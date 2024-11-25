العثور على ناجين من حادثة غرق سفينة في البحر الأحمر

فقد خمسة وأربعون شخصًا في البحر الأحمر في وقت مبكر من صباح اليوم (25 نوفمبر) عندما انقلبت السفينة السياحية قصة البحر تم الإبلاغ عن غرق السفينة أثناء رحلة غوص - وتم الآن تحديد عدد غير معروف من الناجين قبالة محمية وادي الجمال بين مرسى علم وحماطة.

وذكرت محافظة البحر الأحمر أن طائرة نقلت بعض الناجين إلى المستشفى لتلقي الرعاية العاجلة، فيما قيل إن آخرين ينتظرون إجلاءهم بواسطة فرقاطة بحرية مصرية. ولا يزال العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إنقاذهم غير واضح في الوقت الحالي.

أصدر أحد أفراد الطاقم نداء استغاثة من السفينة في الساعة 5.30 صباحًا بالتوقيت المحلي، قبل أن ينقطع الاتصال. ثم حشد مركز التحكم في القاعدة البحرية جهود البحث والإنقاذ، ونشر في البداية مروحية ووحدة بحرية من بيرنيس إلى المكان الذي يُفترض أن السفينة غرقت فيه.

يبلغ طول القارب الخشبي 44 مترًا قصة البحروكانت السفينة السياحية التي تضم 18 كابينة مزدوجة قد غادرت بورت غالب شمال مرسى علم أمس وكان من المقرر أن تصل إلى الغردقة في 29 نوفمبر الجاري وعلى متنها 31 ضيفا من جنسيات مختلفة و14 فردا من طاقم السفينة.

تشير محافظة البحر الأحمر وقال إن التحديثات سوف تصدر فور توفر معلومات جديدة.

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