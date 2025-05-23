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خط الأنابيب: بودكاست Left To Die يحقق في فضيحة الغوص

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(دي إم جي ميديا)
(دي إم جي ميديا)

القضية المروعة للغواصين الأربعة المحترفين الذين تم سحبهم إلى خط أنابيب نفط بقطر 75 سم قبالة جزيرة ترينيداد في البحر الكاريبي في أوائل عام 2022، والتداعيات المستمرة لهذا الحدث، هي موضوع بودكاست صدر هذا الأسبوع بعنوان خط الأنابيب: ترك ليموت.

الآن متاحة الحلقة الأولى، التي تروي الأحداث وتقدم أقارب الرجال، والحلقة الثانية، المستندة إلى مقابلة أولى مصورة مع كريستوفر بودرام، الغواص الذي نجا من المأساة، وتسجيل صوتي من GoPro لزملائه المحاصرين. 

تبدأ الحلقة الثالثة مما يوصف بالتحقيق في الوقت الحقيقي في 3 مايو/أيار بالبحث في السياسة الغامضة وراء الفشل في إنقاذ الغواصين، بما في ذلك مقابلة مع المدعي العام السابق لترينيداد وتوباغو أناند راملوغان، الذي يمثل بودرام.

الغضب الوطني

وقعت الحادثة المميتة في 25 فبراير 2022، قصة اخبارية لقد تم توليدها، وكذلك متابعة بعد مرور عامين على نضال الأقارب من أجل العدالة، تظل الصفحات الأكثر زيارة على ديفرنت.

كما أشارت شركة DMG Media، مُنشئة البودكاست، فإن التغطية الدولية لما اعتبره الكثيرون في ترينيداد فضيحة وطنية ظلت خافتة. تُقارن DMG الحادثة بقصص تحت الماء مثل قصة الكهف التايلاندي المغمور بالمياه و عملاق الغواصة، والتي أثارت محاولات إنقاذ دولية باهظة التكلفة وحظيت بتغطية إعلامية واسعة.

كان فريق اللحام تحت الماء قد استخدم الغوص للوصول إلى منطقة تحت الماء على عمق 5 أمتار لإجراء إصلاحات على خط الأنابيب عندما انفتح سدادة الأمان فجأة، مما تسبب في حدوث تأثير فراغ قوي.

تم سحب الغواصين إلى داخل الأنبوب، وربما نجا بعضهم لأكثر من 30 ساعة في بيئتهم الضيقة والزيتية، غير متأكدين حتى من الاتجاه الذي يواجهونه.

حاول غواصون من بين أقاربهم إنقاذ أنفسهم، لكن بودرام، بمساعدة خزانات الهواء، تمكن من الوصول إلى بر الأمان، بعد أن وعد الآخرين بالحصول على المساعدة. لكن صدمته لم تتحقق بعد مغادرته العناية المركزة. 

من اليسار: كريستوفر بودرام، كاظم علي جونيور، يوسف هنري، ريشي ناجاسار وفيصل قربان. بودرام فقط هو الذي سينجو من غوص خط الأنابيب في وقت لاحق من نفس اليوم
الغواصون في صباح يوم الغوص، من اليسار: الناجي الوحيد كريستوفر بودرام، كاظم علي جونيور، يوسف هنري، ريشي ناغسار وفيصل قربان

‘Rescue blocked’

في هذه الحلقة، تستكشف الصحفية الاستقصائية إيزابيل ستانلي سبب عرقلة محاولات إخراج الرجال بشكل نشط من قبل الأطراف المهتمة في جزيرة الكاريبي التي تعتمد على النفط.

كان الغواصون يعملون لدى شركة الخدمات LMCS، التي يديرها والد أحد القتلى، والتي تعاقدت معها شركة النفط المملوكة للدولة Paria Fuel Trading للقيام بمهمة خط الأنابيب - والتي رفضت بعد ذلك قبول المسؤولية عن وفاتهم.

في عام 2024، خلصت لجنة التحقيق في ترينيداد وتوباغو إلى أنه "لم يتم بذل أي محاولة لإنقاذ" الغواصين وأن تعامل شركة باريا مع الحادث كان إهمالاً جنائياً، مما يشير إلى أن الشركة يجب أن تواجه تهمة القتل غير العمد. 

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تضيف شركة DMG أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى "إهمال الشركات والتدخل السياسي والتستر المستمر". وقد قادتنا متابعة القصة إلى عقود مربحة، وانتهاك معايير السلامة، وعلاقات سياسية سرية، وإلى سؤال: لماذا تُرك هؤلاء الغواصون ليموتوا؟

خط الأنابيب: ترك ليموت is متوفرة هنا ويمكن العثور عليها على جميع منصات البودكاست.

كما سيصدر في الأسبوع المقبل (27 مايو) فيلم وثائقي تلفزيوني عن المحكوم عليه بالهلاك عملاق غواصة الانفجار الداخلي: كارثة غواصة تيتانيكسيتم بثه على قناة BBC Two وسيتوفر على BBC iPlayer.

أيضا على ديفرنيت: وفاة 4 غواصين بعد أن تم امتصاصهم في الأنابيب, إلقاء اللوم في وفيات خط أنابيب الغواصين على "الإهمال الإجرامي" لشركة النفط, غواص يمتص في أنبوب السد: يستقر المشغل

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@jaketarren #askmark أهلاً! كنت أتعلم عن الغوص الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الخزانات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد لمعدات الغوص الجانبي بالقرب مني. هل يمكنك توضيح كيفية تجهيز خزانات الغوص الجانبي وخزانات الديكور/المنصة من فضلك؟ تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تسويقية هامة للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم 1% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX

@جاكتارين
#askmark أهلاً! كنت أتعلم عن التركيب الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الدبابات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني.

هل يمكنك إظهار كيفية تجهيز الخزانات الجانبية وخزانات الديكور / المرحلة من فضلك؟

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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

@martink72 #askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي أو العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه الأجهزة موجهًا للأسفل ويحجب الضوء. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشركاء التابعين للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم 1% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX

@martink72
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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