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وفاة مدرب إقليمي بعد خطأ في جهاز إعادة التنفس

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نيل باركر (BSAC)
نيل باركر (BSAC)

توصلت لجنة تحقيق بريطانية إلى أن وفاة غواص يعمل بجهاز إعادة التنفس في المملكة المتحدة قبالة ساحل جنوب ديفون في شهر مايو/أيار كانت نتيجة "خطأ من المستخدم". 

نيل باركر، 72 عامًا، مدير جودة متقاعد، كان في الأصل من إدنبرة لكنه عاش مع زوجته في تشيلمسفورد، إسيكس. بصفته عضوًا نشطًا في نادي تشيلمسفورد للغوص، كان منذ عام 2022 أيضًا مدربًا إقليميًا شرقيًا لـ نادي صب أكوا البريطاني.

كانت وفاته موضوع جلسة استماع قصيرة أمام كبير الأطباء الشرعيين فيليب سبيني في محكمة إكستر كورونرز في 18 أكتوبر، حسبما أفاد ديفون لايف

كان باركر يغوص قبالة الساحل بالقرب من بيجبيري أون سي شرق بليموث في 31 مايو وشوهدت طائرته تطفو على السطح ثم غرقت مرة أخرى، وكان لابد من انتشالها إلى قارب الغوص. RNLI استجابت فرقة الإنقاذ في بليموث لمكالمة طوارئ وتم نقل الغواص إلى مستشفى ديريفورد في بليموث، حيث أُعلن عن وفاته.

تم تحديد سبب الوفاة على أنه الغرق، لكن الطبيب الشرعي ذكر أنه بسبب وجود كمية قليلة جدًا من الغاز المخفف في نظام إعادة التنفس ذي الدائرة المغلقة لتسهيل الطفو والتنفس، فإن وفاة باركر كانت نتيجة لخطأ من المستخدم.

صرحت BSAC بعد وفاة باركر: "إن أولئك الذين عرفوا نيل سيعرفون أنه كان رجلاً مخلصًا للعائلة وعاشقًا للغوص. لقد كان متطوعًا ملتزمًا في BSAC سواء لناديه أو على المستوى الوطني كمدرب إقليمي. وسوف نفتقده بشدة".

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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