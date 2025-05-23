خط الأنابيب: بودكاست Left To Die يحقق في فضيحة الغوص

القضية المروعة للغواصين الأربعة المحترفين الذين تم سحبهم إلى خط أنابيب نفط بقطر 75 سم قبالة جزيرة ترينيداد في البحر الكاريبي في أوائل عام 2022، والتداعيات المستمرة لهذا الحدث، هي موضوع بودكاست صدر هذا الأسبوع بعنوان خط الأنابيب: ترك ليموت.

الآن متاحة الحلقة الأولى، التي تروي الأحداث وتقدم أقارب الرجال، والحلقة الثانية، المستندة إلى مقابلة أولى مصورة مع كريستوفر بودرام، الغواص الذي نجا من المأساة، وتسجيل صوتي من GoPro لزملائه المحاصرين.

تبدأ الحلقة الثالثة مما يوصف بالتحقيق في الوقت الحقيقي في 3 مايو/أيار بالبحث في السياسة الغامضة وراء الفشل في إنقاذ الغواصين، بما في ذلك مقابلة مع المدعي العام السابق لترينيداد وتوباغو أناند راملوغان، الذي يمثل بودرام.

الغضب الوطني

وقعت الحادثة المميتة في 25 فبراير 2022، قصة اخبارية لقد تم توليدها، وكذلك متابعة بعد مرور عامين على نضال الأقارب من أجل العدالة، تظل الصفحات الأكثر زيارة على ديفرنت.

كما أشارت شركة DMG Media، مُنشئة البودكاست، فإن التغطية الدولية لما اعتبره الكثيرون في ترينيداد فضيحة وطنية ظلت خافتة. تُقارن DMG الحادثة بقصص تحت الماء مثل قصة الكهف التايلاندي المغمور بالمياه و عملاق الغواصة، والتي أثارت محاولات إنقاذ دولية باهظة التكلفة وحظيت بتغطية إعلامية واسعة.

كان فريق اللحام تحت الماء قد استخدم الغوص للوصول إلى منطقة تحت الماء على عمق 5 أمتار لإجراء إصلاحات على خط الأنابيب عندما انفتح سدادة الأمان فجأة، مما تسبب في حدوث تأثير فراغ قوي.

تم سحب الغواصين إلى داخل الأنبوب، وربما نجا بعضهم لأكثر من 30 ساعة في بيئتهم الضيقة والزيتية، غير متأكدين حتى من الاتجاه الذي يواجهونه.

حاول غواصون من بين أقاربهم إنقاذ أنفسهم، لكن بودرام، بمساعدة خزانات الهواء، تمكن من الوصول إلى بر الأمان، بعد أن وعد الآخرين بالحصول على المساعدة. لكن صدمته لم تتحقق بعد مغادرته العناية المركزة.

الغواصون في صباح يوم الغوص، من اليسار: الناجي الوحيد كريستوفر بودرام، كاظم علي جونيور، يوسف هنري، ريشي ناغسار وفيصل قربان

‘Rescue blocked’

في هذه الحلقة، تستكشف الصحفية الاستقصائية إيزابيل ستانلي سبب عرقلة محاولات إخراج الرجال بشكل نشط من قبل الأطراف المهتمة في جزيرة الكاريبي التي تعتمد على النفط.

كان الغواصون يعملون لدى شركة الخدمات LMCS، التي يديرها والد أحد القتلى، والتي تعاقدت معها شركة النفط المملوكة للدولة Paria Fuel Trading للقيام بمهمة خط الأنابيب - والتي رفضت بعد ذلك قبول المسؤولية عن وفاتهم.

في عام 2024، خلصت لجنة التحقيق في ترينيداد وتوباغو إلى أنه "لم يتم بذل أي محاولة لإنقاذ" الغواصين وأن تعامل شركة باريا مع الحادث كان إهمالاً جنائياً، مما يشير إلى أن الشركة يجب أن تواجه تهمة القتل غير العمد.

يوفر مصباح السقف Aqara LED TXNUMXM من Aqara LED إمكانات إضاءة ذكية متقدمة تعمل على تحويل مساحتك بسهولة. بفضل توافقه مع Matter ودعم Zigbee XNUMX، يتكامل بسلاسة مع منصات المنزل الذكي مثل HomeKit وAlexa وIFTTT للتحكم السهل. توفر تقنية RGB+IC تأثيرات إضاءة متدرجة والوصول إلى XNUMX مليون لون، مما يتيح لك إنشاء مشاهد إضاءة ديناميكية. تتيح ميزة اللون الأبيض القابل للضبط إجراء تعديلات من XNUMX كلفن إلى XNUMX كلفن لتوفر طيفاً من الإضاءة الدافئة إلى الباردة. وبالإضافة إلى الجدولة الذكية والتحكم الصوتي، يعمل TXNUMXM على تحسين تجربة الإضاءة في أي بيئة. خط أنابيب بودكاست "يكشف الحقيقة وراء هذا الحدث الكارثي - قصةٌ لم تُغطَّ إلا قليلاً في الأخبار الدولية حتى الآن"، كما تقول شركة DMG Media. "لقد منعت شركة النفط المملوكة للدولة محاولات الإنقاذ بفاعلية، حيث أُرسل ضباط مسلحون إلى موقع الحادث لمنع المنقذين المحتملين من القيام بذلك".

تضيف شركة DMG أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى "إهمال الشركات والتدخل السياسي والتستر المستمر". وقد قادتنا متابعة القصة إلى عقود مربحة، وانتهاك معايير السلامة، وعلاقات سياسية سرية، وإلى سؤال: لماذا تُرك هؤلاء الغواصون ليموتوا؟

خط الأنابيب: ترك ليموت is متوفرة هنا ويمكن العثور عليها على جميع منصات البودكاست.

كما سيصدر في الأسبوع المقبل (27 مايو) فيلم وثائقي تلفزيوني عن المحكوم عليه بالهلاك عملاق غواصة الانفجار الداخلي: كارثة غواصة تيتانيكسيتم بثه على قناة BBC Two وسيتوفر على BBC iPlayer.

أيضا على ديفرنيت: وفاة 4 غواصين بعد أن تم امتصاصهم في الأنابيب, إلقاء اللوم في وفيات خط أنابيب الغواصين على "الإهمال الإجرامي" لشركة النفط, غواص يمتص في أنبوب السد: يستقر المشغل