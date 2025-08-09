غواصو البحرية الفلبينية يموتون أثناء أخذ استراحة

توفي اثنان من أفراد البحرية الفلبينية أثناء غوص ترفيهي في بحر سيليبس على بعد حوالي 2 كيلومتر من برانغاي ميندوبوك، سارانجاني في 4 أغسطس، مما دفع الخدمة إلى بدء تحقيق.

وذكرت التقارير أن الغواصين ذوي الخبرة، وهما رجلان يبلغان من العمر 48 و50 عاما، ذهبا للغوص خارج أوقات عملهما مع شخصين آخرين، لكنهما اختفيا لأكثر من ساعة قبل أن يتم العثور عليهما عائمين فاقدين للوعي على السطح.

أُعلنت وفاتهم لاحقًا لدى وصولهم إلى مستشفى سارانغاني الإقليمي في مايتوم، وفقًا لبيان صادر عن البحرية. ولم تُقدم السلطات أي تفاصيل حتى الآن حول ملابسات الحادث.

سارانجاني هي مقاطعة تقع في أقصى جنوب الفلبين على جزيرة مينداناو، والتي نادرًا ما يزورها الغواصون الأجانب.

وأكد المتحدث باسم البحرية الكابتن جون بيرسي ألكوس أن أحد الغواصين كان في استراحة "راحة وترفيه" من أجل الصحة العقلية والآخر كان في غياب مسموح به.

قال إنه سيتم حجب أسمائهم ريثما يستكمل التحقيق. وأضاف: "نقدم كامل الدعم لعائلات الضحايا... وفوق كل ذلك، نُقدّر ونُكرّم خدمة وتفاني بحارتنا الذين سقطوا".

ال البحرية الفلبينية وقال إنه بالإضافة إلى التحقيق في الحادث، فقد قام بمراجعة بروتوكولات الغوص لتحديد أي تحسينات مطلوبة لإجراءات الغوص الترفيهي والتشغيلي.

غواصان روسيان توفي في الفلبين بعد أن جرفتها التيارات القوية في وقت سابق من هذا العام.