إلغاء البحث عن غواص بريطاني في الفلبين

أوقف خفر السواحل الفلبيني عملية بحث تحت الماء استمرت يومين عن غواص بريطاني فُقد في داوين، نيجروس أورينتال في 22 أبريل.

وكان فريق الغوص التابع لها وغواصون متطوعون آخرون يحاولون حتى يوم أمس (24 أبريل) تحديد مكان مارك ديفيد موريس البالغ من العمر 44 عامًا.

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مفقود: مارك ديفيد موريس (مكتب شرطة نيجروس أورينتال الإقليمي)

تم إجراء سلسلة من عمليات البحث تحت الماء من قبل مكاتب الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها المحلية والإقليمية ومكتب الحماية من الحرائق ومجموعة متنوعة من الغواصين المتطوعين، بما في ذلك المحترفين من المنتجعات والمراكز في المنطقة.

واستمرت التيارات الجنوبية التي وصفت بأنها "معتدلة إلى قوية" أثناء محاولتهم تحديد موقع موريس، وبحلول 23 أبريل/نيسان كان يشار إلى العملية بالفعل على أنها عملية بحث واستعادة.

لم يتم تفويتها حتى الصباح

وذكرت شرطة داوين أن موريس غادر شقته المستأجرة حوالي الساعة الثالثة مساء الثلاثاء، بعد الاتصال بصديق محلي ليخبره أنه ذاهب للغوص بمفرده.

أشار هذا التقرير إلى "الغوص الحر"، إلا أنه نظرًا لورود العديد من الإشارات الرسمية إلى "غوص السكوبا"، يبقى من غير الواضح ما إذا كان موريس ينوي الغوص أم الغوص الحر أم الغطس السطحي. وتشير صفحات التواصل الاجتماعي إلى أنه كان غواصًا، كما أشار خفر السواحل إلى اختفاء "معدات الغوص" الخاصة به من الشقة.

انطلق الغواصون في محاولة أخرى للعثور على الرجل البريطاني المفقود

وقيل إن زوجة موريس إيميلي تان فيرن (42 عاما)، المقيمة في سنغافورة، كانت نائمة عندما غادر الشقة، ولم تدرك أنه رحل إلا في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي واتصلت بالشرطة، مما دفعها إلى بدء عمليات البحث.

كان موريس قد أخبر صديقه أنه ذاهب إلى شاطئ قبالة منتجع لالاو بيتش في داوين، لكن الشرطة قالت إنه بما أن لا أحد شاهده وهو يدخل البحر، فقد اضطروا أيضًا إلى استكشاف إمكانية أنه لم يذهب للغوص في المقام الأول.

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