وفاة مدرب إقليمي بعد خطأ في جهاز إعادة التنفس

توصلت لجنة تحقيق بريطانية إلى أن وفاة غواص يعمل بجهاز إعادة التنفس في المملكة المتحدة قبالة ساحل جنوب ديفون في شهر مايو/أيار كانت نتيجة "خطأ من المستخدم".

نيل باركر، 72 عامًا، مدير جودة متقاعد، كان في الأصل من إدنبرة لكنه عاش مع زوجته في تشيلمسفورد، إسيكس. بصفته عضوًا نشطًا في نادي تشيلمسفورد للغوص، كان منذ عام 2022 أيضًا مدربًا إقليميًا شرقيًا لـ نادي صب أكوا البريطاني.

كانت وفاته موضوع جلسة استماع قصيرة أمام كبير الأطباء الشرعيين فيليب سبيني في محكمة إكستر كورونرز في 18 أكتوبر، حسبما أفاد ديفون لايف.

كان باركر يغوص قبالة الساحل بالقرب من بيجبيري أون سي شرق بليموث في 31 مايو وشوهدت طائرته تطفو على السطح ثم غرقت مرة أخرى، وكان لابد من انتشالها إلى قارب الغوص. RNLI استجابت فرقة الإنقاذ في بليموث لمكالمة طوارئ وتم نقل الغواص إلى مستشفى ديريفورد في بليموث، حيث أُعلن عن وفاته.

تم تحديد سبب الوفاة على أنه الغرق، لكن الطبيب الشرعي ذكر أنه بسبب وجود كمية قليلة جدًا من الغاز المخفف في نظام إعادة التنفس ذي الدائرة المغلقة لتسهيل الطفو والتنفس، فإن وفاة باركر كانت نتيجة لخطأ من المستخدم.

صرحت BSAC بعد وفاة باركر: "إن أولئك الذين عرفوا نيل سيعرفون أنه كان رجلاً مخلصًا للعائلة وعاشقًا للغوص. لقد كان متطوعًا ملتزمًا في BSAC سواء لناديه أو على المستوى الوطني كمدرب إقليمي. وسوف نفتقده بشدة".

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