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تعليق عمل مستشار في مجال الماريجوانا بعد وفاة غواص في مالطا

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كريستوف بياليكي، الذي توفي في مالطا (مستكشفو الغوص)
مؤسس النادي كرزيستوف بياليكي (مستكشفو الغوص)

توفي غواصان بولنديان يعملان في المملكة المتحدة في مالطا بعد حادث غوص بين حطام سفينة في 6 يوليو/تموز - والآن أصبحت ظروف وفاة أحدهما، كريستوف بياليكي، موضع تساؤل مع إيقاف مستشار الغوص وطب الضغط العالي في مستشفى ماتر داي عن العمل.

كان بياليكي، 48 عامًا، مؤسس شركة مقرها لندن مستكشفو الغوص، أكبر نادي غوص للمغتربين البولنديين في المملكة المتحدة، وكان يحاول مساعدة أحد أعضائه، دومينيك دوباج البالغ من العمر 45 عامًا، والذي واجه صعوبات أثناء الغوص على عمق 65 مترًا. البولينيزية قبالة أقصى نقطة في شرق مالطا. 

كان على الرجلين بعد ذلك القيام بصعود سريع وتفويت نقاط التوقف الآمنة في حادثة مميتة الذي تم الإبلاغ عنه لاحقًا ديفرنت.

وأفادت التقارير الآن أن الاستشاري الذي لم يكشف عن اسمه قرر العودة إلى منزله من وحدة العلاج بالضغط العالي في المستشفى، ولم يترك سوى متدرب مبتدئ لمراقبة تعافي بياليكي. 

الادعاء يحمله تايمز أوف مالطاوذكرت صحيفة "مالطا تايمز" أن وزارة الصحة في مالطا أكدت تعليق عمل المستشار في انتظار نتائج التحقيق القضائي في وفاة بياليكي.

واعي تماما ومتيقظ

تم انتشال الغواصين المنكوبين من قاربهم المستأجر بواسطة سفينة إنقاذ تابعة للقوات المسلحة المالطية، وتم نقلهما إلى الشاطئ بواسطة سيارة إسعاف إلى ماتر دي بالقرب من العاصمة فاليتا. توفي دوباج هناك بعد وقت قصير من وصوله. 

ويقال إن بياليكي كان يعاني من مرض تخفيف الضغط، لكنه كان "في كامل وعيه ويقظة" عند دخول الغرفة لتلقي العلاج، لدرجة أنه قيل إنه أعطى إشارة إبهام إلى أعلى لموظف زائر في مركز الغوص بعد ظهر ذلك اليوم.

وكان من المعتقد أنه يستجيب بشكل جيد للعلاج وأنه في طريقه إلى التعافي، ولكن في الساعة 7.10 من مساء ذلك اليوم أُعلن عن وفاته فجأة.

ويقال إن وفاة بياليكي هي الأولى التي تنطوي على غواص بكامل وعيه في وحدة الضغط العالي منذ عام 1985 - وقد حدثت هذه الحادثة منذ فترة طويلة بينما كانت مرافق الغرفة لا تزال قيد التطوير. 

جمعية مدارس الغوص الاحترافية في مالطا (PDSA) وقد ورد أنه دعا وزارة السياحة إلى إجراء تحقيق داخلي فيما حدث في الوحدة، في محاولة لطمأنة مجتمع الغوص على نطاق أوسع.

وفقًا تايمز أوف مالطا، يحمل مستشار الغوص والضغط العالي درجات علمية في طب الغوص من جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، ويعمل كشاهد خبير في حوادث الغوص.


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
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03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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