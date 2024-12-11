العثور على جثة غواص مفقود على شاطئ كورنيش

عُثر على جثة غواص اختفى قبالة سواحل كورنوال في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول على شاطئ يبعد نحو 22 كيلومتراً عن آخر موقع معروف له. وقد تم التعرف على الرجل على أنه أندرو ماكنيت، الذي وصف بأنه غواص ومعلم مؤهل تأهيلاً عالياً.

كان ماكنيت، 76 عامًا، من سانت أوستيل، يغوص شرق رأس سانت أنتوني بالقرب من فالماوث عندما ورد أنه لم يكن لديه عاد إلى قارب الغوص بعد منتصف النهار مباشرة، كما ورد في ديفرنت.

فشلت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في تحديد مكان الغواص الذي لم يتم التعرف على هويته حينها، ولكن في 8 ديسمبر/كانون الأول تم العثور على جثته على شاطئ بورثولاند.

صرحت عائلة ماكنيت قائلة: "كان آندي غواصًا ومعلم غوص مؤهلًا للغاية وكان موته بمثابة صدمة كبيرة لكل من عرفه". "لقد كان زوجًا وأبًا وجدًا محبوبًا للغاية وسوف يفتقده جميع أفراد عائلته بشدة.

"نود أن نعرب عن خالص شكرنا لمجتمع الغوص في الجنوب الغربي، شرطة ديفون وكورنوالأطلقت حملة RNLIأطلقت حملة خفر السواحل وكل الآخرين الذين خصصوا وقتهم للبحث عنه خلال الأسابيع الـ 11 الماضية.

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