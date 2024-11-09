دعامة تقتل تلميذة في رحلة إلى سمكة قرش الحوت

توفيت طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا من سنغافورة كانت تزور جزر المالديف للمشاركة في مشروع بحثي حول أسماك القرش الحوتية مع مدرستها بعد أن ضربتها مروحة قارب. كانت هي ومجموعتها قد دخلوا البحر للتو باستخدام أنابيب الغطس.

كانت جينا تشان في رحلة مع مدرستها، مؤسسة سانت جوزيف الدولية (SJI)، وكانت مسافرة برفقة أفراد عائلتها مع فريق بقيادة مدير المدرسة.

وقالت الشرطة أمس (8 نوفمبر/تشرين الثاني) إن الحادث وقع بالقرب من جزيرة ديجورا في جنوب أري أتول، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة مالي. وتم نقل جينا إلى مركز ديجورا الصحي ولكن تم إعلان وفاتها لدى وصولها. ولم تتوفر أي تفاصيل عن الحادث، وتجري الشرطة الآن تحقيقا.

يمكن رؤية أسماك قرش الحوت على مدار العام في الجزيرة المرجانية، كما قام طلاب معهد سان جوان للغوص بزيارة جزر المالديف في نوفمبر الماضي لممارسة "الغطس في أعماق البحار والتعلم". الدروس"كانت الرحلة جزءًا من جائزة الإنجاز الوطني للشباب (جائزة دوق إدنبرة في المملكة المتحدة)، وهي إلزامية للطلاب من الصف التاسع في المدرسة.

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