدامه. وذكرت تقارير صحفية وطنية عن إجراءات المحكمة أن بلي دربهم بنفسه في مناسبتين منفصلتين في خليج وارنرز وسوانسي.

في التاسع عشر من مايو/أيار، اصطحب بلي الرجال إلى نيوكاسل حتى يتمكنوا من استعادة المخدرات. وتم استرداد إحدى العبوات، لكن الشرطة عثرت فيما بعد على عبوة ثانية تحتوي على 19 عبوة كوكايين تزن الواحدة منها كيلوغراماً واحداً، وقد جرفتها المياه إلى جانب جثة بورجيس مارتينز في الميناء.

تم رصد دا سيلفا من خلال كاميرات المراقبة ولكن لم يتم تعقبه – ويعتقد أنه ربما هرب ببعض الكوكايين. تم القبض على بلي لاحقًا أثناء محاولته الهروب إلى سنغافورة.

وأشار القاضي إلى أنه لا يمكن تحميل بلي مسؤولية وفاة الغواص. وأوضح أيضًا أن بلي لم يقم بتوريد المخدرات أو تسريبها على متن السفينة، بل تم التعاقد معه لاستخراجها، وكان يتوقع أن يحصل مقابل ذلك على 300,000 ألف دولار أسترالي (151,000 ألف جنيه إسترليني). وقد تم اقتراح الخطة عليه في إندونيسيا، حيث كان يقوم بمعظم أعماله في مجال الإبحار.

ضابط شرطة مع حزمة الكوكايين المستردة
ضابط شرطة يحمل قطعة من الكوكايين المستعاد (قوة شرطة نيو ساوث ويلز)

وبحسب القاضي، فإن خطة بلي "الشريرة" لم تكن مدفوعة بالجشع بقدر ما كانت مدفوعة بالرغبة في إنقاذ شركة تأثرت بشدة بجائحة كوفيد.

وتشمل العقوبة المفروضة على استيراد المخدرات فترة لا يمكن الإفراج المشروط خلالها مدتها سبع سنوات وثلاثة أشهر، ولكن مع الوقت الذي قضاه بالفعل في السجن، سيكون بلي مؤهلاً للتقدم بطلب الإفراج المشروط بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2029. وتشمل العقوبة السجن لمدة أقصاها 12 شهراً بتهمة تهريب البشر.

وقد تم الإفراج عن ابن بلي، جيمس ليك كوسفياندي بلي، البالغ من العمر 23 عامًا، بكفالة في انتظار المحاكمة بعد أن أقر ببراءته من تهمة مساعدة والده في استيراد المخدرات، وتهمة أخرى تتعلق بالتعامل مع أكثر من 100,000 ألف دولار من عائدات الجريمة.

أيضا على ديفرنيت: غواص CCR "تُرك ليموت" من قبل تجار الكوكايين, مسبار تهريب فحم الكوك: قصة 3 غواصين, وفاة غواص الكوكايين: القبض على رجل

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

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