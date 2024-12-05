غرامة قياسية على شركة تركت مراهقًا بمفرده في الغطسة الأولى

أدى وفاة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا في أول رحلة غوص له إلى فرض أكبر غرامة في مكان العمل في تاريخ ولاية مينيسوتا الأمريكية - بلغت قيمتها أكثر من 730,000 ألف دولار أمريكي (576,000 ألف جنيه إسترليني).

توفي جو أندرسون في 21 مايو أثناء الغوص لتنظيف الأعشاب البحرية من بحيرة لافون، وهي بحيرة لصيد الأسماك في آبل فالي، لصالح شركة Your Lake Aquatic Plant Management، وهي شركة من كولومبيا هايتس. تم الإبلاغ عن الحادث المميت on ديفرنت في يونيو حزيران.

كان أندرسون، وهو طالب في جامعة بيثيل ويخطط لدراسة إدارة الأعمال في ولاية أريزونا في وقت لاحق من العام، يعمل خلال إجازته الصيفية إلى جانب خمسة موظفين آخرين في شركة Your Lake.

لاك لافون (ديف شافهاوزن / جوجل)

تم إرساله لإزالة الأعشاب الضارة والقمامة الأخرى على أعماق تتراوح بين 3 و 5 أمتار، ولكن عندما ظهر الغواصون الآخرون أدركوا أن فقاعات العادم الخاصة به لا يمكن رؤيتها وذهبوا لمعرفة ما حدث، وفقًا لتقرير تحقيق أجرته إدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية مينيسوتا (OSHA).

تم العثور على أندرسون وقد خرج جهاز تنظيم درجة الحرارة من فمه، وهو ملقى على قاع البحيرة فاقدًا للوعي. تم نقله إلى المستشفى وهو يعاني مما بدا أنه انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم وتم إنعاشه، لكنه توفي في المستشفى بعد ثلاثة أيام.

اتضح أن أندرسون لم يسبق له الغوص باستخدام معدات الغوص من قبل. ووفقًا لإدارة السلامة والصحة المهنية، فقد تلقى تدريبًا لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط من موظف آخر لم يكن حاصلًا على شهادة الغوص.

وخلص تحقيق إدارة السلامة والصحة المهنية إلى أن موظفي شركة يور ليك يفتقرون إلى الخبرة أو التدريب المناسبين لأداء عملهم بأمان، ولم يتلقوا تدريبًا على إجراءات الاستجابة للطوارئ مثل الإنعاش القلبي الرئوي أو غير ذلك من الإسعافات الأولية. ولم يكن لدى الشركة دليل للممارسات الآمنة، ولم يكن هناك مشرف على عمليات الغوص في متناول اليد عندما وقع الحادث.

وقد تم الآن استشهاد Your Lake من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بسبب خمسة انتهاكات "متعمدة" لمعايير سلامة الغوص التجاري، وهي فئة محفوظة للحالات التي يُزعم فيها أن الشركة تدرك أن الظروف الخطرة سائدة ولكنها لا تبذل أي جهود معقولة للقضاء عليها.

جو أندرسون

ثلاث من المخالفات كانت قيمتها القصوى 161,323 دولار، والمخالفتان الأخريان كانت قيمتها 123,200 دولار لكل منهما. وتطعن الشركة في الاستدعاءات.

ولا يزال مكتب عمدة مقاطعة داكوتا يجري تحقيقًا جنائيًا بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمقاطعة.

وفقًا مينيسوتا ستار تريبيونكان أندرسون ثاني عامل في مينيسوتا يموت خلال عامين أثناء ممارسة الغوص لإزالة الأعشاب البحرية. غرق موظف في شركة تسمى Dive Guys of Wayzata في يونيو 2022 أثناء عمله في بحيرة مينيتونكا وحصلت الشركة على خمس مخالفات، اثنتان منها بسبب انتهاكات متعمدة، على الرغم من تخفيض الغرامة الإجمالية البالغة 180,850 دولارًا عند الاستئناف.

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