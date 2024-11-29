إلغاء البحث المشترك بين عدة وكالات عن غواص سكابا

أوقف خفر السواحل عملية بحث مشتركة بين عدة وكالات للعثور على غواص اختفى في منطقة سكابا فلو، تاركا لشرطة اسكتلندا مواصلة تحقيقاتها الخاصة.

تم الإبلاغ عن اختفاء الغواص بعد الساعة 2.30 مساءً بقليل يوم 27 نوفمبر، وشاركت في عملية البحث المنسقة طائرتا هليكوبتر تابعتان لخفر السواحل وطائرة ثابتة الجناحين، مع نشر فرق الإنقاذ من كيركوول وهوي وسانت مارجريت وقوارب النجاة التابعة للمؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة من لونج هوب ثم ثورسو. تم إلغاء هذه العملية، التي أجريت في الظلام بشكل أساسي، في الساعة 3 صباحًا يوم أمس (28 نوفمبر).

مجلس جزر أوركني وقالت هيئة الموانئ البريطانية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن أسطولها من قاطرات القطر شارك أيضا في عمليات البحث حتى الساعات الأولى من الصباح. وقال أحد ممثلي الهيئة: "نظرا لأن عملية الغوص كانت تجري في منطقة هيئة الميناء، فسوف نجري تحقيقنا الخاص في هذا الحادث".

تشير سلطة الميناء يتولى قسم المجلس مسؤولية التشغيل الآمن والفعال لـ 29 ميناءً ورصيفًا عبر جزر أوركني.

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