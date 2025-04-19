غواص محترف سريع البديهة ينقذ طيارًا من حريق

تم الإشادة بمدرب الغوص الأسترالي باعتباره بطلاً بعد إنقاذ طيار طائرة جيروسكوبية تحطمت في جزيرة فريزر، يعرف أيضا باسم كجاري، في كوينزلاند.

طائرات الجيروسكوب هي طائرات صغيرة تستخدم دوارًا غير مزوَّد بمحرك للرفع ومروحة خلفية للدفع الأمامي. وقع الحادث في أجواء هادئة حوالي منتصف نهار أمس (18 أبريل).

مارك ديفيز، مالك ومدرب في غوصات الكارما، شاهد طائرة الجيروسكوب تحلق على ارتفاع منخفض فوق رأسه وضربت الشاطئ على بعد حوالي 50 مترًا فقط من موقعه في مون بوينت على الساحل الغربي للجزيرة.

كان يعمل عاملًا على سطح السفينة مع مجموعة تضم أكثر من 40 سائحًا لمشاهدة الحيتان على متن سفينة تابعة لشركة رحلات الحيتان. كان الطاقم والضيوف يستعدون للعودة إلى السفينة للمغادرة عندما هبطت الطائرة الجيروسكوبية، وكادت أن تصطدم بهم.

المستجيب السريع مارك ديفيز

قال ديفيز إن صوت طائرة الجيروسكوب بدا وكأنه يوحي بنفاد وقودها. ارتطمت مرة واحدة بالرمال قبل أن تستقر وتشتعل فيها النيران. هرع ديفيز لمساعدة الطيار الذي سقط من الطائرة عند الاصطدام.

وتمكن الغواص من سحب الضحية، الذي ورد أنه رجل في أواخر الخمسينيات من عمره، بعيدًا عن الحطام على الرغم من تصاعد النيران والدخان فوقهم.

في تلك اللحظة، بدا الطيار فاقدًا للوعي، لكن ديفيز تأكد من أنه يتنفس، ثم استعاد وعيه وبدأ يتكلم عند وصول خدمات الطوارئ. ظن ديفيز أن هبوطه على الرمال الناعمة ربما أنقذ حياته.

المشهد على الشاطئ (LifeFlight)

بينما كان ديفيز يعتني بالطيار، استخدم طاقم القارب مطفأة حريق لإخماد الحريق. رحلة الحياة عالج طاقم الإسعاف الجوي ومسعفو خدمة إسعاف كوينزلاند الطيار من إصابات في العمود الفقري والصدر والأطراف. نُقل جواً إلى مستشفى في بريسبان وحالته مستقرة.

يمارس ديفيز رياضة الغوص في مختلف أنحاء العالم منذ عام 2011 وهو مدرب معتمد من PADI IDC، ويعكس شغفه الأحدث مدرب غوص حر.

"تحية كبيرة لمساعدنا مارك من شركة Karma Dives، الذي لم يتردد في تقديم المساعدة" رحلات بحرية على متن سفينة "ويلسونج" ريبيكا جرينشيلدز، المالكة: "إنه بطل، فالنتيجة كانت لتكون أسوأ بكثير لو لم يكن حاضرًا لمساعدته!"

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