قارب صيد بحري مهجور في البحر الأحمر بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية

لوح الغوص في البحر الأحمر فايربيرداضطرت سفينة "إنتو ذا بلو"، التي تديرها شركة "إنتو ذا بلو" ومقرها الغردقة، إلى إخلاء ركابها بعد اصطدامها بشعاب مرجانية شمال شرم الشيخ، على الرغم من أنه لا يُعتقد أنها غرقت حتى الآن. كانت السفينة متجهة شمالًا عبر خليج العقبة باتجاه دهب.

وأفادت غرفة الغوص والرياضات المائية المصرية بوقوع الحادث (CDWS) الذي تسبب في "أضرار جسيمة" للسفينة، وقع حوالي الساعة الواحدة صباحًا يوم 1 أبريل. وأفادت التقارير أن جميع الركاب السبعة وأفراد الطاقم السبعة بخير وبصحة جيدة.

تلقت غرفة الإنقاذ البحري نداء استغاثة حوالي الساعة 1.30:XNUMX، وكان القارب قد أُخلي بحلول ذلك الوقت، وفقًا لـ "إنتو ذا بلو". وأبلغت الغرفة خدمات الطوارئ البحرية والبرية الإقليمية للحضور إلى موقع الحادث.

بفضل الاستجابة السريعة والاحترافية لطاقمنا ومرشد الغوص، تم إجلاء جميع الضيوف بأمان في غضون 16 دقيقة، مع جوازات سفرهم ومتعلقاتهم الأساسية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إنتو ذا بلو". "نُقل الضيوف على الفور إلى اليابسة برفقة مرشدهم.

"بعد إخلاء الضيوف بنجاح، تم أيضًا إخلاء أفراد طاقمنا بأمان بعد تأمين أغراض ومعدات شخصية إضافية."

وصلت خدمات الطوارئ بين الساعة 2.30 و3 صباحًا لدعم العملية و"ضمان نقل سلس للجميع إلى فندق قريب للراحة والسلامة".

القدرة على استيعاب 16 شخصًا

"تم بناؤه بواسطة غواصين للغواصين" في عام 2003 وتم تجديده في عام 2019، يبلغ طوله 32 مترًا فايربيرد كانت تتسع لما يصل إلى 16 ضيفًا في ثماني كبائن. حملت سفينتين من طراز زودياك، بالإضافة إلى قاربي نجاة يتسعان لـ 25 شخصًا.

كما تعمل سفينة Into The Blue، التي تم تغيير علامتها التجارية فقط في شهر فبراير من شركة Deep Blue Cruises، فايربيردسفينة شقيقة ثندربيرد و 50 متر كاتانا.

فايربيرد نُقل النزلاء إلى فنادق بالغردقة انتظارًا لمغادرتهم إلى بلدانهم. ووفقًا للغرفة، كان أربعة من النزلاء ألمانًا، وسويسريًا واحدًا، وغواصان مصريان.

وذكرت منظمة Into The Blue أنها كانت تعمل مع السلطات لإنقاذ كل ما يمكن استعادته من فايربيردوأضافت الشركة: "نشكر السلطات وفريقنا المتفاني على تعاملهم الاستثنائي مع الموقف، ونظل ملتزمين بسلامة ورفاهية جميع الذين يبحرون معنا".

وتعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة من كوارث قوارب الغوص في البحر الأحمر، والتي دفعت إلى دعوات إلى الجهات التنظيمية الإقليمية لتشديد تطبيق تدابير السلامة الخاصة بالقوارب السياحية - بما في ذلك من المملكة المتحدة نفسها. فرع التحقيق في الحوادث البحرية. وقد أصدرت خاصتها نشرة السلامة للسياح البريطانيين الذين يستخدمون سفن البحر الأحمر.

وتقول CDWS أن سبب فايربيرد ويجري الآن التحقيق في الحادث من قبل وزارة السياحة وغيرها من السلطات، على الرغم من أن نتائج واستنتاجات العديد من التحقيقات المماثلة التي يتم الإعلان عنها في منطقة البحر الأحمر نادراً ما يتم الإعلان عنها.

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