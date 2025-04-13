حرائق جديدة في قوارب الغوص تجتاح تايلاند

اندلعت حرائق في محركي قارب غوص في الأيام الأخيرة المتتالية في جنوب تايلاند، على الرغم من تمكن إنقاذ جميع الركاب وأفراد الطاقم المتورطين.

وفي الحادث الأخير، اضطر 18 سائحًا ومسافرًا تايلانديًا وثمانية من أفراد الطاقم إلى اللجوء إلى قارب نجاة في بحر أندامان في الساعات الأولى من صباح أمس (12 أبريل).

السفينة، الفولاذ بطول 35 مترًا سباق الغوص الفئة E، أحضر غواصين إلى منتزه خاو لاك الوطني، وأرسى السفينة ليلًا استعدادًا لزيارة حطام جرافة تعدين القصدير التي يعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن العشرين. بونسونج والشعاب المرجانية المحيطة بها في اليوم التالي. يقع موقع الحطام على بُعد حوالي ٢٤ كيلومترًا من رصيف ثاب لامو في مقاطعة فانجنجا، شمال بوكيت.

في الساعة 3.30:XNUMX صباحًا، رُصدت كمية كبيرة من الدخان تتصاعد من غرفة محركات السفينة. ووفقًا للمشغل، قام الطاقم بإطفاء المولد الذي خلصوا إلى أنه مصدر الحريق.

لكن كان هناك الكثير من الدخان مما منعهم من السيطرة على الموقف، وتقرر إجلاء الضيوف والطاقم إلى قوارب النجاة وإبلاغ البحرية.

مكافحة الحرائق (مركز معلومات بوكيت)

قارب الغوص المحترق (مركز معلومات بوكيت)

سفينة سكنية قريبة، راجا من شركة سمايل دولفين للغوص، رافقوا الضيوف وطاقم السفينة، وأفادت التقارير أنهم سالمون. نُقلوا إلى رصيف ثاب لامو.

"سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة المتضررين وسنواصل ضمان المساءلة"، قال سباق الغوص في بيان عام، أُعلن عن فتح تحقيق رسمي.

ابطال محليون

في اليوم السابق (11 أبريل)، اندلع حريق في مؤخرة قارب تجاري أصغر، آور سوبيتي، عندما اشتعلت النيران في محركها.

كان القارب عائدًا من رحلة غطس في الشعاب المرجانية قبالة جزيرة كوه كود على الجانب الآخر من البلاد، في مقاطعة ترات الشرقية بخليج تايلاند. وكان على متنه عائلة تايلاندية مكونة من أربعة أفراد - طفلان ووالداهما - كانوا يقيمون في منتجع كوه كود كابانا.

وأصيب قائد القارب ماناوات بيالي البالغ من العمر 16 عاما بحروق كبيرة في ذراعيه ووجهه عندما انفجر المحرك بالقرب من المكان الذي كان يعمل فيه، لكن قيل إنه استمر في مساعدة الأسرة على النزول بأمان إلى الماء قبل محاولة إخماد الحريق.

أوور سوبيتي المشتعلة

في النهاية، اضطر هو والقبطان سوباوات روجانامول، البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، إلى التخلي عن محاولاتهما لاحتواء الحريق. قام قارب صيد عابر وفرق إسعاف بنقل العائلة، ونُقل أفراد الطاقم إلى المستشفى لتلقي العلاج من الحروق.

تم تنبيه خدمات الطوارئ حوالي الساعة 11.40 صباحًا، وعلق المسؤولون بأن الحريق يبدو أنه كان عرضيًا وأن محرك القارب يفي بمعايير السلامة المطلوبة.

وشكر مشغل القارب أنجكانا أبيبانسري رجال الإنقاذ على استجابتهم السريعة، ومن المتوقع أن يتعافى الطاقمان اللذان أشاد بهما السكان المحليون كأبطال لرد فعلهما بشكل كامل.

حادثة كو تاو

حريق على ديفيد جون (مكتب العلاقات العامة الإقليمي في سورات ثاني)

تأتي الحادثتان الأخيرتان بعد أقل من شهر من اختفاء الرحالة اللندنية ألكسندرا كلارك البالغة من العمر 26 عامًا عندما اصطدم قارب الغوص المستأجر بقارب آخر. ديفيد جون اشتعلت النيران وغرقت.

وكان كلارك واحدا من 22 سائحا وأفراد الطاقم على متن السفينة عندما اندلع الحريق في صباح يوم 16 مارس/آذار، على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة ساحل كوه تاو على الجانب الغربي من خليج تايلاند.

ويعتقد أنها كانت في المرحاض في المؤخرة بعد عودتها من الغوص في موقع South-west Pinnacle عندما بدأ الحريق في حوالي الساعة 10 صباحًا.

أفادت الشرطة أن خزان وقود القارب فاض أثناء إعادة تعبئته، واشتعل البخار بفعل شرارة عند تشغيل المحرك. انتشر الحريق بسرعة في غرفة المحرك، بينما قفز الغواصون وطاقم القارب في البحر. أنقذتهم طواقم قوارب خاصة تلقت بلاغًا بالطوارئ.

غرقت السفينة في النهاية، ووُجِّهت تهمة الإهمال إلى القبطان وعضو الطاقم الذي كان يملأ الخزان. وقع الحادث تم الإبلاغ عنه في ذلك الوقت on ديفرنت.

استراحة السباحة

وهذه ليست الحوادث الوحيدة التي شهدتها قوارب سياحية بسبب عطل في محركاتها في تايلاند خلال الشهر الماضي. فقد وقع انفجار وحريق في قارب نهاري بمحركين، يقع في بوكيت. ثانامارين 555 في 31 مارس/آذار، بينما كان الركاب يسبحون قبالة جزيرة ماي ثون الخاصة.

وكان القارب في طريقه إلى جزيرة كو في في وعلى متنه ثلاثة أفراد من الطاقم و33 سائحًا معظمهم من الروس ومرشدهم، وخلال استراحة السباحة قيل إن القبطان اكتشف عطلًا في المحرك.

كان قد أمر بقارب بديل لمواصلة الرحلة عندما وقع الانفجار. أصيب هو ومهندس وأحد أفراد الطاقم، بينما أصيب ثلاثة سياح ومرشدهم بشظايا متطايرة. أخمد قارب دورية الميناء الحريق في النهاية، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى.

وبحسب الصحافة المحلية، أصبحت بوكيت على وجه الخصوص مرتبطة بحوادث القوارب السياحية، مما دفع السلطات هناك إلى تكثيف برنامج عمليات التفتيش العشوائية في عام 2024.

وفقًا تايلاند إكزامينر ويشهد شهر أبريل، الذي تحتفل فيه البلاد بمهرجان المياه المزدحم بمناسبة رأس السنة الجديدة (سونجكران)، بانتظام زيادة في حوادث الطرق والقوارب بنسبة تصل إلى 50%.

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