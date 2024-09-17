تعليق عمل مستشار في مجال الماريجوانا بعد وفاة غواص في مالطا

توفي غواصان بولنديان يعملان في المملكة المتحدة في مالطا بعد حادث غوص بين حطام سفينة في 6 يوليو/تموز - والآن أصبحت ظروف وفاة أحدهما، كريستوف بياليكي، موضع تساؤل مع إيقاف مستشار الغوص وطب الضغط العالي في مستشفى ماتر داي عن العمل.

كان بياليكي، 48 عامًا، مؤسس شركة مقرها لندن مستكشفو الغوص، أكبر نادي غوص للمغتربين البولنديين في المملكة المتحدة، وكان يحاول مساعدة أحد أعضائه، دومينيك دوباج البالغ من العمر 45 عامًا، والذي واجه صعوبات أثناء الغوص على عمق 65 مترًا. البولينيزية قبالة أقصى نقطة في شرق مالطا.

كان على الرجلين بعد ذلك القيام بصعود سريع وتفويت نقاط التوقف الآمنة في حادثة مميتة الذي تم الإبلاغ عنه لاحقًا ديفرنت.

وأفادت التقارير الآن أن الاستشاري الذي لم يكشف عن اسمه قرر العودة إلى منزله من وحدة العلاج بالضغط العالي في المستشفى، ولم يترك سوى متدرب مبتدئ لمراقبة تعافي بياليكي.

الادعاء يحمله تايمز أوف مالطاوذكرت صحيفة "مالطا تايمز" أن وزارة الصحة في مالطا أكدت تعليق عمل المستشار في انتظار نتائج التحقيق القضائي في وفاة بياليكي.

واعي تماما ومتيقظ

تم انتشال الغواصين المنكوبين من قاربهم المستأجر بواسطة سفينة إنقاذ تابعة للقوات المسلحة المالطية، وتم نقلهما إلى الشاطئ بواسطة سيارة إسعاف إلى ماتر دي بالقرب من العاصمة فاليتا. توفي دوباج هناك بعد وقت قصير من وصوله.

ويقال إن بياليكي كان يعاني من مرض تخفيف الضغط، لكنه كان "في كامل وعيه ويقظة" عند دخول الغرفة لتلقي العلاج، لدرجة أنه قيل إنه أعطى إشارة إبهام إلى أعلى لموظف زائر في مركز الغوص بعد ظهر ذلك اليوم.

وكان من المعتقد أنه يستجيب بشكل جيد للعلاج وأنه في طريقه إلى التعافي، ولكن في الساعة 7.10 من مساء ذلك اليوم أُعلن عن وفاته فجأة.

ويقال إن وفاة بياليكي هي الأولى التي تنطوي على غواص بكامل وعيه في وحدة الضغط العالي منذ عام 1985 - وقد حدثت هذه الحادثة منذ فترة طويلة بينما كانت مرافق الغرفة لا تزال قيد التطوير.

جمعية مدارس الغوص الاحترافية في مالطا (PDSA) وقد ورد أنه دعا وزارة السياحة إلى إجراء تحقيق داخلي فيما حدث في الوحدة، في محاولة لطمأنة مجتمع الغوص على نطاق أوسع.

وفقًا تايمز أوف مالطا، يحمل مستشار الغوص والضغط العالي درجات علمية في طب الغوص من جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، ويعمل كشاهد خبير في حوادث الغوص.



أيضا على ديفرنيت: يموت اثنان من البولنديين بعد غوص مالطا, جاء فريق DIVE-PRO البريطاني للإنقاذ في مالطا, وفاة غواص، وإنقاذ 17 شخصًا في موقع الغوص على شاطئ ويندي مالطا