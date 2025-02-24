وفاة موسيقي أثناء الغوص: هل كان بسبب خلل في التسجيل أم بسبب مرض مرتبط بالكحول؟

ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في مايو/أيار المقبل، بعد الانتهاء من تحقيق موسع في وفاة منتج موسيقي بريطاني أثناء غوصه في أستراليا عام 2019.

ويقوم الطبيب الشرعي بدراسة الأدلة، بعد أن ركزت الأيام الأخيرة من جلسة الاستماع الأسبوع الماضي على العقبة الرئيسية المتمثلة في فقدان سجلات الخدمة الخاصة بمنظم الإيجار الذي يستخدمه الغواص.

توفي كارل بارهام، 37 عامًا، أثناء غوصه في خليج بايرون بالقرب من بريسبان في نيو ساوث ويلز. التحقيق في المملكة المتحدة في مارس 2020 وقد تم تأجيلها، كما ورد في ذلك الوقت. ديفرنتبعد أن سمع الطبيب الشرعي في سوفولك أن السلطات الأسترالية لا تزال تحقق في معدات الغوص التي كان بارهام يستخدمها، والظروف المحيطة بالحادث.

بدأت جلسة الاستماع التي كان من المفترض أن تستمر خمسة أيام في محكمة الطب الشرعي في سيدني في ديسمبر 2024 ولم تكتمل إلا الآن بعد تمديدها، مع التساؤل عما إذا كانت معدات الغوص المعيبة أو الحالات الصحية الأساسية المرتبطة بإدمان الكحول مسؤولة عن وفاة بارهام. تم الإبلاغ عن الإجراءات في وصي.

كان باريهام عازف جيتار سابقًا، ثم أصبح منتجًا ومهندس صوت للمغني وكاتب الأغاني الكندي دالاس جرين ومجموعته المدينة واللون. لقد كان يقيم في تورنتو لمدة 16 عامًا.

وكانوا قد وصلوا إلى أستراليا لحضور مهرجان بريسبان في وقت لاحق من الشهر، وتم حجز رحلة الغوص الترفيهية بالقارب لليوم التالي، 24 سبتمبر.

وقال نائب الطبيب الشرعي لولاية نيو ساوث ويلز ديفيد أونيل إن بارهام كان خارج الشكل البدني ومكتئبًا بشكل عام، على الرغم من أنه كان في حالة معنوية جيدة لدى وصوله.

حصل المنتج على تأهيل من PADI، وكان قد أجرى 21 غطسة في السابق، كما حضر دورة تنشيطية مع مركز الغوص PADI 5* Sundive Byron Bay في ذلك الصباح قبل التوجه إلى مسافة 2.5 كيلومتر قبالة الساحل للغوص في محمية Nguthungulli Julian Rocks الطبيعية.

كان يومًا هادئًا ومشمسًا. وقال سائق بارهام ومرشد الغوص يوكو إيناجاكي إنهما اكتشفا وجود كحول في أنفاسه، لكن الطبيب الشرعي أخبره أنه على الرغم من أنه ربما كان يعاني من صداع الكحول أو تأثر بفارق التوقيت، إلا أنه لم يتأثر سلبًا. وقيل إن شركة Sundive تطبق سياسة عدم تناول الكحول للغواصين.

الغطسة القاتلة

كان إيناغاكي في البداية يرشد اثنين من الأصدقاء، أحدهما كان باريهام ومدرب الغوص أندرو نيوينهوف.

وقال نيوينهوف إنه لم يلاحظ وجود أي كحول في أنفاس بارهام ولا يعتبره مخمورا وأفاد بأنه كان حريصا على فحص معداته، بما في ذلك منظم ضربات القلب.

عند الوصول إلى قاع البحر، نظر نيوينهوف إلى الأعلى ليرى إيناجاكي يساعد بارهام في حل مشكلات التوازن الواضحة. لذلك انتقل المدرب إلى موقع الحضانة مع الثنائي الآخر الذي كان يعلم أن إيناجاكي كان مع بارهام، وفي المرة التالية التي التفت فيها للتحقق، رأى الثنائي يصعد.

وأكد إيناغاكي أن بارهام أشارت إلى أنه يواجه صعوبة في تحقيق التعادل أثناء النزول ثم في التحكم في الطفو، ولكن بعد أن قدمت له المساعدة أشار إلى أنه بخير.

كانا متجهين إلى الحضانة، ولكن في المرة التالية التي رأت فيها إيناجاكي باريهام كان مستلقيًا على بعد أربعة أمتار على ظهره في قاع البحر، وكان مغطى جزئيًا بصخرة. سبحت نحوه ورأت أن منظمه كان خارج فمه.

حاول إيناجاكي دون جدوى إعادة المنظم إلى وضعه الطبيعي، وحرك بارهام إلى وضع مستقيم ليتمكن من الصعود في حالة الطوارئ. فشلت محاولات إنعاشه على السطح، وتم إعلان وفاته على شاطئ باس في منتصف النهار تقريبًا.

