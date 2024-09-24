إلغاء البحث عن غواص في كورنوال

أوقفت قوات خفر السواحل البريطانية عملية بحث وإنقاذ كبرى للغواص الذي فُقد في خليج فالماوث في كورنوال في 22 سبتمبر/أيلول في تلك الليلة.

وأفادت التقارير أن الغواص فشل في العودة إلى قارب الغوص في موقع شرق سانت أنتوني هيد بعد منتصف النهار مباشرة.

• خفر السواحل تم استدعاء طائرات الهليكوبتر للبحث والإنقاذ من نيوكواي وسانت أثان ولي أون سولنت، إلى جانب فالماوث وليزارد RNLI قوارب النجاة، بينما دعمت قوارب أخرى في المنطقة عملية البحث. واستمرت العملية خلال فترة ما بعد الظهر والمساء حتى حوالي الساعة 9.30 مساءً.

وقالت شرطة ديفون وكورنوال إنه تم إبلاغ أسرة الغواص بالحادث.

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