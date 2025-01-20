عيادة الغوص في بول ستغلق أبوابها قريبًا

يواجه الغواصون في أحد أكثر مواقع الغوص ازدحامًا في المملكة المتحدة خسارة منشأة طوارئ أخرى حيث أعلنت عيادة الغواصين، التي قدمت خدمات الضغط العالي في منطقة بول في دورست لأكثر من 30 عامًا، أنها ستغلق بشكل دائم في نهاية يناير.

وتقول عيادة الغوص إن قرار إغلاق وحدة الغوص والطب عالي الضغط تم اتخاذه مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية على أساس "متفق عليه من الطرفين"، وذلك لأن "التقاء العديد من العوامل التجارية والتعاقدية والتشغيلية التي لا يمكن تلبيتها في نطاق عقد هيئة الخدمات الصحية الوطنية" جعل الأمر لم تعد قابلة للتطبيق لتشغيل مرافق إعادة الضغط في بول.

تشير عيادة الغواصين بدأت في عام 1992 في خدمة منطقة القناة الإنجليزية المركزية، وتقدم منذ ذلك الحين خدمات إعادة الضغط الطارئة على مدار الساعة.

وعبرت العيادة عن شكرها لأعضاء فريقها المخلصين والمجتهدين وذوي الخبرة الاستثنائية، فضلاً عن خدمات الطوارئ والبحث والإنقاذ البحري ومنظمات الدعم الطبي الذين عملوا جميعًا عن كثب معنا لإنقاذ العديد من الأرواح على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وسيكون لدى العديد من الغواصين الأفراد أيضًا سبب ليكونوا ممتنين لوجود هذه المنشأة.

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