الممر، خليج بايرون (آندي هاي)

صيانة المنظم

وقال خبير غوص شاهد عيان للتحقيق إنه في حين كان الجميع بحاجة إلى معرفة من هو صديقهم، فإن النظام لم يفشل لأن إيناغاكي تولى هذا الدور فعليًا من نيوينهوف، ولم يكن هناك أي انفصال عن المجموعة.

سمع الطبيب الشرعي أن المرحلة الثانية من قارب Mares الذي استأجرته Bareham من Sundive كانت بها نتوءات ممزقة. ولم يكن من الواضح ما إذا كانت قد تعرضت للتلف قبل الغوص، على الرغم من أن Inagaki لا يعتقد ذلك. كان من الممكن أن يعض الغواص من خلالها إذا أصيب بنوبة.

ووجد غواص من الشرطة أن جهد التشقق على المنظم مرتفع بشكل غير عادي وقال إنه كان من الصعب بشكل كبير التنفس على أعماق تتجاوز 9 أمتار، مما يجعله غير آمن للغوص.

قام أحد فنيي الخدمة بتقييم جهد التشقق بما يقرب من ضعف الحد الأدنى الموصى به، ورفض اقتراح Sundive بأن هذا قد يكون ناجمًا لاحقًا عن الملح أو الرمل من الشاطئ.

وأشار سجل معدات Sundive الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من خمسة أشهر قبل الوفاة إلى أن المرحلة الثانية كانت تتسرب ولكن تم ضبطها يدويًا بواسطة ستيفاني رينجز، وهي موظفة في Sundive لم تكن فنية مؤهلة، بعد أن أكملت نصف الدورة المعتمدة من Mares فقط.

وأكدت رينجز أنها تلقت تدريبًا من قبل الفني المعتمد من شركة ساندايف توم هيوز، وأنه كان يشرف على أعمال الخدمة الخاصة بها في ذلك الوقت، على الرغم من أن هيوز، الذي يمثل الشركة، نفى تدريبها أو الإشراف على عملها.

وقالت رينجز إنها قامت بهذه العملية الروتينية على منظم ضغط بارهام حوالي 20 مرة من قبل، دون ظهور أي مشاكل.

كانت منظمات الضغط في شركة Mares تتطلب الصيانة كل 100 غطسة أو سنويًا، مع إجراء صيانة رئيسية كل 200 غطسة أو عامين. وكانت منظمات الضغط في شركة Sundive تخضع للصيانة مرة واحدة في العام، لكن الشركة رفضت الاقتراح القائل بأنه قد يتم استخدامها حتى 200 مرة خلال تلك الفترة باعتبارها "غير محتملة للغاية".

وأكد هيوز أن سجلات الصيانة الخاصة بشركة Sundive كانت غير دقيقة من حيث متى وكم مرة تم استخدام قطعة من المعدات.

بعد وقت قصير من وفاة بارهام، قدم ديفيد روبنسون، المدير المشارك لشركة Sundive، للشرطة صورة لصفحة واحدة من سجل خدمة المنظم. أظهرت الصورة أن Rings قام بضبط منظم بارهام في 2 مايو 2019.

ولكن شركة Sundive لم تتمكن من عرض السجل الكامل للمحكمة ولم يتم العثور عليه في مركز الغوص. وأراد محامي Rings معرفة سبب عدم تقديم أي دليل على أن المنظم لم يخضع للصيانة مرة أخرى منذ أوائل مايو.

ولم يقدم روبنسون أي تفسير عندما سأله الطبيب الشرعي عما إذا كان قد أخفى السجلات عن التحقيق.

آراء طبية

ورأى شهود عيان من الخبراء الطبيين أنه على الرغم من أن عمل التنفس ربما كان مرتفعًا على منظم الإيجار، إلا أنه كان من الممكن إدارته بالنسبة لمعظم الغواصين وكان بارهام قادرًا على الصعود إلى السطح لو كانت هذه هي مشكلته الوحيدة.

وقد تبين أن مستوى الكحول في دم الغواص يعادل مشروبين، ربما من الليلة السابقة.

واتفق الأطباء الثلاثة الذين قدموا الأدلة على أن إدمان بارهام للكحول والأمراض المرتبطة به جعلته عرضة لحدث طبي حدث أثناء غمره في الماء، لكن نظرياتهم بشأن السبب الفعلي للوفاة تراوحت بين الوذمة الرئوية الناجمة عن الغمر (IPO) إلى نوبة متلازمة انسحاب الكحول التي تؤدي إلى الغرق.

وقيل إن بارهام كان يعاني من مرض في الكبد ناجم عن الإفراط في الشرب، وربما كان يعاني أيضًا من اعتلال عضلة القلب أو مرض في عضلات القلب، مما جعله أكثر عرضة للغرق الداخلي. وكان هذا ليجعله يعاني من نقص الأكسجين ثم فقدان الوعي.

كان الغواص عاجزًا عن الحركة بشكل مفاجئ لدرجة أنه كان من المرجح أن يغرق بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة أو نوبة صرع، مما تسبب في إخراج منظم ضربات القلب أو فقدانه عن طريق الخطأ في حالة من الذعر.

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